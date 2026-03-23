ETV Bharat / business

ట్రంప్ ప్రకటనతో 13శాతం తగ్గిన చమురు ధరలు

ట్రంప్ ప్రకటనతో తగ్గిన చమురు ధరలు- 13 శాతం తగ్గిన బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ ఆయిల్‌ ధర

Crude Oil Price
Crude Oil Price (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 6:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Crude Oil Price : ఇరాన్​పై దాడులను ఐదు రోజులపాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో చమురు ధరలు తగ్గాయి. ట్రంప్ తాజా ప్రకటనతో బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ ఆయిల్‌ ధర 13 శాతం తగ్గింది. దీనితో బ్యారెల్​ క్రూడ్‌ ఆయిల్ ధర 17 డాలర్లు తగ్గి 96 డాలర్లకు దిగివచ్చింది.

కాగా, ఇరాన్​పై దాడులకు సంబం‍ధించి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలంటూ ఇరాన్​కు విధించిన 48 గంటల గడువుపై వెనక్కి తగ్గారు. రెండ్రోజులుగా ఇరాన్​తో చర్చలు ఫలవంతంగా జరగడంతో విద్యుత్ , ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులను ఐదు రోజులు వాయిదా వేస్తున్నట్లు సోమవారం ప్రకటించారు.

TAGGED:

CRUDE OIL PRICE
IRAN US WAR
CRUDE OIL PRICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.