యుద్ధం ఎఫెక్ట్- 10శాతం పెరిగిన ముడి చమురు ధర- బ్యారెల్ ధర రూ.13వేలకు చేరుతుందనే హెచ్చరికలు
హార్ముజ్ మూసివేతతో స్తంభించిన చమురు రవాణా- పెరిగిన ముడి చమురు ధరలు- ఇరాన్ vs అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కొనసాగితే రేట్లు మరింత పైకి
Published : March 2, 2026 at 10:20 AM IST
Oil Prices Increase Due to War : ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ - అమెరికా యుద్ధం ప్రభావంతో ముడి చమురు ధరలు దాదాపు 10 శాతం పెరిగాయి. ఒక బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర రూ.7,169 (78.52 డాలర్ల)కి చేరింది. ఈ సైనిక ఘర్షణ పరిమిత స్థాయిలోనే కొనసాగినా, త్వరలోనే బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర రూ.9,100 - రూ.10,500 రేంజుకు పెరగొచ్చని మార్కెట్ పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ సముద్ర మార్గంలో ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలకు అవాంతరం వాటిల్లే స్థాయికి సైనిక ఘర్షణ తీవ్రతరమైతే, బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర రూ.11,000 - రూ.13,000 రేంజుకు పెరుగుతుందని అంటున్నారు. ఈ యుద్ధంలోకి మరిన్ని దేశాలు దిగి, దీర్ఘకాలం పాటు సైనిక ఘర్షణ కొనసాగే పరిస్థితులు ఏర్పడితే బ్యారెల్ ముడి చమురు రేటు రూ.14వేలు దాటే ముప్పు ఉంటుందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత ఎఫెక్ట్
ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులు, ప్రతిఘటిస్తూ ఇరాన్ చేస్తున్న ఎటాక్స్తో మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతం అట్టుడుకుతోంది. చాలా అరబ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైనా ఇరాన్ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. ఈనేపథ్యంలో ఆయా అరబ్ దేశాల నుంచి సముద్ర మార్గంలో ముడి చమురు సప్లైలకు విఘాతం కలుగుతోంది. కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఈ జలసంధి మీదుగా వెళ్లేందుకు యత్నించిన రెండు ముడి చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ సైన్యం దాడి కూడా చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు సప్లై అయ్యే ముడి చమురులో 20 శాతం హార్ముజ్ జలసంధి మీదుగానే వెళ్తుంది. ఈ ఇరుకైన జలసంధి ఇరాన్ పరిధిలో ఉంది. సౌదీ అరేబియా, కువైట్, ఇరాక్, ఖతర్, బహ్రయిన్, యూఏఈ దేశాల నుంచి ముడి చమురు సప్లై కోసం ఈ జలసంధి కీలకమైంది. ప్రస్తుతం హార్ముజ్ మీదుగా ఆసియా దేశాలకు ముడి చమురును అరబ్ దేశాలు రవాణా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అందుకే ఇప్పుడు ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. ఇరాన్తో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ కొనసాగినన్ని నాళ్లు క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్లు పైపైకే వెళ్తాయని మార్కెట్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
ప్రజలపై పెరగనున్న భారం
గత శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 27) నాటికి ఒక బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర రూ.6,121 (67 డాలర్లు) మాత్రమే ఉంది. రెండు రోజుల్లోనే అది 7.3 శాతం పెరిగి రూ.7,169కి చేరింది. ఈ పెరిగిన ధరల ప్రభావం వాహనదారులపై పడనుంది. ప్రత్యేకించి సరుకు రవాణా రంగంపై ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సరుకు రవాణా ఛార్జీలు పెరిగితే, నిత్యావసరాల రేట్లు కూడా పెరిగిపోతాయి. చివరకు ఈ ధరాభారాన్ని సామాన్య ప్రజలే భరించాల్సి వస్తుంది. వెరసి, దేశంలో మళ్లీ ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతుంది.