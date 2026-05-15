"పర్సనల్​ లోన్​" టైమ్​కు చెల్లించకపోతే ఏమవుతుంది! - రూల్స్​ ఏం చెబుతున్నాయి!

- పర్సనల్​ లోన్​ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు!

Published : May 15, 2026 at 4:01 PM IST

What Happens if Personal Loan EMI Pending: ఈ రోజుల్లో పర్సనల్​ లోన్లు తీసుకోవడం సులువైంది. బ్యాంక్‌కు వెళ్లే అవసరం లేకుండానే చాలా సందర్భాల్లో బ్యాంకులే మనల్ని సంప్రదించి రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నాయి. అయితే, లోన్లు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి కదా అని నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దని.. బాధ్యతగా మసులుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లను సకాలంలో చెల్లించాలని వివరిస్తున్నారు. అయితే, ఏదైనా కారణాల వల్ల ఈఎంఐలను సకాలంలో చెల్లించకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఏమైనా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయా? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వ్యక్తిగత లోన్​ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్లను చాలా బ్యాంకులు ఆటో-డెబిట్‌ ద్వారా బ్యాంకు ఖాతా నుంచి తీసుకుంటాయి. పేమెంట్స్​ లేట్​ అయితే ఛార్జీలను విధిస్తాయి. చెల్లించాల్సిన తేదీ నుంచి 7 రోజుల వరకు గ్రేస్‌ పీరియడ్‌గా పరిగణిస్తాయి. అప్పటికీ ఇన్​స్టాల్​మెంట్స్​ చెల్లించకపోతే.. ఆలస్యపు చెల్లింపులకు, చెక్‌బౌన్స్‌లకు రూ.400 నుంచి 500 వరకు ఛార్జీలను బ్యాంకులు విధిస్తాయని అంటున్నారు.

ఆర్‌బీఐ గైడ్‌లైన్స్ ప్రకారం :

  • బ్యాంకులు వ్యక్తిగత రుణాలకు సంబంధించి ఆలస్యపు చెల్లింపుల గురించి ప్రతి 15 రోజులకు క్రెడిట్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ బ్యూరోకు నివేదిక ఇవ్వాలి. ఒక్కసారి మీ పర్సనల్​ లోన్​కు సంబంధించిన లేట్​ పేమెంట్స్​ రిపోర్ట్​ సీఐసీకి వెళ్తే.. అది మీ క్రెడిట్‌ రిపోర్ట్‌లో కొన్నాళ్ల వరకు కనిపిస్తుందని.. దీంతో భవిష్యత్తులో కొత్త క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లు, రుణాలు లభించడం కష్టమవుతుందని.. లేదా అధిక వడ్డీ రుణాలకు దారి తీస్తుందని అంటున్నారు.
  • పర్సనల్​ లోన్​ ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌లకు సంబంధించి కాల్స్‌, మెసేజ్‌, మెయిల్స్‌, వాట్సప్‌ మెసేజ్‌ల ద్వారా బ్యాంకులు ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌లు ఇస్తాయని.. అయినప్పటికీ డ్యూడేట్‌లోపు చెల్లించనట్లయితే బ్యాంకు మీ కేసును రికవరీ ఏజెన్సీకి అప్పగిస్తుందంటున్నారు. వారు కూడా ఆర్‌బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారమే వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని.. ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించడానికి అనుమతి లేదంటున్నారు.
  • మీరు చెల్లింపుల విషయంలో బాధ్యతగా వ్యవహరించకుండా నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే.. బ్యాంకు మీ కో- అప్లికెంట్‌ను సంప్రదిస్తుందని.. వారిని చెల్లించాలని అడుగుతుందని అంటున్నారు. కో-అప్లికెంట్‌ చెల్లించనట్లయితే వారి క్రెడిట్‌ స్కోరు కూడా దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • బ్యాంకులు పలుమార్లు మీ చెల్లింపుల గురించి గుర్తు చేసినప్పటికీ నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే మీకు లీగల్‌ నోటీసులు పంపిస్తాయని.. వాటికి స్పందించకపోతే మీపై కేసు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు.

దీని నుంచి బయట పడటం ఎలా: వ్యక్తిగత రుణాల ఈఎంఐ చెల్లించలేకపోతే బ్యాంకును సంప్రదించి మారటోరియమ్‌ కింద తాత్కాలిక రిలీఫ్‌ కోరవచ్చంటున్నారు. లేదా మీ లోన్‌ను రీస్ట్రక్ట్‌ చేయమని అడగొచ్చని.. తద్వారా మీ లోన్‌ కాలపరిమితిని పెంచి, ఈఎంఐ అమౌంట్‌ను తగ్గించొచ్చని చెబుతున్నారు.

వ్యక్తిగత రుణం ఉన్నవారు ఇవి చేస్తే మంచిది :

  • ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌: ఏదైనా ఊహించని, అనుకోని మెడికల్‌ ఎమర్జెన్సీ లేదా ఇతర ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి అకౌంట్‌లో ఎల్లప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌ ఉండాలంటున్నారు. ఏదైనా కారణాల వల్ల ఈఎంఐ చెల్లించలేని సమయాల్లో ఈ ఫండ్‌ ఉపయోగపడుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • అదనపు నగదు: ఈఎంఐ ఆటో-డెబిట్‌ అయ్యే అకౌంట్‌లో కొంత నగదు అదనంగా ఉంచుకోవడం మంచిదని.. అది మీ ఈఎంఐ అమౌంట్‌కు ఒకటి లేదా రెండు రెట్లు ఎక్కువ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలంటున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈఎంఐలు చెల్లించడానికి ఇది తోడ్పడుతుందంటున్నారు.

