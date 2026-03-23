ట్రంప్ ప్రకటనతో 13శాతం తగ్గిన చమురు ధరలు
Crude Oil Price (Source : IANS)
Published : March 23, 2026 at 6:42 PM IST
Crude Oil Price : ఇరాన్పై దాడులను ఐదు రోజులపాటు వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడంతో చమురు ధరలు తగ్గాయి. ట్రంప్ తాజా ప్రకటనతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 13 శాతం తగ్గింది. దీనితో బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 17 డాలర్లు తగ్గి 96 డాలర్లకు దిగివచ్చింది.
కాగా, ఇరాన్పై దాడులకు సంబంధించి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవాలంటూ ఇరాన్కు విధించిన 48 గంటల గడువుపై వెనక్కి తగ్గారు. రెండ్రోజులుగా ఇరాన్తో చర్చలు ఫలవంతంగా జరగడంతో విద్యుత్ , ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులను ఐదు రోజులు వాయిదా వేస్తున్నట్లు సోమవారం ప్రకటించారు.