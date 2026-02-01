ETV Bharat / business

పెరిగిన వంట గ్యాస్​ ధర- వాణిజ్య సిలిండర్​ రేట్​ రూ.49 పెంపు

దేశ రాజధాని దిల్లీలో కమర్షియల్‌ గ్యాస్ సిలిండర్‌ ధర రూ.1,740కు పెంపు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
LPG Cylinder Price Hike : వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగించే వంట గ్యాస్​ ధర పెరిగింది. 19 కిలోల ఎల్​పీజీ సిలిండర్‌ ధరను రూ.49 పెంచుతున్నట్లు కేంద్ర చమురు సంస్థలు ప్రకటించాయి. ఫలితంగా దేశ రాజధాని దిల్లీలో కమర్షియల్‌ గ్యాస్ సిలిండర్‌ ధర రూ.1,740కు పెరిగింది. పెరిగిన ధరలు ఆదివారం నుంచే అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించాయి. కాగా, 14.2 కేజీల గృహ వినియోగ సిలిండర్‌ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పూ లేదని వివరించింది.

