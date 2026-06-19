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"పర్సనల్​ లోన్"​ కోసం అప్లై చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసా?

- స్వల్పకాలిక ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడంలో పర్సనల్​ లోన్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి! - అయితే దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో కొన్ని విషయాలు గమనించాలంటున్న నిపుణులు!

Personal Loan
Personal Loan (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 2:30 PM IST

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Personal Loan: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఈజీగా, వేగంగా పొందగలిగే రుణాల్లో "పర్సనల్​ లోన్"​ ఒకటి. ఇక ఈ రుణాల వల్ల కలిగే లాభాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇంటి పునరుద్ధరణ, అనేక కొనుగోళ్లు లేదా వివిధ వేడుకల ఖర్చులు వంటి స్వల్పకాలిక ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చడానికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ లోన్స్​ ఎంత ఈజీగా లభించినప్పటికీ దరఖాస్తు చేసే ముందు దానిలోని సూక్ష్మ విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఉండవని చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

క్రెడిట్‌ స్కోరు: ఎటువంటి పూచీకత్తూ లేకుండానే బ్యాంకులు ఈ తరహా రుణాలు మంజారు చేస్తాయి. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా రుణగ్రహీత లోన్​ చెల్లించడంలో విఫలమైతే, రికవరీ ప్రక్రియ బ్యాంకులకు సవాలుగానే ఉంటుందని అంటున్నారు. ఈ కారణం చేత బ్యాంకులు.. లోన్​ అప్రూవ్​ చేసేముందు దరఖాస్తుదారుడి క్రెడిట్ స్కోరు, క్రెడిట్ హిస్టరీని చూస్తాయంటున్నారు. మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోరు ఉన్నప్పుడు.. రుణం చెల్లించడంలో విఫలమయ్యే అవకాశం తక్కువ అని బ్యాంకుకు భరోసా ఉంటుందని.. ఇంకా, మెరుగైన క్రెడిట్ హిస్టరీ, క్రెడిట్ స్కోరు ఉన్నప్పుడు తక్కువ వడ్డీకే ఎక్కువ రుణం పొందొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే, రుణ సంస్థలు సాధారణంగా 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ స్కోరును మెరుగైందిగా భావిస్తాయని.. కాబట్టి, రుణం తీసుకునే ముందే మంచి క్రెడిట్‌ స్కోరును నిర్వహించడం మంచి పద్ధతి అని చెబుతున్నారు.

రుణ సంస్థలు: లోన్​ అవసరం కదా అని ఎక్కడపడితే అక్కడ తీసుకోకుండా సరైన రుణ సంస్థను ఎంచుకోవడం చాలా కీలకం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, రుణ సంస్థలన్నీ ఒకేలా ఉండవని.. వడ్డీ రేట్లు, నిబంధనలు ఆయా సంస్థలను బట్టి మారుతుంటాయని వివరిస్తున్నారు. రుణ ఆఫర్లను పోల్చి చూసుకోవడానికి.. బ్యాంకులు, క్రెడిట్ యూనియన్లు, ఆన్‌లైన్ రుణ సంస్థల గురించి పరిశోధన చేయడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. పేరున్న రుణ సంస్థను ఎంచుకోవడానికి వడ్డీ రేట్లు, ఫీజులు, చెల్లింపు నిబంధనలు, కస్టమర్ రివ్యూ వంటి అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

రుణ అవసరం: వ్యక్తిగత రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు ఆ డబ్బులు ఎందుకు అవసరమో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పర్సనల్​ లోన్స్​ను వైద్య ఖర్చులు, ఇంటి రెనోవేషన్​, రుణ ఏకీకరణ, టూర్స్​ వంటి వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. వీటికి కాకుండా రోజువారీ ఖర్చులు లేదా పెట్టుబడుల కోసం వ్యక్తిగత రుణం తీసుకోవడం అంటే ఇబ్బందుల్లో పడినట్లే అంటున్నారు. ఆ డబ్బును ఏదైనా ఆర్థిక పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టి, వచ్చే రాబడితో ఈఎంఐలు చెల్లించాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశముందంటున్నారు. వ్యాపార రాబడులు మార్కెట్‌పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటాయని.. మార్కెట్-లింక్డ్ ఫండ్లు కూడా స్థిరమైన రాబడికి హామీ ఇవ్వవంటున్నారు. అందువల్ల, వ్యక్తిగత రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు, రుణ అవసరాలు సరిగ్గా ఉండి, ఈఎంఐలను సకాలంలో చెల్లించగలరని నిర్ధారించుకుంటేనే రుణం తీసుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఈఎంఐలు: వ్యక్తిగత రుణం తీసుకునేటప్పుడు పర్సనల్​ లోన్​ EMI నెలవారీ ఆదాయంలో 10 నుంచి 20% కంటే ఎక్కువగా ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. ఒకవేళ ఈఎంఐ ఎక్కువగా ఉంటే, అది రోజువారీ ఖర్చులను లేదా పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల విద్య కోసం పొదుపు చేయడం వంటి ఇతర జీవిత లక్ష్యాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. లోన్​ EMI చెల్లించడంలో డిఫాల్ట్‌ అయితే, జరిమానా తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. సమయానికి చెల్లింపులు చేస్తేనే వ్యక్తిగత రుణాలు క్రెడిట్ స్కోర్‌ను పెంచుకోవడానికి సహాయపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

కాలపరిమితి: హోమ్​, కార్​ సహా ఇతర రుణాలతో పోలిస్తే పర్సనల్​ లోన్​కు సంబంధించిన కాలపరిమితి తక్కువగానే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలపరిమితి ఎంత తక్కువగా ఉంటే, చెల్లించాల్సిన వ్యక్తిగత రుణ వడ్డీ అంత తక్కువగా ఉంటుందని తెలుపుతున్నారు. రుణాన్ని త్వరగా చెల్లించడం వల్ల ఆర్థిక బాధ్యతలు తగ్గుతాయని.. ఇతర ఆర్థిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడానికి వీలుంటుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ రుణం తీసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ కాలపరిమితిని ఎంచుకుంటే.. కొంత కాలం పాటు చెల్లింపులు చేసిన తర్వాత మిగిలిన రుణాన్ని ఒకేసారి చెల్లించాలనుకుంటే ప్రీ-క్లోజర్‌ ఛార్జీలతోనే అది సాధ్యమవుతుందంటున్నారు. కానీ ఇలాంటి ఛార్జీలు అదనపు భారమంటున్నారు.

రుసుములు: చాలా మంది వ్యక్తిగత రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు కేవలం వడ్డీ రేట్లపై మాత్రమే దృష్టి పెడతారు. కానీ, ఈ రుణం విషయంలో అనేక ఛార్జీలు కూడా దాగి ఉంటాయని.. వాటిలో ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు ముఖ్యమైనదంటున్నారు. ఇది రుణ మొత్తంలో 1 నుంచి 3 శాతం వరకు ఉండొచ్చని, EMI ఆలస్యమయితే పెనాల్టీనీ జీఎస్‌టీతో కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి, రుణం తీసుకునే ముందు అన్ని ఛార్జీలు, నిబంధనల గురించి జాగ్రత్తగా చదవడం, సంస్థను అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. హిడెన్​ ఛార్జెస్​ ఏవీ లేవని నిర్ధారించుకున్నాకే రుణ విషయంలో ముందుకెళ్లడం మంచి పద్ధతని వివరిస్తున్నారు.

బీమా: వ్యక్తిగత రుణంపై బీమా చేయించుకోవచ్చని.. ఈ పద్ధతి మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకులు కొంత ప్రీమియం తీసుకుని రుణంపై బీమా కల్పిస్తాయని.. లోన్​ ఈఎంఐలు చెల్లించేలోపు రుణగ్రహీతకు ఏదైనా జరిగితే, ఆ రుణ బాధ్యత అతనిపై ఆధారపడిన వారిపై పడకుండా బీమా కాపాడుతుందంటున్నారు. భారత్‌లోని అనేక బ్యాంకులు 'పర్సనల్ లోన్ ప్రొటెక్షన్ ప్లాన్' ద్వారా రుణానికి రక్షణ కల్పించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయంటున్నారు.

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