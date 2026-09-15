ETV Bharat / business

'12 ఏళ్లు సంస్థ కోసం కష్టపడి పనిచేసినా తీసేశారు'- ఉద్యోగి భార్య భావోద్వేగ పోస్ట్- ఒరాకిల్ లేఆఫ్స్ వెనుక కన్నీటి గాథలు!

మరో రౌండ్ లేఆఫ్స్ ప్రకటించిన ఒరాకిల్- 12 ఏళ్లు తన భర్త కష్టపడి పనిచేసినా ఉన్నట్లుండి తీసేశారని ఉద్యోగి భార్య ఆవేదన- పండగలు, పుట్టినరోజులు, చివరికి తాను ఆసుపత్రిలో ఉన్నా పనిచేశాడని వ్యాఖ్యలు!

Wife LinkedIn post on Oracle layoff
ఒరాకిల్ లేఆఫ్స్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 11:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Oracle Layoff Wife LinkedIn Post : హోలీ లేదు, దీపావళి లేదు- పండగైనా, పబ్బమైనా ల్యాప్‌టాప్ ముందే జీవితం. పుట్టినరోజులు, పెళ్లి రోజుల వేడుకల్లోనూ ఆన్ కాల్ డ్యూటీలు. చివరికి భార్యకు ఆసుపత్రిలో సర్జరీ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఒకవైపు ఆందోళన ఉన్నా, మరోవైపు ల్యాప్‌టాప్ ఓపెన్ చేసి డ్యూటీ చేశాడు. సంస్థ పట్ల అంత నిబద్ధతతో ఏకంగా 12 ఏళ్లు రాత్రింబవళ్లు చెమటోడ్చిన ఆ ఉద్యోగికి చివరికి దక్కిన బహుమానం ఏంటో తెలుసా? ఉదయాన్నే ఆఫీస్ సిస్టమ్‌ యాక్సెస్ నిలిచిపోవడం. లాగిన్‌కు ప్రయత్నిస్తుండగా ఎంతకూ యాక్సెస్ లభించలేదు. ఆ తర్వాతే తెలిసింది అతడు లేఆఫ్‌నకు గురయ్యాడని. అమెరికా టెక్సాస్ ప్రధాన కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్న మల్టీనేషనల్ టెక్ దిగ్గజం ఒరాకిల్‌లో కొనసాగుతున్న లేఆఫ్స్ (ఉద్యోగుల తొలగింపులు) సృష్టిస్తున్న విషాదానికి ఈ సంఘటన నిలువెత్తు నిదర్శనం. 12 ఏళ్లు కష్టపడి పనిచేసిన సౌరభ్‌ అనే ఉద్యోగికి కనీస ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండానే, సిస్టమ్ లాగిన్ నిలిపివేయడంతో అతడి బాధ వర్ణణాతీతంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఉద్యోగి ఆవేదనను తన భార్య పూజా సాహు లింక్డ్‌ఇన్‌లో ఇలా భావోద్వేగంతో సుదీర్ఘ పోస్ట్ చేశారు.

TAGGED:

TECH INDUSTRY LAYOFFS
POOJA SAHU ORACLE LINKEDIN
ORACLE MASS LAYOFFS 2026
ORACLE LAYOFF STORY SOURABH SAHU
ORACLE LAYOFF WIFE LINKEDIN POST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.