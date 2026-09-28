అక్టోబరు నుంచి 'కొత్త రూల్స్' - ఏం మార్పులు రానున్నాయంటే?
యూపీఐ ఛార్జీల నుంచి ఎఫ్డీ రేట్ల వరకు - అక్టోబరు నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త రూల్స్ ఇవే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 3:05 PM IST
October New Rules : క్యాలెండర్లో నెల మారుతుందంటే ఎన్నో కొత్త కొత్త మార్పులు, సరికొత్త రూల్స్ అమల్లోకి వస్తుంటాయి. ప్రతి నెలా మాదిరిగానే అక్టోబరులోనూ కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఇందులో మీకు ప్రయోజనం కల్పించే వాటి డెడ్లైన్స్ ముగియనుండటం సహా, మీ జేబుకు చిల్లు పడే నిర్ణయాలూ ఉంటాయి. ఎల్పీజీ ఇ-కైవైసీ నుంచి యూపీఐ ట్రాన్సక్షన్స్పై ఛార్జీల వరకు చాలానే నిర్ణయాలు అక్టోబరు నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి. మరి, అక్టోబర్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఆ కొత్త రూల్స్పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఎల్పీజీ ఇ-కేవైసీ :
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్పీజీ వినియోగదారులకు విధించిన బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథంటికేషన్ (E-KYC) గడువు సెప్టెంబర్ నెలాఖరుతో ముగియనుంది. ఇంకా ఎవరైనా ఎల్పీజీ ఇ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనివారు ఈ నెలాఖరులోపు కంప్లీట్ చేయాలని ఇప్పటికే కేంద్రం స్పష్టంచేసింది. ఒకవేళ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఇ-కేవైసీ చేయకపోతే రాయితీ వర్తించదు. అక్రమ గ్యాస్ కనెక్షన్లను అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు రాయితీ దుర్వినియోగం కాకుండా చేసేందుకు ఈ ప్రక్రియను తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం. సో ఇంకా ఎవరైనా బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథంటికేషన్ పూర్తి చేయకపోతే ఆయిల్ కంపెనీల యాప్, గ్యాస్ ఏజెన్సీలు, గ్యాస్ డీలర్ల వద్ద సెప్టెంబర్ నెలాఖరులోపు ఇ-కేవైసీ పూర్తి చేయొచ్చు.
సిలిండర్ ధరలు :
ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన అంతర్జాతీయ ధరలకు అనుగుణంగా గృహ, కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను సవరిస్తుంటాయి చమురు సంస్థలు. సెప్టెంబర్ నెలలో గృహ అవసరాలకు ఉపయోగించే సిలిండర్ ధరలను స్థిరంగా ఉంచినప్పటికీ, కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర స్వల్పంగా(రూ.10) పెంచాయి. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను మరోసారి సవరించే ఛాన్స్ ఉంది.
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UPI లావాదేవీలపై ఛార్జీలు :
కొన్ని యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పీసీఐ) కొత్త విధానాన్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కొత్త విధానం ప్రకారం, వ్యక్తి- వ్యాపారుల (P2M) కేటగిరీలో రూ.2000 పైబడిన లావాదేవీలపై 0.4 శాతం మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేటు (MDR) వర్తించనుంది. ఉదాహరణకు రూ.2వేలకు 0.4 శాతం అంటే రూ.8 అవుతుంది. అయితే ఇది వ్యాపారి వైపు వర్తించే MDR మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది ఎన్పీసీఐ. యూపీఐ ట్రాన్సక్షన్స్పై విధించే ఈ ఛార్జీలు అక్టోబరు 15 అమల్లోకి రానున్నాయి. చిరు వ్యాపారులకు, వ్యక్తులు చేసే లావాదేవీలకు ఈ ఛార్జీల నుంచి మినహాయింపు కల్పించింది. అలాగే, పెట్రోల్ పంపులు, ఇన్సూరెన్స్ వంటి పేమెంట్స్కు ఫ్లాట్ ఎండీఆర్ రూ.5 వర్తిస్తుందని పేర్కొంది ఎన్పీసీఐ.
FD రూల్స్ :
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) బల్క్ డిపాజిట్లపై (రూ.3కోట్లు, అంతకంటే ఎక్కువ) వడ్డీ రేట్లను వెల్లడించే విషయంలో బ్యాంకులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అక్టోబరు ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ తరహా డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను ప్రతి రోజూ ఉదయం 10 గంటలకల్లా తన వెబ్సైట్లో ప్రచురించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఒకే తేదీన స్వీకరించిన డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటును నిర్ణయించేటప్పుడు బ్యాంకులు కస్టమర్ల మధ్య గానీ, బ్రాంచీల మధ్య గానీ వివక్ష చూపకూడదని పేర్కొంది ఆర్బీఐ.
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