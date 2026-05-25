ETV Bharat / business

మళ్లీ పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు- పదిరోజుల్లో నాలుగోసారి

దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలు- లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై రూ.2.84, డీజిల్‌పై రూ.2.86 చొప్పున పెంపు

Petrol Diesel Price Hike
Petrol Diesel Price Hike (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Petrol Diesel Price Hike : దేశ ప్రజలకు మరోసారి ఇంధన ధరల షాక్ తగిలింది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు సోమవారం పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలను భారీగా పెంచాయి. పెట్రోల్‌పై లీటరుకు రూ.2.61, డీజిల్‌పై రూ.2.71 పెంపు అమల్లోకి తీసుకొచ్చాయి. కేవలం పదిరోజుల్లోనే నాలుగోసారి ఇంధన ధరల పెంపు కావడం గమనార్హం. మే 15 నుంచి ఇప్పటివరకు పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు లీటరుకు దాదాపు రూ.7.5 వరకు పెరిగాయి.

కీలక నగరాల్లో ధరలు ఇలా!
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్థానిక పన్నుల కారణంగా ధరల్లో ప్రాంతాలవారీగా తేడాలు ఉంటున్నాయి.

  • దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.102.12, డీజిల్ ధర రూ.95.20
  • హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.115.58, డీజిల్‌ ధర రూ.103.74
  • విజయవాడలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.117.19, డీజిల్‌ ధర రూ.104.88
  • ముంబయిలో లీటర్ పెట్రోల్‌ ధర రూ.111.21, డీజిల్‌: రూ.97.83
  • కోల్‌కతాలో లీటర్ పెట్రోల్‌ ధర రూ.113.51, డీజిల్‌ ధర రూ.99.82
  • చెన్నైలో లీటర్ పెట్రోల్‌ ధర రూ.107.77, డీజిల్‌ ధర రూ.99.55

రెండు వారాల్లో నాలుగు సార్లు పెంపు
నాలుగేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా మే 15న ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలను రూ.3 చొప్పున పెంచాయి. ఆ తర్వాత మే 19న లీటరుకు 90 పైసలు, మే 23న పెట్రోల్‌పై 87 పైసలు, డీజిల్‌పై 91 పైసలు పెంచారు. ఇప్పుడు మరోసారి భారీ పెంపు అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం దేశంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు 2022 మే తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 2022 ఏప్రిల్ నుంచి ధరలు దాదాపు స్థిరంగానే కొనసాగగా, 2024 మార్చిలో సాధారణ ఎన్నికలకు ముందు లీటరుకు రూ.2 తగ్గించారు. ఇప్పుడు వరుస పెంపులతో సామాన్యులపై భారీ భారం పడుతోంది.

పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడం, రూపాయి బలహీనపడటం, రిఫైనింగ్ ఖర్చులు అధికమవడం వల్ల దిగుమతి వ్యయం పెరిగిందని చమురు సంస్థలు చెబుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల అనంతరం ఇరాన్‌ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణాలో అంతరాయాలు ఏర్పడటం వల్ల ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి ప్రపంచ మార్కెట్‌లో చమురు ధరలు 50 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగినట్లు సమాచారం.

ఎన్నికల తర్వాతే ధరల పెంపు?
పెట్రోల్‌, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ గత కొన్ని నెలలుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు వినియోగదారులపై భారం వేయకుండా ధరలను నిలిపివేశాయి. అయితే ప్రతిపక్షాలు మాత్రం కీలక రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ముగిసే వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరల పెంపును ఆలస్యం చేసిందని ఆరోపిస్తున్నాయి. మే 15న జరిగిన మొదటి పెంపు, బీజేపీ పలు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో విజయాలు సాధించిన వెంటనే రావడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.

ప్రైవేట్ కంపెనీలూ అదే దారిలో
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ధరల పెంపును ప్రైవేట్ చమురు కంపెనీలు కూడా అనుసరిస్తున్నాయి. నయారా ఎనర్జీ, షెల్‌, జియో-బీపీ వంటి సంస్థలు కూడా తమ పెట్రోల్ బంకుల్లో ధరలను పెంచాయి. నయారా ఎనర్జీ ఇప్పటికే మార్చిలో పెట్రోల్‌పై రూ.5, డీజిల్‌పై రూ.3 పెంచగా, షెల్ ఏప్రిల్ 1 నుంచి పెట్రోల్‌పై రూ.7.41, డీజిల్‌పై రూ.25 వరకు పెంపు చేసింది.

సామాన్యులపై మరింత భారం
తాజా ధరల పెంపుతో సామాన్య ప్రజలపై అదనపు భారం పడనుంది. రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలూ పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌, లాజిస్టిక్స్‌, వ్యవసాయ రంగాలపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని నగరాల్లో సీఎన్‌జీ, పీఎన్‌జీ ధరలు కూడా పెరగడంతో గృహ ఖర్చులు మరింత పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

LPGకి ప్రత్యామ్నాయంగా DME- ఇంధన స్వయంసమృద్ధి దిశగా భారత్!​

పెట్రోల్​, డీజిల్ ధరల పెంపు ఇక్కడితో అయిపోలేదు- మరో రూ.13-17 పెరిగే ఛాన్స్​!

TAGGED:

PETROL DIESEL PRICE HIKE AGAIN
FUEL PRICES HIKE
FUEL PRICES INCREASE TODAY
PETROL DIESEL PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.