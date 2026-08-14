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ఇంటి అద్దె క్రెడిట్​ కార్డుతో చెల్లిస్తున్నారా? - లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ!

- మారిన నిబంధనలతో ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - ఇవన్నీ చెక్​ చేసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచన

Credit Card disadvantages
Credit Card disadvantages (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 12:19 PM IST

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Credit Card disadvantages : ఈ రోజుల్లో క్రెడిట్‌ కార్డు వాడకం ఏ స్థాయిలో పెరిగిపోయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఏ అవసరానికైనా కార్డు గీకేయడమే. ఇదే విదంగా ఇంటి అద్దె కూడా దీని ద్వారానే చెల్లిస్తున్నారు. రివార్డు పాయింట్లు పొందొచ్చనే ఉద్దేశం కొందరిదైతే, చేతిలో నగదు అందుబాటులో లేకపోవడంతో మరికొందరి కారణం. అయితే, రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా నిబంధనలు మార్చిన నేపథ్యంలో క్రెడిట్‌ కార్డుతో అద్దె చెల్లించడం వల్ల మేలు లాభం కన్నా నష్టాలే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ముందుగా ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు చెల్లించాలి. అద్దె చెల్లింపుల కోసం ఉపయోగించే ప్లాట్​ఫామ్స్​లో కొన్ని 1 శాతం నుంచి 2 శాతం వరకూ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు నెలకు రూ.30,000 అద్దె చెల్లిస్తే.. 2 శాతం ఫీజు కింద అదనంగా రూ.600 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏడాదికి రూ.7,200 కేవలం ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజుగానే ఖర్చవుతుంది. మీకు లభించే రివార్డు పాయింట్ల విలువ ఈ మొత్తాన్ని మించకపోతే.. క్రెడిట్‌ కార్డు ఉపయోగించడం వల్ల ప్రయోజనం కంటే నష్టమే ఎక్కువ.

క్రెడిట్ స్కోరుపై ఎఫెక్ట్ :

మరో ముఖ్యమైన అంశం క్రెడిట్‌ యుటిలైజేషన్. ఇది 30 శాతం మించకూడదని చెబుతారు. ఉదాహరణకు రూ.లక్ష క్రెడిట్‌ పరిమితి ఉన్న కార్డుతో రూ.30,000 అద్దె చెల్లిస్తే ఒకేసారి 30 శాతం పరిమితి పూర్తయిపోతుంది. ఆ తర్వాత చేసే ఖర్చులన్నీ అదనపు యూసేజ్ అవుతుంది. ఇలా అధిక యూసేజ్​ వల్ల మీ క్రెడిట్‌ వినియోగ నిష్పత్తి పెరిగిపోవడం వల్ల క్రెడిట్‌ స్కోరుపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది.

అద్దె చెల్లించిన తర్వాత క్రెడిట్‌ కార్డు బిల్లును గడువులోగా పూర్తిగా చెల్లించలేకపోతే సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. మినిమమ్ బిల్లు మాత్రమే చెల్లిస్తే.. మిగిలిన అమౌంట్​ పైన అధిక వడ్డీ పడుతుంది. క్రెడిట్‌ కార్డు వడ్డీ రేట్లు కార్డు, బ్యాంకును బట్టి మారుతుంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి ఏడాదికి 36 నుంచి 45 శాతం వరకు ఉండొచ్చు. అద్దె వంటి పెద్ద మొత్తాన్ని ప్రతి నెలా క్రెడిట్‌ కార్డుపై వేసుకుని, బకాయిని కొనసాగిస్తే.. అప్పు వేగంగా పెరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అదేవిదంగా అద్దె చెల్లింపులను అన్ని బ్యాంకులూ ఒకే విధంగా పరిగణించవు. కొన్ని బ్యాంకులు ఈ రెంట్ పేమెంట్​ ను సాధారణ కొనుగోళ్ల మాదిరిగా కాకుండా నగదు లావాదేవీగా తీసుకుంటే.. మొదటి రోజు నుంచే వడ్డీ లేదా ఇతర ఛార్జీలు వేస్తాయి. కాబట్టి అద్దె చెల్లించే ముందే మీ కార్డు నిబంధనలను తప్పకుండా పరిశీలించాలి.

ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి, రివార్డు పాయింట్లు వస్తున్నాయని క్రెడిట్‌ కార్డుతో రెంట్ పే చేడయం సరైన నిర్ణయం కాకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పై విషయాలన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే ముందుకు వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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