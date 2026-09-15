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NSE IPOకు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ కీలక విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యమట!

-సెప్టెంబర్ 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ - ఒక్కో షేర్​ ధర రూ. 1,700 నుంచి రూ. 1,785 చొప్పున నిర్ణయం!

Key Points and Risk Factors about NSE
Key Points and Risk Factors about NSE (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 2:50 PM IST

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NSE IPO: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ (ఐపీఓ)కు సిద్ధమైంది. దాదాపు దశాబ్దకాలం పాటు అనేక అడ్డంకులను ఎదుర్కొని ఎట్టకేలకు సెప్టెంబర్‌ 17న రూ.22,562 కోట్ల మెగా ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్‌కు రానుంది. ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 1,700 నుంచి రూ. 1,785 చొప్పున ధరల శ్రేణిని నిర్ణయించింది. అప్పర్‌ ప్రైస్‌ బ్యాండ్‌ వద్ద రిటైల్‌ ఇన్వెస్టర్లు ఎనిమిది షేర్లు కలిగిన ఒక్కో లాట్‌ కొనుగోలుకు రూ.14,280 వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ఐపీఓకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునేవారు.. ఎన్‌ఎస్‌ఈకి సంబంధించిన కీలక అంశాలతో పాటు రిస్కులూ తెలుసుకోవాలంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మార్కెట్‌ లీడర్‌:

  • 1992లో నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్​ (NSE) ఏర్పటైందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అప్పటి నుంచి క్యాష్‌మార్కెట్‌, ఫ్యూచర్స్‌ అండ్‌ ఆప్షన్స్‌, మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌, కమొడిటీ డెరివేటివ్స్‌, కరెన్సీ డెరివేటివ్స్‌, డెట్‌ అండ్‌ ఇంట్రెస్ట్‌ రేట్‌ ఫ్యూచర్స్‌ ట్రేడింగ్‌ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోందని వివరిస్తున్నారు.
  • 2026 జూన్‌ నాటికి ఎన్‌ఎస్‌ఈలో 13.24 కోట్ల యూనిక్‌ రిజిస్టర్డ్‌ ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారని, క్యాష్‌ మార్కెట్‌లో 93.05 శాతం వాటా ఉందంటున్నారు. ఇక ఈక్విటీ ఫ్యూచర్స్‌లో 99.72 శాతం, ఈక్విటీ ఆప్షన్లలో 68.48 శాతం వాటా కలిగి ఉందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఎన్‌ఎస్‌ఈలో రోజుకు సగటున సుమారు రూ.1.55 లక్షల కోట్ల విలువైన క్యాష్‌మార్కెట్‌ ట్రాన్సాక్షన్స్​ జరుగుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీఎస్‌ఈలో రూ.7,950 కోట్లు మాత్రమే అంటున్నారు. ఈక్విటీ ఫ్యూచర్స్‌లో రూ.1.59 లక్షల కోట్ల లావాదేవీలు జరుగుతుండగా.. బీఎస్‌ఈలో రూ.342 కోట్లు జరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
  • 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కార్యకలాపాల ద్వారా ఎన్‌ఎస్‌ఈకి రూ.1601.31 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని వివరిస్తున్నారు. అయితే లావాదేవీ ఛార్జీలే ప్రధాన ఆదాయ వనరని.. దీని వాటా 78.65శాతంగా ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. ఇందులో ఆప్షన్స్‌ ద్వారా 60.22 శాతం, ఫ్యూచర్స్‌ ద్వారా 8.92 శాతం సమకూరుతోందని పేర్కొంటున్నారు.
  • బీఎస్‌ఈలో 5,955 లిస్టెడ్‌ కంపెనీలు ఉంటే.. ఎన్‌ఎస్‌ఈలో 2,978 కంపెనీలు లిస్ట్​ అయ్యాయని చెబుతున్నారు. మార్కెట్‌ విలువ మాత్రం దాదాపు సమానమే అంటున్నారు. ఎన్‌ఎస్‌ఈలో నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ రూ.481.09 లక్షల కోట్లు కాగా.. బీఎస్‌ఈ నమోదిత కంపెనీల మొత్తం విలువ రూ.481.56 లక్షల కోట్లుగా ఉందని వివరిస్తున్నారు.

రిస్క్‌లు ఇవే:

  • నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్​కి సంబంధించిన ప్రధాన రిస్క్‌ దాని ట్రేడింగ్‌ పరిమాణమే అంటున్నారు నిపుణులు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే ట్రాన్సాక్షన్స్​పై విధించే ఛార్జీల కారణంగానే ఎన్‌ఎస్‌ఈకి 78.65 శాతం సమకూరుతోందంటున్నారు. ఒకవేళ ట్రేడింగ్‌ పరిమాణం తగ్గితే ఆ మేర ఆదాయమూ తగ్గుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఎన్‌ఎస్‌ఈ ఎక్కువగా డెరివేటివ్స్‌పై ఆధారపడుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఆప్షన్స్‌ ద్వారా 60.22 శాతం ఆదాయం, ఫ్యూచర్స్‌ ద్వారా 8.92 శాతం వస్తోందంటున్నారు. ఒకవేళ డెరివేటివ్స్‌ లావాదేవీలు లేదా మార్కెట్‌ వాటా తగ్గితే ఆ మేర ఆదాయంపై ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • వినియోగదారుల కేంద్రీకరణ మరో ప్రమాదంగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. 2025-26లో ఎన్‌ఎస్‌ఈ ఆదాయంలో 46.78 శాతం టాప్ 10 ట్రేడింగ్ సభ్యులదే అంటున్నారు. అయితే ఈ సభ్యుల ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు తగ్గడం, ఆర్థిక ఒత్తిడులు ఎదుర్కోవడం లేదా పోటీ ఎక్స్ఛేంజీలకు మారడం వంటి వాటి వల్ల ఎన్‌ఎస్‌ఈ ట్రేడింగ్‌ పరిమాణంపై ప్రభావం చూపొచ్చని చెబుతున్నారు.
  • ఎన్‌ఎస్‌ఈ, దాని అనుబంధ సంస్థలు నిత్యం నియంత్రణ సంస్థల పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అంటే సెబీ, ఆర్‌బీఐ, ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీఏ పర్యవేక్షణ, తనిఖీలు, ఆడిట్‌లు, పరిశీలనలు, నోటీసులు, జరిమానాల వంటివి ఎన్‌ఎస్‌ఈ లాభాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చని తెలుపుతున్నారు.
  • ఎన్‌ఎస్‌ఈకి పొంచి ఉన్న మరో ప్రమాదం టెక్నాలజీ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ట్రేడింగ్, క్లియరింగ్‌పైనే ఎన్‌ఎస్‌ఈ వ్యాపారం ఆధారపడి ఉంటుందని.. ఇదంతా టెక్నాలజీతో ముడిపడి ఉంటుందంటున్నారు.
  • 2021లో టెక్నికల్​ ఇష్యూ కారణంగా ఎన్‌ఎస్‌ఈ ట్రేడింగ్ విభాగాలు సుమారు ఐదు గంటల పాటు నిలిచిపోయాయని గుర్తుచేస్తున్నారు. ఇక సైబర్‌ దాడుల ముప్పు ఎప్పుడూ పొంచి ఉండేదే అని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ముఖ్య గమనిక: ఈ వార్త/ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులను ఈటీవీ భారత్​ ప్రోత్సహించడం లేదు. పెట్టుబడులపై సొంతంగా లేదా ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.

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