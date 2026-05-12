ETV Bharat / business

దేశంలో ఇంధన కొరత లేదు- రోజుకు 54వేల టన్నుల మేర ఎల్‌పీజీ ఉత్పత్తి: చమురు శాఖ మంత్రి

పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో చమురు సరఫరాలకు ఇబ్బందులు- అయినా భారత్​లో పుష్కలంగా ఇంధన నిల్వలు- భారీ ఎత్తున ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తి- కేంద్ర చమురు శాఖా మంత్రి వెల్లడి

Hardeep Singh Puri
Hardeep Singh Puri (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Oil Minister About LPG Production : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు ఇచ్చిన పిలుపు ఓ మేల్కొలుపు అని కేంద్ర చమురు శాఖ మంత్రి హర్దీప్​ సింగ్ పూరి వ్యాఖ్యానించారు. అయితే దేశంలో ప్రస్తుతం ఇంధన సరఫరాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని మంగళవారం స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రోజువారీ ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని 35,000-36,000 టన్నుల నుంచి 54వేల టన్నులకు పెంచినట్లు వెల్లడించారు. సీఐఐ వార్షిక బిజినెస్​ సమ్మిట్​లో ప్రసంగిస్తూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ప్రస్తుతం దేశంలో ఎల్​పీజీ సరఫరాలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవు. మన వద్ద 69 రోజులకు సరిపడా ముడిచమురు, ఎల్​ఎన్​జీ నిల్వలు ఉన్నాయి. అలాగే 45 రోజులకు సరిపడా ఎల్​పీజీ నిల్వలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ పశ్చిమాసియా సంక్షోభం దృష్ట్యా, మేము ఎల్​పీజీ ఉత్పత్తిని రోజుకు 35వేలు-36వేల టన్నుల నుంచి 54వేల టన్నులకు పెంచాం."

- హర్దీప్​ సింగ్ పూరి, కేంద్ర చమురుశాఖ మంత్రి

ప్రధాని పిలుపు ఓ మేల్కొలుపు
ప్రధాని మోదీ ప్రజలు పొదుపు పాటించాలని చేసిన విజ్ఞప్తిని ఒక మేల్కొలుపుగా భావించాలని, పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల తలెత్తే ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అవసరమైన చర్యలపై ఆలోచించాలని హర్దీప్ సింగ్​ పూరి కోరారు. ఆదివారం హైదరాబాద్​లో తెలంగాణ బీజేపీ నిర్వహించిన ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు ఇంధనాన్ని పొదుపుగా వాడాలని, బంగారం కొనుగోళ్లు, విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కి చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని, నగరాల్లో మెట్రో రైలు సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని, కార్ పూలింగ్​ చేయాలని సూచించారు. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (ఈవీ) వాడకాన్ని పెంచాలని, పార్శిల్ రవాణాకు రైల్వే సేవలను వినియోగించుకోవాలని అన్నారు. ఇక ఉద్యోగుల విషయానికి వస్తే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పద్ధతిని అనుసరించాలని ఆయన సూచించారు.

TAGGED:

HARDEEPSINGHPURI ON LPG PRODUCTION
WEST ASIA CRISIS EFFECT ON INDIA
FUEL SUPPLY CONCERNS IN INDIA
HARDEEPSINGH ABOUT MODI COMMENTS
OIL MINISTER ABOUT LPG PRODUCTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.