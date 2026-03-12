ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త "పాన్కార్డ్ రూల్స్" - ఇవి తెలుసుకోకపోతే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోవచ్చు!
- కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టానికి అనుగుణంగా పాన్లో మార్పులు - నగదు డిపాజిట్ నుంచి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల వరకు!
Published : March 12, 2026 at 4:25 PM IST
PAN Card New Rules 2026 : ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కు "పాన్ కార్డు" అనేది చాలా కీలకంగా ఉంటుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్ దగ్గర నుంచి ఐటీ రిటర్నుల ఫైలింగ్ వరకు అన్నింటికీ ఇది ఉండాల్సిందే. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో భారతీయులకు ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లలో ఒకటైన పాన్కార్డుకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి కొన్ని కొత్త రూల్స్ రాబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం, చిన్న మొత్తాలకే పాన్ అవసరం పడుతుంది. అయితే, రాబోతున్న కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం-2025కు అనుగుణంగా రూపొందించిన డ్రాఫ్ట్ రూల్స్లో పాన్కు సంబంధించి కొన్ని కీలక మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు. మరి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాన్ కార్డు వినియోగంలో రాబోతున్న ఆ కీలకమైన మార్పులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1961 పాత ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్లేస్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం-2025 తీసుకొస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందుకు అనుగుణంగా రూపొందించిన "ఆదాయ పన్ను ముసాయిదా నిబంధనలు-2026" ద్వారా పాన్ కార్డు నిబంధనలలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. ఈ కొత్త నిబంధనలు ఆదాయ పన్ను చెల్లింపుదారులకు, అధిక విలువ కలిగిన లావాదేవీలు నిర్వహించే వారికి ఊరటనిచ్చేలా ఉండనున్నాయి. నగదు డిపాజిట్లు, వాహన కొనుగోళ్లు, స్థిరాస్తి లావాదేవీల విషయంలో సామాన్యులకు మేలు చేయనున్నాయి. కేంద్రం తీసుకొస్తున్న ఈ కొత్త పాన్ కార్డు రూల్స్ 2026, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రా :
ప్రస్తుతం ఒక రోజులో బ్యాంకులో 50 వేల రూపాయల కంటే ఎక్కువ మనీ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు పాన్ తప్పనిసరి అనే నిబంధన అమలులో ఉంది. అయితే, ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ విధానంలో మార్పు రానుంది. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బ్యాంకు అకౌంట్స్లో కలిపి మొత్తం రూ.10లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నగదు జమ చేసినప్పుడు లేదా విత్డ్రా చేసిన సందర్భాల్లో పాన్కార్డు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న రోజువారీ పరిమితి స్థానంలో వార్షిక పరిమితి అనే కొత్త నిబంధనను తీసుకొస్తున్నారు.
హోటల్, ఈవెంట్ ఖర్చులు :
ఇప్పటి వరకు అమలులో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం హోటల్ లేదా రెస్టరెంట్ బిల్లు రూ.50 వేలు దాటితే పాన్కార్డు ఇవ్వాలి. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఈ పరిమితిని రూ.1లక్షకు పెంచనున్నారు. ఈ కొత్త నిబంధన అమలులోకి వస్తే హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లు, బ్యాంక్వెట్ హాళ్లు లేదా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థలకు రూ.1లక్షకు మించి ఏదైనా చెల్లింపులు చేసినప్పుడు మాత్రమే పాన్ వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
మోటార్ వాహనాల కొనుగోలు :
ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం టూ వీలర్స్ కాకుండా మిగతా ఏ వెహికల్ కొనుగోలు చేసినా పాన్ కార్డు ఇవ్వాలి. అయితే, కొత్త రూల్ ప్రకారం ద్విచక్ర వాహనాలతో సహా ఏ వాహనం కొనుగోలు చేసినా దాని ధర రూ.5లక్షలు దాటితేనే పాన్ తప్పనిసరి చేస్తున్నారు. అలాకాకుండా బైకులు, కార్లు కొనుగోలు చేసినప్పుడు వాటి ధర రూ.5లక్షల కంటే తక్కువ ఉంటే అప్పుడు పాన్కార్డు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు.
స్థిరాస్తి లావాదేవీలు :
ప్రస్తుతం ఉన్న రూల్స్ ప్రకారం రూ.10లక్షలు దాటిన స్థిరాస్తి లావాదేవీలకు పాన్ తప్పనిసరి. అయితే, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త నిబంధన ప్రకారం ఈ పరిమితిని రూ.20 లక్షలు చేయనున్నారు. దాని ప్రకారం స్థలం, ఇల్లు కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా ఉమ్మడి అభివృద్ధి ఒప్పందాల విలువ రూ.20లక్షలు దాటితేనే పాన్కార్డు వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు :
పైన చెప్పిన అంశాల్లో వెసులుబాటు కల్పించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం బీమా రంగంలో మాత్రం పాన్ కార్డ్ రూల్స్ను కఠినతరం చేసింది. ప్రస్తుతం ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు ప్రీమియం అనేది రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే పాన్ వివరాలు ఇవ్వాలి. కానీ, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం బీమా సంస్థల నుంచి ఏ తరహా పాలసీ తీసుకోవాలన్నా పాన్ తప్పనిసరి అనే నిబంధనను తీసుకొస్తున్నారు. అంటే, ఎవరైనా కొత్తగా పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు ప్రీమియం మొత్తంతో సంబంధం లేకుండా పాన్కార్డు ఇవ్వాల్సిందే. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త ఆదాయ పన్ను చట్టం-2025కు అనుగుణంగా పాన్ కార్డుకు సంబంధించిన పైన పేర్కొన్న మార్పులను ప్రతిపాదిస్తున్నారు.
