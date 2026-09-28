ETV Bharat / business

అక్టోబరు నుంచి 'కొత్త రూల్స్' - ఏం మార్పులు రానున్నాయంటే?

యూపీఐ ఛార్జీల నుంచి ఎఫ్​డీ రేట్ల వరకు - అక్టోబరు నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త రూల్స్ ఇవే!

October New Rules
అక్టోబర్ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

October New Rules : ​క్యాలెండర్​లో నెల మారుతుందంటే ఎన్నో కొత్త కొత్త మార్పులు, సరికొత్త రూల్స్ అమల్లోకి వస్తుంటాయి. ప్రతి నెలా మాదిరిగానే అక్టోబరులోనూ కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఇందులో మీకు ప్రయోజనం కల్పించే వాటి డెడ్​లైన్స్​ ముగియనుండటం సహా, మీ జేబుకు చిల్లు పడే నిర్ణయాలూ ఉంటాయి. ఎల్​పీజీ ఇ-కైవైసీ నుంచి యూపీఐ ట్రాన్సక్షన్స్​పై ఛార్జీల వరకు చాలానే నిర్ణయాలు అక్టోబరు​ నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి. మరి, అక్టోబర్​ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఆ కొత్త రూల్స్​పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

ఎల్‌పీజీ ఇ-కేవైసీ :

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్‌పీజీ వినియోగదారులకు విధించిన బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథంటికేషన్ (E-KYC) గడువు సెప్టెంబర్​ నెలాఖరుతో ముగియనుంది. ఇంకా ఎవరైనా ఎల్​పీజీ ఇ-కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనివారు ఈ నెలాఖరులోపు కంప్లీట్ చేయాలని ఇప్పటికే కేంద్రం స్పష్టంచేసింది. ఒకవేళ గడువు ముగిసిన తర్వాత ఇ-కేవైసీ చేయకపోతే రాయితీ వర్తించదు. అక్రమ గ్యాస్‌ కనెక్షన్లను అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు రాయితీ దుర్వినియోగం కాకుండా చేసేందుకు ఈ ప్రక్రియను తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం. సో ఇంకా ఎవరైనా బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథంటికేషన్ పూర్తి చేయకపోతే ఆయిల్ కంపెనీల యాప్‌, గ్యాస్‌ ఏజెన్సీలు, గ్యాస్‌ డీలర్ల వద్ద సెప్టెంబర్ నెలాఖరులోపు ఇ-కేవైసీ పూర్తి చేయొచ్చు.

సిలిండర్‌ ధరలు :

ప్రతి నెలా మొదటి తేదీన అంతర్జాతీయ ధరలకు అనుగుణంగా గృహ, కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలను సవరిస్తుంటాయి చమురు సంస్థలు. సెప్టెంబర్‌ నెలలో గృహ అవసరాలకు ఉపయోగించే సిలిండర్‌ ధరలను స్థిరంగా ఉంచినప్పటికీ, కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌ ధర స్వల్పంగా(రూ.10) పెంచాయి. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలను మరోసారి సవరించే ఛాన్స్ ఉంది.

60 ఏళ్లు దాటాక కూడా 'హోమ్ లోన్' ఇస్తారా? - బ్యాంక్ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే?

UPI లావాదేవీలపై ఛార్జీలు :

కొన్ని యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించేందుకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్​పీసీఐ) కొత్త విధానాన్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కొత్త విధానం ప్రకారం, వ్యక్తి- వ్యాపారుల (P2M) కేటగిరీలో రూ.2000 పైబడిన లావాదేవీలపై 0.4 శాతం మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేటు (MDR) వర్తించనుంది. ఉదాహరణకు రూ.2వేలకు 0.4 శాతం అంటే రూ.8 అవుతుంది. అయితే ఇది వ్యాపారి వైపు వర్తించే MDR​ మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది ఎన్​పీసీఐ. యూపీఐ ట్రాన్సక్షన్స్​పై విధించే ఈ ఛార్జీలు అక్టోబరు 15 అమల్లోకి రానున్నాయి. చిరు వ్యాపారులకు, వ్యక్తులు చేసే లావాదేవీలకు ఈ ఛార్జీల నుంచి మినహాయింపు కల్పించింది. అలాగే, పెట్రోల్‌ పంపులు, ఇన్సూరెన్స్‌ వంటి పేమెంట్స్​కు ఫ్లాట్‌ ఎండీఆర్‌ రూ.5 వర్తిస్తుందని పేర్కొంది ఎన్​పీసీఐ.

FD రూల్స్‌ :

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) బల్క్ డిపాజిట్లపై (రూ.3కోట్లు, అంతకంటే ఎక్కువ) వడ్డీ రేట్లను వెల్లడించే విషయంలో బ్యాంకులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అక్టోబరు ఒకటో తేదీ నుంచి ఈ తరహా డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను ప్రతి రోజూ ఉదయం 10 గంటలకల్లా తన వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఒకే తేదీన స్వీకరించిన డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటును నిర్ణయించేటప్పుడు బ్యాంకులు కస్టమర్ల మధ్య గానీ, బ్రాంచీల మధ్య గానీ వివక్ష చూపకూడదని పేర్కొంది ఆర్‌బీఐ.

బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా - యథావిధిగా కార్యకలాపాలు

ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులా? - 30% సీయూఆర్ రూల్​లో ఈ తప్పులు చేయకండి!

TAGGED:

NEW RULES FROM OCTOBER 2026
NPCI NEW RULES FROM OCTOBER
FINANCIAL CHANGES IN OCTOBER
అక్టోబర్ నుంచి కొత్త రూల్స్
OCTOBER NEW RULES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.