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పర్సనల్​ లోన్​ కోసం చూస్తున్నారా? - "మొబైల్​ యాప్"​ ద్వారా తీసుకుంటే ఎన్ని లాభాలో!

-టెక్నాలజీ కారణంగా బ్యాంకుకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా వ్యక్తిగత రుణాలు - ఫోన్​ ద్వారా లోన్లు తీసుకుంటే ఎన్నో లాభాలు!

Personal Loans Benefits
Personal Loans Benefits (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 3:59 PM IST

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Personal Loans Benefits: ఎటువంటి రుణాలు కావాలన్నా ఒకప్పుడు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిందే. కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్​ మారింది. టెక్నాలజీ పెరుగుతుండటంతో మొబైల్ ఫోన్ నుంచే పనులు పూర్తవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న కొద్దిసమయంలో ఈజీగా ఆమోదం లభిస్తుంది. ఈ పరిణామం ప్రజలు నిధులను పొందే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రుణ యాప్‌లు ఆధునిక జీవనశైలికి అనుగుణంగా అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి. అనుకోని ఖర్చులతో ఇబ్బంది పడుతున్నా లేదా వస్తువుల కొనుగోలుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్నా ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోను ద్వారా వ్యక్తిగత రుణం పొందడం చాలా సులభం. ఈ క్రమంలోనే మొబైల్‌ యాప్‌తో రుణం తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

సౌకర్యం: సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో లోన్​ పొందాలంటే బ్యాంక్​ టైమింగ్స్​ను ఫాలో కావాలి. కానీ మొబైల్ రుణ యాప్‌లు ఇరవై నాలుగు గంటలూ అందుబాటులోనే ఉంటాయంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. అనుకూలమైనప్పుడు అంటే అర్ధరాత్రి లేదా వర్క్​ సమయంలో అయినా రుణం కోసం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. లోన్​ యాప్స్​ ద్వారా ప్రక్రియను ఫోన్‌ లేదా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఉన్న ఏ ప్రదేశం నుంచైనా పూర్తి చేయవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. మొబైల్ టెక్నాలజీ భౌగోళిక అడ్డంకులను అధిగమిస్తుందని.. దీనివల్ల మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలు ఫిజికల్​గా బ్యాంకును సందర్శించాల్సిన అవసరం లేకుండా రుణాల కోసం మొబైల్​ నుంచే ఈజీగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

రుణ ఆమోదం: మొబైల్ లోన్ యాప్‌లను యూజర్-ఫ్రెండ్లీగా ఉండేలా రూపొందించారని చెబుతున్నారు. అంటే వీటి సహజమైన ఇంటర్‌ఫేస్‌లు లోన్​కు అప్లై చేసే ప్రక్రియలో దశలవారీగా గైడ్​ చేస్తాయని.. ఇది రుణం కోసం దరఖాస్తు చేయడంలో ఉండే శ్రమను, సమయాన్ని తగ్గిస్తాయంటున్నారు. రుణం అవసరమైనప్పుడు సమయం చాలా కీలకమని.. అయితే నిధులను త్వరగా పొందేందుకు మొబైల్ అప్లికేషన్‌లు అద్భుతంగా పని చేస్తాయంటున్నారు. అనేక మొబైల్ లోన్ ప్లాట్‌ఫారమ్​లు ప్రాథమిక సమాచారం, ప్రాథమిక తనిఖీల ఆధారంగా ప్రీ-అప్రూవల్‌ ఇన్‌స్టంట్‌ లోన్‌ ఆఫర్లను అందిస్తాయని.. ఇది నిమిషాల్లోనే అర్హత, రుణ మొత్తం గురించి మంచి అవగాహనను ఇస్తుందంటున్నారు. ఇంకా, యాప్‌లు రుణగ్రహీత అర్హతను అంచనా వేయడానికి, నిధులను నేరుగా వారి బ్యాంకు అకౌంట్​కు ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయడానికి అధునాతన అల్గారిథమ్‌లు, సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.

ప్రాసెసింగ్‌: బ్యాంకులతో పోలిస్తే మొబైల్ లోన్ దరఖాస్తులు డిజిటల్ రూపంలో ఉండడం వల్ల ప్రాసెసింగ్‌కు పట్టే సమయం గణనీయంగా తగ్గిపోతుందని చెబుతున్నారు. అప్లికేషన్​ను సబ్మిట్​ చేసిన తర్వాత ఆమోదం, పంపిణీ ప్రక్రియ కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తవుతుందని.. ఫలితంగా నిధులను ఫాస్ట్​గా పొందే వీలుంటుందంటున్నారు. ఇక మొబైల్ ద్వారా అప్లై చేసే పర్సనల్​ లోన్​ అప్లికేషన్స్​కు చాలా తక్కువ పత్రాలు అవసరమవుతాయని.. వీటిని ఫోన్ నుంచే నేరుగా అప్‌లోడ్ చేయవచ్చంటున్నారు. ఫిజికల్​గా ఎలాంటి పత్రాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్ వ్యక్తిగత రుణాన్ని అందించే అనేక బ్యాంకులు/ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు ఇప్పుడు చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు.

ఈఎంఐ రిమైండర్లు: లోన్​ తీసుకున్నాక ఈఎంఐల గురించి ఆలోచించాల్సిన పనిలేదంటున్నారు. ఎందుకంటే మొబైల్ లోన్ యాప్‌ల నుంచి వచ్చే ఆటోమేటెడ్ నోటిఫికేషన్లు, రిమైండర్లు ఈఎంఐ చెల్లింపుల గడువును దాటకుండా అలర్ట్​ చేస్తాయని.. తద్వారా మంచి క్రెడిట్ స్కోర్‌ను నిర్వహించడానికి, లేట్​ ఫీజులను నివారించడానికి ఈ యాప్‌లు పరోక్షంగా సహాయపడతాయంటున్నారు.

తక్కువ ఖర్చులు: ఆన్​లైన్​ లోన్​ యాప్స్​ తరచుగా తక్కువ వడ్డీ రేట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే సంప్రదాయ బ్యాంకులతో పోలిస్తే డిజిటల్ రుణ సంస్థలకు నిర్వహణ ఖర్చులు తక్కువని.. దీంతో రుణ సంస్థలు ఇలా ఆదా అయిన మొత్తాలను తక్కువ వడ్డీ రేట్లు లేదా ఫీజుల రూపంలో రుణగ్రహీతలకు బదిలీ చేస్తాయంటున్నారు. ఇంకా, చాలా మొబైల్ లోన్ యాప్‌లు తమ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ప్రమోషన్లు లేదా డిస్కౌంట్లను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు, మొదటిసారి రుణం తీసుకునేవారికి వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం లేదా సకాలంలో ఈఎంఐలు చెల్లించినప్పుడు క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లు వంటివి ఉండొచ్చట.

భద్రత: రుణ యాప్‌లతో ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు, భద్రత అత్యంత ముఖ్యమైందంటున్నారు. వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని రక్షించడానికి ప్రముఖ మొబైల్ లోన్ అప్లికేషన్లు పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటాయని.. మొబైల్ లోన్ యాప్‌లు మీ డేటా సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించడానికి అధునాతన ఎన్‌క్రిప్షన్ టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తాయంటున్నారు. తద్వారా అనధికారిక యాక్సెస్ నుంచి రక్షిస్తాయని సూచిస్తున్నారు. ఇక అనేక యాప్‌లు బయోమెట్రిక్​ లేదా ముఖ గుర్తింపు వంటి ప్రామాణీకరణ ఫీచర్లను అందిస్తాయని.. ఇవి రుణ దరఖాస్తు ప్రక్రియకు అదనపు భద్రతను చేకూరుస్తాయంటున్నారు. అయితే మొబైల్​ ద్వారా పర్సనల్​ లోన్​ కావాలనుకుంటే సరైన రుణ సంస్థలను ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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మొబైల్​ పర్సనల్​ లోన్​ వల్ల లాభాలు
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