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కంట్రోల్ తప్పిన OpenAI మోడల్స్​- మరో ఏఐ కంపెనీపై సైబర్ అటాక్

హగ్గింగ్ ఫేస్‌పై ఓపెన్ ఏఐ మోడళ్లు సైబర్ దాడి- ఏఐ భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న నిపుణులు- టెస్టింగ్ సాండ్‌‌బాక్స్ నుంచి బయటపడిన మోడల్స్

OpenAI
OpenAI (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 8:17 AM IST

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OpenAI AI Models Hacking : ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో నమ్మలేని, సంచలన ఘటన జరిగింది. చాట్‌జీపీటీ సృష్టికర్త ఓపెన్ఏఐ తయారు చేసిన అత్యాధునిక ఏఐ మోడళ్లు, వాటిని పరీక్షించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సాండ్‌బాక్స్ (ఐసోలేషన్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్) నిబంధనల్ని దాటుకొని బయటికి వచ్చాయి. అంతేకాదు మరో ప్రముఖ ఏఐ కంపెనీ హగ్గింగ్ ఫేస్‌ సర్వర్లపై సైబర్ దాడికి పాల్పడ్డాయి. ఈ విషయాన్ని ఓపెన్ఏఐ తాజాగా అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో మరోసారి ఏఐ స్వయంప్రతిపత్తి, భద్రతా నియంత్రణలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొత్త చర్చ మొదలైంది.

పరిశోధనలో భాగంగా కొన్ని ప్రత్యేక భద్రతా పరిమితుల్ని సడలించి ఏఐ మోడళ్లను సాండ్‌బాక్స్‌లో టెస్ట్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ దాడిలో ఓపెన్ఏఐ కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన GPT- 5.6 Sol మోడల్ సహా, పరిశీలనలో ఉన్న మరో అత్యంత శక్తిమంతమైన మోడల్ భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఘటన టెక్ ప్రపంచంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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OPENAI AI MODELS GOING ROGUE
OPENAI AI MODELS HACKING

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