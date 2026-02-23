PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్- 7లక్షల ఖాతాల్లో నిలిచిన నిధులు విడుదల- ఇక 3 రోజుల్లోనే క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్!
7 లక్షలకు పైగా ఇన్ఆపరేటివ్ పీఎఫ్ ఖాతాల సొమ్ము వాపస్- రూ.1,000 లోపు బ్యాలెన్స్ ఉన్నవారికి త్వరలో చెల్లింపులు!
Published : February 23, 2026 at 8:42 PM IST
Inoperative PF Accounts Settlement : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ)లో నిలిచిపోయిన రూ.3.52 కోట్ల నిధులను త్వరలోనే ఆయా ఖాతాదారులు లేదా వారి వారసులకు తిరిగి చెల్లించనున్నట్లు కార్మిక మంత్రిత్వశాఖ వర్గాలు సోమవారం వెల్లడించాయి. సుమారు 7.11 లక్షల ఇన్ఆపరేటివ్ (నిష్క్రియాత్మకంగా ఉన్న) ఖాతాల్లోని నిధులను విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపాయి. ముఖ్యంగా రూ.1000 లోపు బ్యాలెన్స్ ఉన్న వాటిని త్వరలోనే సెటిల్ చేయాలని కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ సమీక్షా సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నాయి.
ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతాలు అంటే ఏమిటి?
వరుసగా 36నెలలపాటు ఉద్యోగి లేదా యజమాని నుంచి ఎలాంటి కంట్రిబ్యూషన్ జమ కానీ పీఎఫ్ ఖాతాలను 'ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతా'లుగా పరిగణిస్తారు. కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం మొత్తం 31.86 లక్షల ఇన్ఆపరేటివ్ ఖాతాల్లో రూ.10,903 కోట్లు మూలుగుతున్నాయి. అందులో రూ.1000 కన్నా తక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న 7.11 లక్షల ఖాతాల్లో రూ.3.52 కోట్లు ఉన్నాయి.
ఈ సొమ్ము ఆధార్తో అనుసంధానమైన ఉన్న పీఎఫ్ ఖాతాదారుల బ్యాంక్ అకౌంట్లలోకి నేరుగా జమ చేస్తారు. ఒకవేళ ఖాతాదారుడు మరణిస్తే, ఆ మొత్తాన్ని నామినీకి లేదా చట్టబద్ధమైన వారసుడికి అందజేస్తారు.
ఈపీఎఫ్ఓ 3.0
పీఎఫ్ ఖాతాలను ప్రక్షాళన చేసే క్రమంలో భాగంగా, కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అనే డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ప్రాజెక్టుపై పనిచేస్తోంది. దీని ద్వారా కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చి, ఖాతాదారులకు, సంస్థలకు బ్యాంకింగ్ తరహా సేవలందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని వల్ల రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఉన్న క్లెయిమ్లు ఎలాంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా 'ఆటో మోడ్'లో ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఫలితంగా ఇప్పటి వరకు 20 రోజులు పడుతున్న క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ సమయం, ఏకంగా 3 రోజులోపునకు తగ్గిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా పీఎఫ్ ఖాతాదారులు ఒకే వేదిక నుంచి తమ సామాజిక భద్రతా ఖాతాలను (సోషల్ సెక్యూరిటీ అకౌంట్స్) నిర్వహించుకోవడానికి వీలవుతుంది. పేపర్ వర్క్ కూడా తగ్గుతుంది.
ప్రస్తుతం పీఎఫ్ ఖాతాదారుల ఫిర్యాదులను వేగంగా పరిష్కరించడానికి ఈపీఎఫ్ఓ క్రమం తప్పకుండా సమీక్ష సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. అయలా కొత్త ఫీచర్ల పనితీరును పర్యవేక్షిస్తోంది. నిలిచిపోయిన అన్ని ఖాతాలను దశలవారీగా సెటిల్ చేసి, అర్హులైన లబ్ధిదారులకు వారి సొమ్ము అందజేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.