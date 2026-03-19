కొత్త పాన్ కార్డుకు అప్లై చేసుకోవాలా? - మార్చి 31 దాటితే ఈ డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరి!
-కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి మారనున్న పాన్ నిబంధనలు - కొత్త పాన్ కోసం ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఆధార్తో పాటు అదనపు డాక్యుమెంట్లు!
Published : March 19, 2026 at 2:54 PM IST
PAN Application New Rules: భారతీయులకు ఆధార్ కార్డ్ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్ అంటే పాన్ కార్డ్. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కు ఇది చాలా కీలకం. బ్యాంక్ అకౌంట్ దగ్గర నుంచి ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ వరకు అన్నింటికీ ఇది ఉండాల్సిందే. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు పాన్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటుంటారు. మరి మీరు కూడా కొత్త పాన్ కోసం అప్లై చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారా? అయితే మీకో అలర్ట్. ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాన్ అప్లికేషన్ రూల్స్ మారుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రస్తుతం కొత్త పాన్ కార్డుకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆధార్ కార్డ్ సరిపోతుంది. అయితే మార్చి 31తో ఈ పద్ధతికి స్వస్థి పలకనుంది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ. పాన్ అప్లై చేయడానికి ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఆధార్ కార్డుతో పాటుగా పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ కోసం మరో డాక్యుమెంటును తప్పనిసరి చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇ-గవర్నెన్స్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. కేవలం ఆధార్తో పాన్కు అప్లై చేసేందుకు మార్చి 31 వరకే గడువు ఉందని తెలిపింది. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అదనంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రూఫ్ కావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ జాబితాలో బర్త్ సర్టిఫికెట్, ఓటర్ ఐడీ కార్డు, పదో తరగతి మార్కుల సర్టిఫికెట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, మెజిస్ట్రేట్ వద్ద తీసుకున్న అఫిడవిట్, పాస్పోర్ట్ ఉన్నాయి.
IMPORTANT UPDATE!!— CSCeGov (@CSCegov_) March 17, 2026
PAN Application Rules Changing From 1st April 2026.
Apply Now Using Aadhaar Only Till 31st March 2026.
महत्वपूर्ण अपडेट!!
PAN बनवाने का अच्छा मौका 31 मार्च 2026 तक सिर्फ आधार से PAN बनवाएं.
For any queries, write us at abhirendra.pal@csc.gov.in
- అదే విధంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాన్ కార్డు అప్లికేషన్ పాత ఫారమ్స్ కూడా ఉండవని వెల్లడించింది. కొత్త ఫారాలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు, ఈ కొత్త మార్పులను ప్రజలు గమనించాలని సీఎస్సీ కోరింది. అలాగే ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాన్ కార్డుపై పేరును తొలగిస్తున్నారని తెలిపింది. పాన్ కార్డును సూచించే పేరు ఆధార్ ప్రకారం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఎవరైనా పాన్ కార్డు కావాలనుకుంటే మార్చి 31 వ తేదీలోపు ఆధార్ ఉపయోగించి అప్లై చేసుకోవాలని వెల్లడించింది.
- ఆన్లైన్లో కొత్త పాన్ కార్డు కోసం Protean, UTITSL వెబ్సైట్లను సందర్శించాలని సూచించింది.
- ఇ-పాన్ను వెంటనే పొందాలంటే ఆదాయపు పన్ను ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్లో కూడా పొందొచ్చని స్పష్టం చేసింది.
