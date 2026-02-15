ETV Bharat / business

పాన్​కార్డులో పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తప్పుగా ఉందా? - ఫోన్​లోనే ఈజీగా మార్చేయండి!

ఆర్థిక లావాదేవీలకు కీలకమైన పాన్​కార్డులో తప్పులా? - మీ మొబైల్​లోనే సింపుల్​గా అప్​డేట్​ చేసుకోండిలా!

PAN Card Update
PAN Card Update (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PAN Card Corrections in Mobile : తక్షణ ఆర్థిక అవసరాలు, అనుకోకుండా వచ్చిపడే ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న అతికొద్ది మార్గాల్లో ఒకటి "పర్సనల్ లోన్స్​". అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ మంది వీటిని ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే, లోన్ కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ​అలా సమర్పించాల్సిన డాక్యుమెంట్లలో ఆధార్, పాన్​కార్డు తప్పనిసరిగా ఉంటుంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు జరపాలన్నా పాన్​కార్డు కంపల్సరీ. బ్యాంకు నుంచి మొత్తంలో నగదు విత్​డ్రా చేయాలన్నా, ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలన్నా, పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఇలా ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలైనా సజావుగా నిర్వహించాలంటే పాన్​కార్డు చాలా అవసరం.

పాన్​కార్డు ఉండడమే కాకుండా అందులో ఉండే వివరాలు సరిగ్గా ఉండాలి. ముఖ్యంగా లోన్స్ కోసం బ్యాంకు వెళ్లినప్పుడు ఆధార్, పాన్​కార్డు వివరాలు చెక్ చేస్తుంటారు. ఆ రెండింటిలో పర్సనల్ డిటేయిల్స్ ఒకేలా ఉన్నాయా? లేదా? అని ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తుంటారు. ఇక్కడే అసలు సమస్య వచ్చి పడుతుంది. ఆధార్, పాన్ కార్డులో పర్సనల్ డిటేయిల్స్ వేరువేరుగా ఉంటుంటాయి. అంటే, పుట్టిన తేదీ కరెక్ట్​గా లేకపోవడం, మీ పేరు, తండ్రి పేరు విషయంలో కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండడం జరుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో బ్యాంక్ అధికారులు లోన్ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తుంటారు. కానీ, లోన్ తీసుకోవడం అర్జెంట్​గా మారుతుంది.

అప్పుడు వెంటనే ఆధార్ కార్డులో ఉండేలా పాన్​ కార్డు వివరాలు ఛేంజ్ చేద్దామని మీ సేవ కేంద్రాలు, నెట్ సెంటర్లకు పరిగెడుతుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు వాటి వద్ద జనం ఎక్కువ ఉండడంతో క్యూలైన్​లో గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది. కానీ, మీకు తెలుసా? పాన్​కార్డులో తప్పులు సవరించుకోవడం కోసం ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఉన్న చోటు నుంచే ఆన్​లైన్​లో మొబైల్​ ద్వారా చాలా సింపుల్​గా పాన్​కార్డు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మీ దగ్గర ఉన్న ₹500, ₹200, ₹100 నోట్స్ ఒరిజినలా? నకిలీవా? - సింపుల్​గా ఇలా కనిపెట్టేయండి!

పాన్​కార్డులో తప్పులు ఈజీగా సవరించుకోండిలా..

  • ముందుగా మీ మొబైల్​లో గూగుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి NSDL వెబ్​సైట్​కు వెళ్లాలి.
  • అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీలో 'PAN Card Services Online' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్ చేస్తే Online PAN Application అనే ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
  • అక్కడ 'Select PAN Application Type' అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి "Changes or Correction in existing PAN Data" అనే ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత 'Applicant Category'ని ఎంచుకోవాలి. అనంతరం మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, ఈమెయిల్ ఐడీ, మీ PAN Card నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి.
  • నెక్ట్స్ చెక్ బాక్స్​పై క్లిక్ చేసి ఒకసారి వివరాలు సరిచూసుకుని 'Submit' బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • అనంతరం మీరు ఏదైతే తప్పును కరెక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ వివరాలను కరెక్ట్​గా ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ ఫొటో, సంతకం, కరెక్షన్ ఫ్రూవ్ కోసం అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్(ఆధార్ వంటివి) అప్​లోడ్ చేసి సబ్మిట్ నొక్కాలి.
  • అనంతరం పేమెంట్ మోడ్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు తగిన అమౌంట్​ను యూపీఐ, కార్డు ద్వారా పే చేయాలి.
  • పేమెంట్ అయిపోయాక పాన్​కార్డు అప్​డేట్ అయినట్లు చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఈ PDF ఫైల్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మీ వివరాలను సంబంధిత అధికారులు చెక్ చేసి పాన్​కార్డు అప్​డేట్ చేస్తారు. అంతే, కొన్ని రోజుల్లోనే మీ అప్​డేటెడ్ పాన్​కార్డు అందుకుంటారు!

కొత్త రూల్ తీసుకొచ్చిన "TRAI" - ఇలా ఈజీగా "స్కామ్ కాల్స్"​ గుర్తించండి!

హోమ్ లోన్ తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై ఆ ఛార్జీలు ఉండవు!

TAGGED:

HOW TO CORRECT PAN CARD
PAN CARD UPDATE PROCESS
HOW TO CHANGE NAME DOB IN PAN
పాన్​కార్డులో వివరాలు మార్చుకోండిలా
PAN CARD CORRECTIONS IN MOBILE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.