ETV Bharat / business

ఈనెల 17న NSE IPO ఓపెన్- దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద పబ్లిష్ ఇష్యూ- ఒక్క షేర్ విలువ ఎంతంటే?

ఈనెల సెప్టెంబర్ 24న ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ లిస్టింగ్- రూ. 22,569 కోట్ల ఇష్యూ వ్యాల్యూతో దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఐపీఓగా రికార్డు

NSE IPO Date and Price
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (పాత చిత్రం) ((File/ANI))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NSE IPO Date and Price : దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ (ఐపీఓ)కు రావడానికి రంగం సిద్ధమైంది. దాదాపు దశాబ్దకాలంగా అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొని ఎట్టకేలకు లిస్టింగ్ కాబోతోంది. 'సెబీ' నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో శుక్రవారం మెగా ఐపీఓ వివరాలను సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఎన్‌ఎస్‌ఈ తన పబ్లిక్ ఇష్యూ కోసం ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 1,700 నుంచి రూ. 1,785 చొప్పున ధరల శ్రేణిని నిర్ణయించింది. ఈ ఐపీఓ ఈనెల 17న ప్రారంభమవుతుంది. 21న ముగుస్తుంది. ఈనెల 24న ఎన్‌ఎస్‌ఈ స్టాక్ మార్కెట్లలో అధికారికంగా లిస్టింగ్ కానుంది.

రూ. 22,569 కోట్ల ఇష్యూ వ్యాల్యూ
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ రూ. 22,569 కోట్ల ఇష్యూ వ్యాల్యూతో వస్తోంది. దీంతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో రెండో అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఆఫర్‌గా నిలిచింది. 2024లో వచ్చిన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా రూ. 27,870 కోట్లతో ఐపీఓకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చిన సంస్థగా ఎన్​ఎస్ఈ నిలిచింది. 2022లో రూ. 21,000 కోట్లతో వచ్చిన ఎల్ఐసీ మూడోస్థానంలో ఉంది. తొలుత ఎన్ఎస్ఈ ఇష్యూ పరిమాణాన్ని రూ. 30,000 కోట్లుగా అనుకున్నారు. కానీ, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ పరిమాణాన్ని తగ్గించడంతో ఇష్యూ సైజు కూడా కొంత మేరకు కుదించాల్సి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

NSE IPO DATE AND PRICE
NSE IPO DATE AND PRICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.