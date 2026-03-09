ETV Bharat / business

వార్​ ఎఫెక్ట్​- 114డాలర్లకు చేరిన చమురు ధరలు- మూడున్నరేళ్లలో ఇదే తొలిసారి!

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో భారీగా పెరిగి చమురు ధరలు- ఇరాన్​ ముప్పు తొలగిస్తే చాలు అంటున్న ట్రంప్

Crude Oil Prices
Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 8:16 AM IST

1 Min Read
Crude Oil Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం చమురు ఉత్పత్తి, రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో క్రూడ్ ఆయిల్​ ధర బ్యారెల్​కు 110 డాలర్ల మార్క్​ను దాటింది. గత మూడున్నరేళ్లలో చమురు ధరలు ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం ఇదే తొలిసారి. మరోవైపు ఇరాన్ అణు ముప్పను తొలగిస్తే పెరిగిన చమురు ధరలు పెద్ద సమస్య కాదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. దీని ప్రభావం స్వల్పకాలం మాత్రమేనని అభిప్రాయపడ్డారు.

అంతర్జాకీయ ప్రమాణంగా భావించే బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 114 డాలర్లకు చేరింది. ఇది గతవారం ముగింపు ధర 92.69 డాలర్లతో పోలిస్తే 20 శాతం అధికం. అమెరికా చమురు ధరలకు బెంచ్​మార్క్​గా ఉన్న వెస్ట్​ టెక్సాస్​ ఇంటర్మీడియట్ ధర 106.22 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్​ అయింది. శుక్రవారం ముగింపు ధర 90.90 డాలర్లతో పోలిస్తే ఇది 20 శాతం అధికం. అయితే మార్కెట్ ట్రేడింగ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ధరలు పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత వారం అమెరికా ముడి చమురు ధరలు 36 శాతం పెరగగా, అదే సమయంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు 28 శాతం వరకు పెరిగాయి. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం రెండో వారానికి చేరింది. ముఖ్యంగా గల్ఫ్​ ప్రాంతంలోని చమురు ఉత్పత్తి, రవాణాకు కీలకమైన దేశాల్లో ఈ ఘర్షణలు జరగడం వల్ల ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమైంది.

CRUDE OIL PRICES
