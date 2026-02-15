పాన్కార్డులో పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పుగా ఉందా? - ఫోన్లోనే ఈజీగా మార్చేయండి!
ఆర్థిక లావాదేవీలకు కీలకమైన పాన్కార్డులో తప్పులా? - మీ మొబైల్లోనే సింపుల్గా అప్డేట్ చేసుకోండిలా!
Published : February 15, 2026 at 12:43 PM IST
PAN Card Corrections in Mobile : తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలు, అనుకోకుండా వచ్చిపడే ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న అతికొద్ది మార్గాల్లో ఒకటి "పర్సనల్ లోన్స్". అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ మంది వీటిని ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే, లోన్ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలా సమర్పించాల్సిన డాక్యుమెంట్లలో ఆధార్, పాన్కార్డు తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపాలన్నా పాన్కార్డు కంపల్సరీ. బ్యాంకు నుంచి మొత్తంలో నగదు విత్డ్రా చేయాలన్నా, ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలన్నా, పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఇలా ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలైనా సజావుగా నిర్వహించాలంటే పాన్కార్డు చాలా అవసరం.
పాన్కార్డు ఉండడమే కాకుండా అందులో ఉండే వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి. ముఖ్యంగా లోన్స్ కోసం బ్యాంకు వెళ్లినప్పుడు ఆధార్, పాన్కార్డు వివరాలు చెక్ చేస్తుంటారు. ఆ రెండింటిలో పర్సనల్ డిటేయిల్స్ ఒకేలా ఉన్నాయా? లేదా? అని ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తుంటారు. ఇక్కడే అసలు సమస్య వచ్చి పడుతుంది. ఆధార్, పాన్ కార్డులో పర్సనల్ డిటేయిల్స్ వేరువేరుగా ఉంటుంటాయి. అంటే, పుట్టిన తేదీ కరెక్ట్గా లేకపోవడం, మీ పేరు, తండ్రి పేరు విషయంలో కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండడం జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో బ్యాంక్ అధికారులు లోన్ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తుంటారు. కానీ, లోన్ తీసుకోవడం అర్జెంట్గా మారుతుంది.
అప్పుడు వెంటనే ఆధార్ కార్డులో ఉండేలా పాన్ కార్డు వివరాలు ఛేంజ్ చేద్దామని మీ సేవ కేంద్రాలు, నెట్ సెంటర్లకు పరిగెడుతుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు వాటి వద్ద జనం ఎక్కువ ఉండడంతో క్యూలైన్లో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? పాన్కార్డులో తప్పులు సవరించుకోవడం కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఉన్న చోటు నుంచే ఆన్లైన్లో మొబైల్ ద్వారా చాలా సింపుల్గా పాన్కార్డు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాన్కార్డులో తప్పులు ఈజీగా సవరించుకోండిలా..
- ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి NSDL వెబ్సైట్కు వెళ్లాలి.
- అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీలో 'PAN Card Services Online' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేస్తే Online PAN Application అనే ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అక్కడ 'Select PAN Application Type' అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి "Changes or Correction in existing PAN Data" అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత 'Applicant Category'ని ఎంచుకోవాలి. అనంతరం మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, ఈమెయిల్ ఐడీ, మీ PAN Card నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
- నెక్ట్స్ చెక్ బాక్స్పై క్లిక్ చేసి ఒకసారి వివరాలు సరిచూసుకుని 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీరు ఏదైతే తప్పును కరెక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వివరాలను కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీ ఫొటో, సంతకం, కరెక్షన్ ఫ్రూవ్ కోసం అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్(ఆధార్ వంటివి) అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ నొక్కాలి.
- అనంతరం పేమెంట్ మోడ్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు తగిన అమౌంట్ను యూపీఐ, కార్డు ద్వారా పే చేయాలి.
- పేమెంట్ అయిపోయాక పాన్కార్డు అప్డేట్ అయినట్లు చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఈ PDF ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ మీ వివరాలను సంబంధిత అధికారులు చెక్ చేసి పాన్కార్డు అప్డేట్ చేస్తారు. అంతే, కొన్ని రోజుల్లోనే మీ అప్డేటెడ్ పాన్కార్డు అందుకుంటారు!
