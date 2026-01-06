ETV Bharat / business

భారత్ బయోటెక్​తో పాండోరమ్​ టెక్నాలజీస్​ భాగస్వామ్యం- న్యూసెలియన్‌ థెరప్యూటిక్స్‌ సామర్ధ్యాలను పెంపొందిచేందుకే!

ఆసియా పసిఫిక్​ మార్కెట్లలో కంటి వ్యాధులకు ఎక్సోసోమ్-ఆధారిత కణజాల పునరుత్పత్తి చికిత్సను అందించడమే లక్ష్యం

Nucelion Pandorum Collaboration
Nucelion Pandorum Collaboration (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 6:23 PM IST

Nucelion Pandorum Collaboration : భారత్ బయోటెక్​ అనుబంధ సంస్థ న్యూసెలియన్‌ థెరప్యూటిక్స్‌ ప్రస్తుతం క్లినికల్​ దశలో ఉన్న ఔషధ సంస్థ పాండోరమ్​ టెక్నాలజీస్​తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ప్రోగ్రామబుల్ కణజాల పునరుత్పత్తికి కృషి చేస్తున్న న్యూసెలియన్​తో పరస్పరం వ్యూహాత్మక సహకారం అందించుకోనున్నట్లు మంగళవారం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పాండోరమ్ సంస్థ క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ సంస్థ తయారీ సామర్థ్యాలను పెంచడంతో పాటు ప్రాంతీయ సరఫరా, నియంత్రణకు సహకరిస్తుంది. అంతేకాకుండా అత్యాధునిక జీవ చికిత్సల అభివృద్ధిలో భారత సామర్థ్యాన్ని ఇది పెంపొందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆసియా పసిఫిక్​ మార్కెట్లలో కంటి వ్యాధులకు ఎక్సోసోమ్-ఆధారిత కణజాల పునరుత్పత్తి చికిత్సను అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

"కంటి వ్యాధులకు చికిత్సలో వినూత్నంగా ఎక్సోసోమ్-ఆధారిత కురాజెంక్స్ అభివృద్ధిపై కృషి చేస్తున్న పాండోరం టెక్నాలజీస్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడానికి సంతోషిస్తున్నాం. మా అధునాతన తయారీ ప్లాంట్‌లు, నాణ్యమైన వ్యవస్థలు సంక్లిష్టమైన బయోలాజిక్స్‌ ఇందుకు మద్దతు ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆసియా పసిఫిక్​ ప్రాంతంలోని రోగులకు పాండోరం సంస్థకు చెందిన డిజైనర్ ఎక్సోసోమ్ ఆధారిత ఉత్పత్తిని ప్రారంభించడానికి ఎదురుచూస్తున్నాం."

--డాక్టర్ రఘు మలపాక, న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ CBO

మరోవైపు రెండు సంస్థల సహాకారంపై భారత ప్రభుత్వ బయోటెక్నాలజీ విభాగం BIRAC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జితేంద్ర కుమార్ స్పందించారు. అధునాతన చికిత్సా విధానాలను రూపొందించడానికి పాండోరం- న్యూసెలియన్ వ్యూహాత్మక సహకార ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయన్నారు. ఇవి ప్రపంచ క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చడానికి ఇంకా ఇన్నోవేట్ ముఖ్యంగా మేక్ ఇన్ ఇండియా వైపునకు పురోగమిస్తున్నాయని చెప్పారు.

"న్యూసెలియన్ థెరప్యూటిక్స్ అధునాతన బయోలాజిక్స్ తయారీలో బలమైన నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోగులకు అందించే ప్రోగ్రామబుల్ ఎక్సోసోమ్ చికిత్సలను అందిస్తుంది. ఇది మా దీర్ఘకాలిక దృష్టికి బాగా సరిపోయే మంచి వాతావరణాన్ని తెస్తుంది."

డాక్టర్ తుహిన్ భౌమిక్, పాండోరం టెక్నాలజీస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ

ప్రస్తుతం స్టీవెన్స్-జాన్సన్ సిండ్రోమ్ (SJS), న్యూరోట్రోఫిక్ కెరాటిటిస్‌తో సహా కంటి ఉపరితల గాయం, ఇన్ఫ్లమేటరీ కార్నియల్ వ్యాధులకు చికిత్సలు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో వాపు, వాస్కులర్ పాథాలజీలు, ఫైబ్రోసిస్ ద్వారా ప్రభావితమైన చర్మం, పల్మనరీ, ఇతర అవయవ వ్యవస్థల్లో క్షీణత మార్పులను తిప్పికొట్టేందుకు పాండోరం తన చికిత్సలను విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

భారత్‌ బయోటెక్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ అనుబంధ సంస్థ న్యూసెలియన్‌ థెరప్యూటిక్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ తన కార్యకలాపాలను గతేడాదిలో ప్రారంభించింది. హైదరాబాద్‌ సమీపంలోని జీనోమ్‌వ్యాలీలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన 30,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం గల ప్రాంగణంలో ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. కాంట్రాక్టు పరిశోధన, అభివృద్ధి, ఉత్పత్తి సేవల (సీఆర్‌డీఎంఓ) విభాగానికి చెందిన ఈ సంస్థ ప్రధానంగా కణ, జన్యు చికిత్సల (సెల్, జీన్‌ థెరపీ) పై దృష్టి పెట్టింది. క్యాన్సర్, ఆటో ఇమ్యూన్‌ వ్యాధులు, అరుదైన జన్యు సంబంధ రుగ్మతలకు అత్యాధునిక చికిత్సల కోసం అవసరమైన విధానాలను, ఔషధాలను ఆవిష్కరించటం ఈ సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్లాస్మిడ్‌ డీఎన్‌ఏ, వైరల్‌ వెక్టార్స్, ఆటోలోగౌస్, అల్లోజెనీక్‌ సెల్‌ థెరపీస్‌ విభాగాల్లో అభివృద్ధి- ఉత్పత్తి సేవలు అందిస్తామని న్యూసెలియన్‌ థెరప్యూటిక్స్‌ ముఖ్య వ్యాపార అధికారి (సీబీఓ) రఘు మలపాక వివరించారు.

పాండోరమ్ టెక్నాలజీస్ అనేది పరిష్కారం కాని వైద్య పరిస్థితుల చికిత్స కోసం ప్రోగ్రామబుల్ ఎక్సోసోమ్-ఆధారిత చికిత్సల వేదికను అభివృద్ధి చేసే పునరుత్పత్తి వైద్య సంస్థ. ముఖ్యంగా ఇది స్టెమ్ సెల్ బయాలజీ, ఎక్స్‌ట్రాసెల్యులార్ వెసికిల్ సైన్స్, టిష్యూ-స్టేట్ మోడలింగ్‌ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. వీటితో వ్యాధిగ్రస్తుల కణజాలాల పునరుత్పత్తిని చేయడమే పాండోరమ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. డిజైనర్ ఎక్స్‌ట్రాసెల్యులార్ వెసికిల్స్ (ఎక్సోసోమ్) వాపు, ఫైబ్రోసిస్, పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం కోల్పోవడం వల్ల కలిగే పరిస్థితుల్లో కణజాల నిర్మాణం, పనితీరును పునరుద్ధరిస్తుంది.

