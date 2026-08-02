పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు- తగ్గిన LPG డిమాండ్! వర్షాభావ పరిస్థితులే కారణమా?
జూలై నెలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక విక్రయ గణాంకాలను వెల్లడించిన ఆయిల్ పరిశ్రమలు- పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలు- క్షీణించిన ఎల్పీజీ అమ్మకాలు
Published : August 2, 2026 at 6:45 PM IST
Petrol And Diesel Sales July 2026 : దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం జులైలో గణనీయంగా పెరిగిందని చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు పేర్కొన్నాయి. ప్రధానంగా తక్కువ వర్షపాతం నమోదవడం, రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా రావడం వల్ల రైతులు సాగుకోసం ఎక్కువగా డీజిల్ పంపులను వినియోగించినట్లు తెలిపాయి. అదేవిధంగా వాహనాల ద్వారా కూడా ఇంధన వినియోగం గణనీయంగా పెరిగినట్లు వెల్లడించాయి. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీ), భారత్ పెట్రోలియం (బీపీసీఎల్), హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం (హెచ్పీసీఎల్) జులై నెలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక విక్రయ గణాంకాలను విడుదల చేశాయి.
పెరిగిన డీజిల్ విక్రయాలు
అదే విధంగా, దేశ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు కీలక సూచికగా అయిన డీజిల్ అమ్మకాలు, జులై నెలలో బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 10.7 శాతం పెరిగి జులైలో 7.12 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్నాయి. దేశంలో సరుకు రవాణా, వ్యవసాయ యంత్రాలు, నీటిపారుదల కోసం డీజిల్ను అత్యధికంగా వినియోగిస్తున్నారు. సాధారణంగా రుతుపవనాలు ప్రారంభమైన తర్వాత సాగునీటి అవసరం తగ్గడంతో పాటు వాహనాల రాకపోకలు కూడా కొంత మేర తగ్గుతాయి. ఫలితంగా డీజిల్ వినియోగం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
కానీ, ఈ ఏడాది రుతుపవనాలు ఆలస్యంగా రావడం, పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదవడంతో రైతులు పంటలకు నీరు అందించేందుకు డీజిల్ పంపులను ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. ఫలితంగా డీజిల్ అమ్మకాలు భారీగా పెరిగినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. అలాగే, 2024లోని జులైతో పోలిస్తే 11.5 శాతం, 2023 జులై వినియోగం కంటే 12.7 శాతం అధికంగా ఉంది. నెలవారీగా చూస్తే, జూన్లోని 7.85 మిలియన్ టన్నులతో పోలిస్తే డీజిల్ అమ్మకాలు 9.2 శాతం తగ్గాయి. జులైలో జెట్ ఇంధనం(ఏటీఎఫ్) అమ్మకాలు కూడా స్వల్పంగా పెరిగాయి. జులైలో మొత్తం 6.59 లక్షల టన్నుల చేరుకున్నాయి. ఈ పరిణామం గత ఏడాది జులైతో పోలిస్తే 2.9 శాతం అధికం.
3.45 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్న పెట్రోల్ అమ్మకాలు
ఇక, పెట్రోల్ అమ్మకాలు జులైలో 9.7 శాతం పెరిగి 3.45 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్నాయి. సరిగ్గా గత ఏడాది ఇదే నెలలో అమ్మకాలు 31.4 లక్షల టన్నులుగా నమోదైంది. అంతకుముందు ఏడాది, 2024 జులైతో పోలిస్తే అమ్మకాలు 15.1 శాతం, 2023 జులైతో పోలిస్తే 36.1 శాతం అధికంగా నమోదయ్యాయి. అయితే జూన్ నెలతో పోలిస్తే జులైలో పెట్రోల్ అమ్మకాలు 1.1 శాతం తగ్గాయి. మొత్తం 34.8 లక్షల టన్నుల పెట్రోల్ విక్రయించారు.
గ్యాస్ విషయానికొస్తే,
ఇదిలా ఉండగా, గృహావసరాల కోసం వినియోగించే ఎల్పీజీ అమ్మకాలు మాత్రం క్షీణించాయి. జులైలో మొత్తం 23.7 మిలియన్ టన్నుల ఎల్పీజీ విక్రయించగా, ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 17.4 శాతం తగ్గుదలగా నమోదైంది. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా గత కొంతకాలంగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై ప్రభావం పడింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి వాణిజ్య రంగాలకు ఎల్పీజీ వినియోగంలో తగ్గుదల మొదలైంది. గ్యాస్ వినియోగం తగ్గడానికి 'పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్' (పీఎన్జీ)ఒక ప్రధాన కారణమని వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, జూన్లో గ్యాస్ వినియోగంపై విధించిన పరిమితులు ఎత్తివేసినప్పటికీ, కొంతమంది పారిశ్రామిక, వాణిజ్య వినియోగదారులు అప్పటికే పీఎన్జీ వినియోగానికి మొగ్గు చూపినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. జులైలో నమోదైన ఎల్పీజీ వినియోగం విషయానికొస్తే, జులై 2024 నాటి 2.73 మిలియన్ టన్నుల కంటే 13.3 శాతం, జులై 2023 నాటి 2.39 మిలియన్ టన్నుల కంటే 1.1 శాతం తక్కువగా ఉందని వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
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