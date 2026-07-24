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"పాత పన్ను vs కొత్త పన్ను విధానం" - ఐటీఆర్​ ఫైల్​ చేసేందుకు ఏది మంచిది?

- జులై 31లోపు ముగియనున్న ఐటీఆర్​ దాఖలు గడువు - రెండు పద్ధతుల మధ్య తేడాలు గమనించాలంటున్న నిపుణులు

Old Tax Regime vs New Tax Regime
Old Tax Regime vs New Tax Regime (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 3:52 PM IST

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Old Tax Regime vs New Tax Regime: ఐటీఆర్​ దాఖలు చేసేందుకు మరో వారం(జులై 31) రోజులు మాత్రమే అవకాశం ఉంది. దీంతో చాలా మంది ట్యాక్స్​ పేయర్స్ ఆదాయపు పన్ను వివరాలు ఫైల్​ చేసేందుకు ముందుకొస్తున్నారు.​ అయితే ఈ సమయంలో చాలామందికి వచ్చే సందేహం "ఏ పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకోవాలి? పాత విధానమా? లేక కొత్త పన్ను పద్ధతా? అని. అయితే, కేవలం పన్ను తగ్గించుకోవడమే కాకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేకుండా ఐటీఆర్‌ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలంటే పాత, కొత్త విధానాల మధ్య ఉన్న తేడాలను విశ్లేషించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పాతపన్ను విధానం: వివిధ రకాల ఆర్థిక పథకాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి, పన్ను మినహాయింపులు పొందాలనుకునే వారికి, పాత పన్ను విధానం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో సెక్షన్‌ 80c కింద పబ్లిక్‌ ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్(PPF), లైఫ్​ ఇన్సూరెన్స్​ ప్రీమియం, ఈఎల్‌ఎస్‌ఎస్, సెక్షన్‌ 80D కింద హెల్త్​ ఇన్సూరెన్స్​ ప్రీమియం, గృహరుణానికి చెల్లించే వడ్డీపై మినహాయింపులను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేసుకుంటూ, పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఈ విధానం ఒక చక్కని మార్గమని వివరిస్తున్నారు.

కొత్త పన్ను విధానం: ఇక్కడ ఎలాంటి మినహాయింపులతో సంబంధం ఉండదని, తక్కువ పన్ను రేట్లతో అత్యంత సులభంగా రిటర్నులు దాఖలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ విధానం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. పెట్టుబడుల రశీదులను భద్రపర్చడం, వాటిని సమర్పించడం వంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నేరుగా పన్ను లెక్కించుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

పొరపాట్లు చేయొద్దు: ఐటీఆర్​ ఫైల్​ సమయంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు చేసే చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద సమస్యలకు దారి తీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫారం-26AS, వార్షిక సమాచార నివేదిక (ఏఐఎస్‌)లలో నమోదైన వివరాలను, తమ ఆదాయ వివరాలతో పోల్చి చూసుకోకపోవడం పొరపాటు అని చెబుతున్నారు. ఇక వ్యాపారులు, పెట్టుబడులు పెట్టిన వారు తమ అన్ని ఆదాయ వనరులనూ వెల్లడించకపోవడం వల్ల.. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి నోటీసులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.

తొలిసారి ఐటీఆర్‌ దాఖలు చేసేవారు, అవగాహన లేకుండా చేసే పొరపాట్ల వల్ల నోటీసులు అందుకునే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి, అవసరాన్ని బట్టి, నిపుణుల సేవలను తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా షేర్లలో స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

గడువు దాటనీయకండి: రిఫండ్‌ కోసం ఐటీ రిటర్నులు ఫైల్​ చేయడం తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఫైన్​ లేకుండా ఉండేందుకు గడువు లోపు ఐటీఆర్‌ సమర్పించాలని చెబుతున్నారు. చివరి నిమిషం వరకూ వేచి చూడకుండా, ముందే కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను రెడీగా ఉంచుకుని లాస్ట్​ డేట్​లోపు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం వల్ల ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

ఏది అనుకూలం?: ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, తొలిసారి పన్ను చెల్లించే వారు తమ ఆదాయ వనరులు, పొదుపు లక్ష్యాలను బట్టి, సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు.

  • నిలకడైన ఆదాయం ఉన్న ఉద్యోగులు, పొదుపు పథకాల్లో మదుపు చేసిన వారికి వివిధ మినహాయింపులు ఉన్న పాత విధానం మేలు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. రూ.12,75,000 లోపు (ఆదాయం రూ.12 లక్షలు, రూ.75 వేలు ప్రామాణిక తగ్గింపుతో కలిపి) ఆదాయం ఉన్న వారు ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కొత్త విధానాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • వ్యాపారుల ఆదాయాలు, పెట్టుబడులు వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, సులభంగా ఉండే, కొత్త పద్ధతిని పరిశీలించవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే తొలిసారి పన్ను రిటర్నులు దాఖలు చేసేవారు, కొత్త విధానం ద్వారా ఈ ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

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