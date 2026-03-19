కొత్త పాన్​ కార్డుకు అప్లై చేసుకోవాలా? - మార్చి 31 దాటితే ఈ డాక్యుమెంట్లు తప్పనిసరి!

-కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి మారనున్న పాన్​ నిబంధనలు - కొత్త పాన్​ కోసం ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి ఆధార్‌తో పాటు అదనపు డాక్యుమెంట్లు!

PAN Application New Rules
PAN Application New Rules
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 19, 2026 at 2:54 PM IST

PAN Application New Rules: భారతీయులకు ఆధార్​ కార్డ్​ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్​ అంటే పాన్​ కార్డ్​. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్​కు ఇది చాలా కీలకం. బ్యాంక్ అకౌంట్ దగ్గర నుంచి ఐటీఆర్​ ఫైలింగ్ వరకు అన్నింటికీ ఇది ఉండాల్సిందే. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు పాన్​ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటుంటారు. మరి మీరు కూడా కొత్త పాన్​ కోసం అప్లై చేసుకోవాలని భావిస్తున్నారా? అయితే మీకో అలర్ట్​. ఏప్రిల్​ 1 నుంచి పాన్​ అప్లికేషన్​ రూల్స్​ మారుతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రస్తుతం కొత్త పాన్​ కార్డుకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఆధార్​ కార్డ్​ సరిపోతుంది. అయితే మార్చి 31తో ఈ పద్ధతికి స్వస్థి పలకనుంది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ. పాన్​ అప్లై చేయడానికి ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఆధార్ కార్డుతో పాటుగా పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ కోసం మరో డాక్యుమెంటును తప్పనిసరి చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇ-గవర్నెన్స్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది. కేవలం ఆధార్‌తో పాన్​కు అప్లై చేసేందుకు మార్చి 31 వరకే గడువు ఉందని తెలిపింది. ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అదనంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రూఫ్ కావాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఈ జాబితాలో బర్త్ సర్టిఫికెట్, ఓటర్ ఐడీ కార్డు, పదో తరగతి మార్కుల సర్టిఫికెట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, మెజిస్ట్రేట్ వద్ద తీసుకున్న అఫిడవిట్, పాస్‌పోర్ట్ ఉన్నాయి.

  • అదే విధంగా ఏప్రిల్​ 1 నుంచి పాన్ కార్డు అప్లికేషన్ పాత ఫారమ్స్​ కూడా ఉండవని వెల్లడించింది. కొత్త ఫారాలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు, ఈ కొత్త మార్పులను ప్రజలు గమనించాలని సీఎస్‌సీ కోరింది. అలాగే ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాన్ కార్డుపై పేరును తొలగిస్తున్నారని తెలిపింది. పాన్ కార్డును సూచించే పేరు ఆధార్ ప్రకారం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఎవరైనా పాన్ కార్డు కావాలనుకుంటే మార్చి 31 వ తేదీలోపు ఆధార్​ ఉపయోగించి అప్లై చేసుకోవాలని వెల్లడించింది.
  • ఆన్‌లైన్‌లో కొత్త పాన్‌ కార్డు కోసం Protean, UTITSL వెబ్‌సైట్లను సందర్శించాలని సూచించింది.
  • ఇ-పాన్​ను వెంటనే పొందాలంటే ఆదాయపు పన్ను ఇ-ఫైలింగ్‌ పోర్టల్​లో కూడా పొందొచ్చని స్పష్టం చేసింది.

