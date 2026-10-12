'పాత ఫోన్' అమ్ముతున్నారా? - ఈ విషయం తెలియకపోతే 'జైలుకు' వెళ్లాలి జాగ్రత్త!
పాత మొబైల్ విక్రయించేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి! - లేదంటే సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో చిక్కుకుంటారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:53 PM IST
Old Mobiles Cyber Scam : నేటి రోజుల్లో 'స్మార్ట్ఫోన్' కేవలం సమాచార సాధనమే కాదు, ఒక నిత్యావసర వస్తువులా మారిపోయింది. ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు అది పక్కనే ఉండాల్సిందే. ఇదిలా ఉంటే చాలా మంది మార్కెట్లోకి ఏదైనా కొత్త ఫోన్ వచ్చిందా పాతది పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. కొత్త ఫీచర్లు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కోసమో లేక ఇతర ఏదైనా కారణాల వల్ల కొత్త ఫోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు పాత మొబైల్ను అమ్మేస్తుంటారు. అయితే, పాత ఫోన్ విక్రయించేటప్పుడు అప్రమత్తంగా లేకుంటే మీపై సైబర్ కేసు పడొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చంటున్నారు. ఎందుకో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
పాత ఫోన్లకు ప్లాస్టిక్ సామాన్లు ఇస్తామంటూ కొందరు ఊరూరా తిరుగుతూ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలా జరుగుతున్న వ్యాపారం వెనుక సైబర్ నేరగాళ్ల హస్తం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. పల్లె, పట్టణ ప్రజలకు చిన్నపాటి ప్లాస్టిక్, స్టీలు సామాన్లు ఎరవేసి కొంటున్న పాత ఫోన్లను కేటుగాళ్లు కొత్త నేరాలకు వాడుకుంటున్నారు. పనికిరాని వాటిని రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలు, గుర్తింపు పొందిన డీలర్లకు అమ్మాలని తెలియక చాలా మంది ప్లాస్టిక్, స్టీల్ పాత్రలు, డబ్బుకు ఆశపడి ఎవరికంటే వారికి అమ్ముతున్నారు. అలాంటి వారితో భవిష్యత్తులో ముప్పు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఊరూరా తిరుగుతూ సేకరించిన పాత మొబైల్స్ను చాలా వరకు ఝార్ఖండ్, బిహార్ తదితర రాష్ట్రాల్లో సైబర్ నేరగాళ్ల అడ్డాలకు తరలిస్తున్నారు. రిపేర్ చేసి నకిలీ పేర్లతో తీసుకున్న సిమ్ కార్డులను అందులో వేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, సైబర్ నేరాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్ములో కొంతభాగాన్ని పాత ఫోన్లు సేకరించిన వారికి కమీషన్గానూ చెల్లిస్తున్నారట. ఇటీవల బయటపడిన చాలా సైబర్ నేరాల్లో ఈ విషయం వెల్లడైందని చెబుతున్నారు.
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ఫోన్ ఒకరిది, నేరం మరొకరిది :
ప్రతి మొబైల్ ఫోన్కు 'ఇంటర్నేషనల్ మొబైల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ(IMEI)' అనే ప్రత్యేక నంబరు ఉంటుంది. సైబర్ నేరం జరిగినప్పుడు ఆ నంబరు ఆధారంగానే పోలీసులు దర్యాప్తు మొదలుపెడతారు. పాత ఫోను విక్రయించిన వ్యక్తిని అపరాధిగా తేలుస్తారు. అసలు నేరం చేసిన వారు తప్పించుకుంటారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, పాత ఫోన్ అమ్మే ముందు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
- మీరు ఎవరైనా వ్యక్తికి లేదా డీలర్కు ఫోన్ అమ్ముతున్నట్లయితే వారి చిరునామా, ఆధార్ వివరాలు సేకరించాలి.
- అలాగే, ఫోన్ విక్రయించినట్లుగా ఐఎంఈఐ నంబరు, అమ్మిన తేదీ పేర్కొంటూ రసీదు తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు.
- ఏరోజు ఎవరికి అమ్మారనే సమాచారం ఉంటే, భవిష్యత్తులో దాని ద్వారా ఏదైనా నేరం జరిగినా పోలీసు కేసుల నుంచి సురక్షితంగా బయటపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఆర్థిక మోసాలకు అవకాశం :
- పాడైన ఫోన్లు అమ్మే ముందు వాటిలో సిమ్ కార్డు మరిచిపోయినా, డేటాను ఫార్మాట్ చేయకపోయినా ఇబ్బందులు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు, నంబర్లు నేరగాళ్లకు చిక్కితే వారి నుంచి ఆర్థిక వేధింపులకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
- ముఖ్యంగా పాత మొబైల్లో బ్యాంకింగ్ యాప్లు, యూపీఐ ఐడీలు, చెల్లింపుల వివరాలు కనిపిస్తే ఆర్థికపరమైన మోసాలు జరగవచ్చంటున్నారు. మీరు నేరం చేయకపోయినా నేరానికి సహకరించినట్లుగా భావించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- కొన్నిసార్లు ఈ ఫోన్లు సంఘ విద్రోహ శక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం లేకపోలేదంటున్నారు. అదే జరిగితే జీవితాంతం కటకటాల్లో ఉండాల్సి రావచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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