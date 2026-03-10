ETV Bharat / business

ఆ నగరాల్లో 20% హోటల్స్ బంద్​- వంట గ్యాస్‌ సిలండర్ల కొరతపై కేంద్రం కమిటీ ఏర్పాటు

వాణిజ్య వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్లు వినియోగించే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు సరఫరా కొరత

LPG
LPG (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Centre On LPG Shortage : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల దేశంలో వాణిజ్య వంట గ్యాస్‌ సిలండర్ల కొరతపై కేంద్రం కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం గృహ అవసరాలకు వాడే వంట గ్యాస్ సరఫరాకే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఫలితంగా మార్కెట్ ధరలకు వాణిజ్య వంట గ్యాస్‌ సిలిండర్లు వినియోగించే హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు సరఫరా కొరత ఏర్పడింది. ముంబయి, బెంగళూరుల్లో ఈ ప్రభావం మరీ ఎక్కువగా ఉంది. ఆయా రంగాల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను సమీక్షించడానికి చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీల ముగ్గురు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లతో కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని చమురు మంత్రిత్వ శాఖ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేసింది.

భారత్‌ ఏటా సుమారు 31.3 మిలియన్ టన్నుల ఎల్‌పీజీని వినియోగిస్తుంది. ఇందులో 87 శాతం గృహ అవసరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. మిగిలినది హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి వ్యాపార సంస్థలలో వినియోగిస్తారు. హోర్ముజ్ జలసంధి మూతపడిన కారణంగా సౌదీ వంటి దేశాల నుంచి వచ్చే ఎల్‌పీజీ దిగుమతులకు ఆటంకం కలుగుతోంది.పరిమిత సరఫరా కారణంగా ప్రభుత్వం గృహ వినియోగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.

వాణిజ్య సిలెండర్ల కొరత ఇలాగే కొనసాగితే హోటళ్లు మూతపడే పరిస్థితి వస్తుందని ఇండియా హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు విజయ్ శెట్టి చెప్పారు. దేశంలో తగినంత ఇంధన నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతూనే ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తిని పెంచాలని రిఫైనరీలను మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల ఆదేశించింది. వంట గ్యాస్‌ రీఫిల్ బుకింగ్ గడువును 21 నుంచి 25 రోజులకు పొడిగించింది. దిగుమతి చేసుకున్న ఎల్‌పీజీలో గృహేతర కోటాను ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థల వంటి అత్యవసర విభాగాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్య క్రమంలో సరఫరాచేస్తున్నట్లు కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

INDIA LPG SHORTAGE
CENTRE ON LPG SHORTAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.