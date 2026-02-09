కూలీలు, వీధి వ్యాపారుల కోసం సూపర్ "స్కీమ్" - నెలకు రూ.55 కడితే రూ.3వేల పెన్షన్!
-అసంఘటిత రంగ కార్మికుల కోసం "కేంద్ర పథకం" - 60 ఏళ్లు దాటాక నెలకు రూ.3వేలు పొందే గొప్ప అవకాశం!
Published : February 9, 2026 at 3:24 PM IST
Pension Scheme for Street Vendors : నెల నెలా పెన్షన్ రావాలంటే ఉద్యోగమే చేయనవసరం లేదు. కూలీలు, చిన్న చిన్న వ్యాపారులు కూడా 60 ఏళ్ల తర్వాత పెన్షన్ పొందవచ్చు. అందుకోసం ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ స్కీమ్లో చేరి నెలకు రూ.55 రూపాయలు కడితే చాలు. 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత నెలకు రూ. 3వేల పెన్షన్ పొందవచ్చు. వృద్ధాప్యంలో ఎవరి సహాయం అవసరం లేకుండా ఈ డబ్బులతో రోజువారీ ఖర్చులను తీర్చుకుంటూ జీవితాన్ని హాయిగా ముందుకు సాగించవచ్చు. ఇంతకీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఆ స్కీమ్ ఏంటి? ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి? దీనిలో ఏవిధంగా చేరాలి? ఏవిధమైన ప్రయోజనాలు పొందవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో పక్కా ఉద్యోగం లేనివారు, కార్మికులకు వృద్ధాప్యంలో ఆసరాగా ఉండేందుకు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అదే, ప్రధాన మంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన. అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేస్తూ నెలకు రూ.15వేల కంటే తక్కువ వేతనం సంపాదిస్తున్న వారికి అండగా నిలుస్తోంది ఈ స్కీమ్. ఇది స్వచ్ఛంద పెన్షన్ పథకం. ఇందులో చందాదారుడు ఎంత జమ చేస్తే అంతే సమానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు జమచేస్తుంది. ఈ స్కీమ్ కింద ప్రతి చందాదారుడు 60 ఏళ్లు దాటాక నెలకు రూ.3000 పెన్షన్ పొందుతాడు. 60 ఏళ్ల కంటే ముందే మరణిస్తే వారి భార్య లేదా భర్త ఈ పథకాన్ని కంటిన్యూ చేయవచ్చు.
అర్హతలు :
- ఈ స్కీమ్లో చేరే వారి వయసు 18 నుంచి 40 ఏళ్లు ఉండాలి.
- పక్కా ఉద్యోగం లేని, అసంఘటిత రంగంలో పని చేసే వారందరూ ఈ పథకంలో చేరేందుకు అర్హులు.
- వీధి వ్యాపారులు, రిక్షా తొక్కేవారు, మధ్యాహ్న భోజన, ఇంటి నిర్మాణ, చేనేత, బీడీ కార్మికులు, బరువు మోసేవారు, చెప్పులు కుట్టేవారు, ఇళ్లలో పనిచేసేవారు, మేస్త్రీలు, వ్యవసాయ కార్మికులతో పాటు అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే తదితరులు ఈ స్కీమ్లో చేరవచ్చు.
- నెలవారీ ఆదాయం రూ.15,000 కంటే ఎక్కువగా ఉండకూడదు.
వీళ్లు అనర్హులు :
- ఈపీఎఫ్ఓ, ఈఎస్ఐసీ, ఎన్పీఎస్ సభ్యులుగా ఉంటే ఈ స్కీమ్లో చేరడానికి అనర్హులు.
- ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు కూడా ఈ పథకానికి అనర్హులు.
- అలాగే, మరే ఇతర ప్రభుత్వ పెన్షన్ పథకం నుంచి ప్రయోజనాలు పొందుతూ ఉండకూడదు.
ఎంత చెల్లించాలంటే?
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ పథకం లబ్ధి పొందాలంటే అసంఘటిత రంగ కార్మికులు నెలకు రూ.55(18 ఏళ్ల వయసు వారికి) కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ అమౌంట్ అనేది వయసును బట్టి మారుతుంది. ఈ అమౌంట్ అనేది సంవత్సరానికి గరిష్ఠంగా రూ.2,400(నెలకు రూ.200) మించకూడదు. 60 ఏళ్ల వరకు ఇందులో నెలవారీ ప్రీమియం కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్లో 18 సంవత్సరాల నుంచి ఎంత తక్కువ ఏజ్లో చేరితే, అంత తక్కువ మొత్తంలో వాయిదాలు చెల్లించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
ఉపసంహరణ నియమాలు :
- ఒకవేళ మీరు కుటుంబ, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఈ స్కీమ్లో చేరాక పదేళ్ల కుంటే ముందే ఇందులోనుంచి నిష్క్రమిస్తే, లబ్ధిదారుడు కట్టిన మొత్తానికి బ్యాంకు వడ్డీతో కలిపి చెల్లిస్తారు.
- అదే, పదేళ్ల తర్వాత, 60 ఏళ్లకు ముందే ఈ స్కీమ్ నుంచి ఉపసంహరించుకుంటే ఫండ్ ద్వారా సంపాదించిన వడ్డీ లేదా పొదుపు బ్యాంక్ వడ్డీ రేటులో ఏది ఎక్కువైతే దానితో పాటు, లబ్ధిదారుడి వాటా తిరిగి పొందవచ్చు.
- అలాగే, దీని ద్వారా వచ్చే ఆదాయంపై ఎలాంటి ఆదాయ పన్ను చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
కావాల్సిన పత్రాలు :
- ఆధార్ కార్డు
- సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా జన్ధన్ పాస్ బుక్
- మొబైల్ నంబర్
ఎలా చేరాలంటే?
ఈ స్కీమ్కి తగిన అర్హతలు కలిగిన చందాదారులు మీకు సమీపంలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్(సీఎస్సీ)కు వెళ్లి నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ సెంటర్ల జాబితా ఎల్ఐసీ ఇండియా వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. లేదంటే ఆన్లైన్లో ప్రధాన మంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
