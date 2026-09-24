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UPI లావాదేవీల మొత్తం విలువలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే MDR ఛార్జీలు : NPCI

MDR వసూళ్లలో 5 శాతాన్ని యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, మద్దతు అవసరమైన రంగాల కోసం ఏర్పాటు చేసే నిధికి మళ్లించాలని ప్రతిపాదించినట్లు వెల్లడి

NPCI CEO on MDR Charges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 6:28 PM IST

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NPCI CEO on MDR Charges : UPI లావాదేవీలపై కొత్తగా తీసుకువచ్చిన మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విధానం వల్ల లావాదేవీల పరిమాణంపై పెద్దగా ప్రభావం పడకపోవచ్చని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) సీఈఓ దిలీప్ ఆస్బే అన్నారు. UPI లావాదేవీల మొత్తం విలువలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే MDR ఛార్జీలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా వచ్చే రాబడి, డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థలో మరింత పెట్టుబడికి తోడ్పడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సౌండ్‌బాక్స్‌లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత పరిష్కారాల వంటి సాంకేతికతలతో తిరిగి చెల్లింపుల వ్యవస్థలోనే పెట్టుబడులు వస్తాయని అన్నారు. 13వ ఎస్‌బిఐ బ్యాంకింగ్, ఎకనామిక్స్ కాన్‌క్లేవ్ 2026లో ఈ మేరకు వెల్లడించారు.

"ఏ మార్పు అయినా కొంత ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతానికి, లావాదేవీల పరిమాణం లేదా విలువపై ఎలాంటి పెద్ద ప్రభావం ఉంటుందని మేము అనుకోవడం లేదు. వాస్తవానికి ఇవన్నీ చెల్లింపుల వ్యవస్థలోకి తిరిగి వచ్చి అనేక రెట్లు పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. వినియోగదారులపై ఛార్జీలు పడే ప్రమాదం మొత్తం విలువలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే ఉంది. సుమారు రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా వార్షిక టర్నోవర్ కలిగిన వ్యాపారాల నుంచే దాదాపు 80 శాతం MDR వసూలు చేస్తున్నాం."
--దిలీప్ ఆస్బే, NPCI సీఈఓ

దాదాపు 2 కోట్ల మంది వ్యాపారుల వద్ద సౌండ్‌బాక్స్‌లు
MDR వసూళ్లలో 5 శాతాన్ని యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, మద్దతు అవసరమైన రంగాల కోసం ఏర్పాటు చేసే నిధికి మళ్లించాలని ప్రతిపాదించినట్లు దిలీప్ ఆస్బే వెల్లడించారు. ఈ నిధి రూపకల్పన కోసం NPCI, RBI ఇతర సంబంధిత వర్గాలతో కలిసి పనిచేస్తోందని ఆయన చెప్పారు. మూడేళ్ల కాలంలో ఈ నిధి సుమారు రూ. 3,000 కోట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్న వ్యాపారుల నుంచే అధిక శాతం MDR చెల్లింపులు వస్తాయని, ఆ ఖర్చు వారి ధరల్లోనే ఇప్పటికే కలిసిపోయి ఉందని పేర్కొన్నారు. దాదాపు 2 కోట్ల మంది వ్యాపారుల వద్ద సౌండ్‌బాక్స్‌లు ఉండగా, మరో 4 కోట్ల మంది వ్యాపారుల వద్ద కేవలం క్యూఆర్ కోడ్‌లు మాత్రమే ఉన్నాయని వివరించారు. వ్యాపారులు MDR భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపవచ్చనే ఆందోళనలపై స్పందించిన ఆయన, ఈ ఛార్జీలు వినియోగదారులకు బదిలీ కాకుండా వ్యవస్థను రూపొందించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. MDRను వినియోగదారులకు బదిలీ చేయకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే బ్యాంకులను కూడా ఆదేశించింది.

NPCI ప్రకటించిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం అక్టోబర్ 15 నుంచి రూ. 2,000 దాటిన పర్సన్-టు-మర్చంట్ (P2M) UPI లావాదేవీలపై 0.4 శాతం MDR వర్తిస్తుంది. అలాగే రూ. 75,000 అంతకంటే ఎక్కువ లావాదేవీలపై ఈ ఛార్జీ గరిష్ఠంగా రూ. 300కు పరిమితం చేశారు. అయితే, రూ. 2,000 దాటినా P2P లావాదేవీలకు మర్చంట్ చెల్లింపులు ఉచితంగానే ఉంటాయి. అలాగే జీరో-MDR ఫ్రేమ్‌వర్క్ పరిధిలోకి వచ్చే చిన్న వ్యాపారులకు కూడా మినహాయింపు ఉంటుంది. సుమారు 96 శాతం P2M లావాదేవీలు ప్రభావితం కాకుండా ఉంటాయని అంచనా. రైల్వేలు, టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఇన్సూరెన్స్, ఇంధనం, వ్యవసాయ ఉత్పాదకాలతో సహా కొన్ని అత్యవసర, తక్కువ లాభదాయక రంగాల్లో రూ. 2,000 దాటిన చెల్లింపులపై ప్రతి లావాదేవీకి రూ. 5 చొప్పున ఫ్లాట్ MDR వర్తిస్తుంది. మూలధన మార్కెట్ లావాదేవీలపై 0.02 శాతంతో గరిష్ట పరిమితి రూ. 300 MDR ఉంటుంది.

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NPCI CEO ON MDR CHARGES

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