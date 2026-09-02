హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా, పర్సనల్ లోన్! - పలు ప్రయోజనాల ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు!
- అత్యవసర పరిస్థితులలో ఆర్థిక సహాయకారిగా పర్సనల్ లోన్ - వ్యక్తిగత రుణం, బీమా మధ్య తేడాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!
Published : September 2, 2026 at 3:05 PM IST
Personal Loan for Health Needs : ఆరోగ్య బీమా, వ్యక్తిగత రుణాలు రెండూ వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులలో ఆర్థిక సహాయకారిగా పని చేస్తాయి. అంటే ఆరోగ్య బీమా అనేది.. ప్రణాళికాబద్ధమైన చికిత్సలు, ఆసుపత్రి ఖర్చులను భరిస్తుండగా, వ్యక్తిగత రుణం ఏవైనా వైద్య/అత్యవసర ఖర్చుల కోసం తక్షణ నగదు లభించేలా చేస్తుంది. అయితే, ఈ రెండూ వేర్వేరు ఆర్థిక లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయని, వేటికవే తగిన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ప్రయోజనాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా అత్యవసర సమయంలో ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆరోగ్య బీమా: ఆరోగ్య బీమాను వైద్యానికి సంబంధించిన ఒక ఆర్థిక భద్రతగా చెప్పొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆసుపత్రిలో చేరడం, సర్జరీలు, నిర్దిష్ట చికిత్సలను కవర్ చేయడం ద్వారా వ్యక్తులు వైద్య ఖర్చులను నిర్వహించుకోవడానికి సహాయపడుతుందంటున్నారు. ఇందుకుగానూ పాలసీదారుడు బీమా సంస్థకు ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, పాలసీదారుడి వైద్య అవసరాలు, నిబంధనల ప్రకారం సంస్థ వైద్య ఖర్చులను భరిస్తుందంటున్నారు. ఆరోగ్య బీమా తీసుకోవడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయని, నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో క్యాష్లెస్ సౌకర్యాన్ని అందించి రోగులు, వారి కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం పడకుండా కాపాడుతుందంటున్నారు. కొంతకాలం వేచి ఉన్న తర్వాత, ఇతర వ్యాధులను కూడా కవర్ చేస్తుందంటున్నారు. ఇంకా, ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80D కింద పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా పొందొచ్చని వివరిస్తున్నారు.
వ్యక్తిగత రుణం: ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనకరమైనప్పటికీ, రోగికి సంబంధించిన కొన్ని చికిత్స/మందుల ఖర్చులు, ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు లేదా నెట్వర్కేతర ఆసుపత్రి బిల్లులను పూర్తిగా కవర్ చేయకపోవచ్చంటున్నారు. ఊహించని వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు.. వ్యక్తులు, కుటుంబాలపై గణనీయమైన ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతాయని, అటువంటి సందర్భాల్లో వైద్య చికిత్సలు, ఇతర అత్యవసర ఖర్చులకు వ్యక్తిగత రుణం ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఆరోగ్య బీమా క్లెయిమ్ కోసం వేచి ఉండకుండా వెంటనే నిధులు అవసరమైనా లేదా వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినా వ్యక్తిగత రుణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ప్రయోజనాలు: వ్యక్తిగత రుణం అన్ని రకాల వైద్య ఖర్చులతోపాటు అనేక ఇతర ఖర్చులను కూడా భరించగలదంటున్నారు. ఈ రుణాలు త్వరితగతిన పంపిణీతోపాటు, సౌకర్యవంతమైన ఈఎంఐ చెల్లింపు ఎంపికలను కలిగి ఉంటాయంటున్నారు. వినియోగంపై ఎటువంటి పరిమితులూ లేవని, ఆసుపత్రి బిల్లులు, చికిత్సానంతర సంరక్షణ, మందుల కోసం పర్సనల్ లోన్ నిధులను ఉపయోగించవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఈ రుణాలకు మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు ఉంటే తక్షణ ఆమోదం ఉంటుందని, తక్కువ సమయం/పత్రాలతో రుణాన్ని పొందొచ్చంటున్నారు.
ఈ రుణాలకు హామీ కూడా ఇవ్వనక్కర్లేదంటున్నారు. ఆర్థిక సౌలభ్యం ప్రకారం సౌకర్యవంతమైన కాలపరిమితులను ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు. నాన్-నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు, ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలకు ఈ నిధులను ఉపయోగించుకోవచ్చని, ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనకరమైనప్పటికీ, అది సొంత ఖర్చులు, ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు లేదా నెట్వర్కేతర ఆసుపత్రి బిల్లులను కవర్ చేయకపోవచ్చంటున్నారు. అందువల్ల బీమా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వైద్య అవసరాలకు వ్యక్తిగత రుణం ఒక ఆచరణీయమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందంటున్నారు.
రుణాన్ని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి?: వైద్యానికి వ్యక్తిగత రుణాన్ని ఎంచుకునే ముందు దీన్ని ఎప్పుడు తీసుకోవాలో కూడా తప్పక తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అత్యవసర చికిత్సలు పాలసీదారుడికి అవసరమైనప్పటికీ, కొన్ని నియమనిబంధనల మేరకు ఆరోగ్య బీమా పాలసీదారుడి అవసరాలను తీర్చలేకపోవచ్చని, అటువంటి సందర్భాల్లో వ్యక్తిగత రుణం తీసుకోవడం మేలంటున్నారు. ఆరోగ్య బీమా కవరేజ్ సరిపోనప్పుడు కూడా వ్యక్తిగత రుణాన్ని ఆశ్రయించొచ్చని, ఇంకా, ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సల కోసం లేదా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత సంరక్షణ కోసం, నాన్-నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అవసరమైనప్పుడు వ్యక్తిగత రుణాన్ని తీసుకోవచ్చంటున్నారు.
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