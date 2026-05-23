మూడోసారి పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు- ఈసారి ఎంతంటే?
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెరిగిన ఇంధన ధరలు- శనివారం నుంచే అమల్లోకి వచ్చిన పెరిగిన ఇంధన ధరలు- ప్రతి నాలుగు రోజులకూ పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు
Published : May 23, 2026 at 6:45 AM IST
Petrol Diesel Price Hike : దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. లీటర్ పెట్రోల్పై 87 పైసలు, డీజిల్పై 91 పైసలను ప్రభుత్వ చమురు రంగ సంస్థలు పెంచాయి. ఈ ధరలు శనివారం నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. పది రోజుల వ్యవధిలోనే ఇంధన ధరలను చమురు సంస్థలు మూడు సార్లు పెంచాయి.