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NSE ఐపీఓకు సెబీ గ్రీన్‌సిగ్నల్- రూ.30వేల కోట్ల నిధుల సమీకరణ- దేశంలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా రికార్డ్!

స్టాక్ మార్కెట్లోకి త్వరలోనే ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ- NSE పబ్లిక్ ఇష్యూకు మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీ ఆమోదం- హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియాను అధిగమించి దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా రికార్డ్!

NSE IPO SEBI Approval
NSE ఏట్రియం దృశ్యం (ఫైల్ ఫొటో) (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 7:24 PM IST

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NSE IPO SEBI Approval : దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అయిన నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSE) ఐపీఓకు మార్గం సుగమమైంది. దాదాపుగా పదేళ్లుగా నియంత్రణాపరమైన సమస్యల కారణంగా నిలిచిపోయిన ఎన్ఎస్ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూకు తాజాగా మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) ఆమోదం తెలిపింది. సెబీ వెబ్‌సైట్‌లో శుక్రవారం రోజు ఈ మేరకు NSE ఐపీఓకు సంబంధించి అబ్జర్వేషన్ లెటర్ జారీ అయినట్లు తెలిసింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా ఎన్ఎస్ఈ సుమారు రూ. 30 వేల కోట్ల మేర నిధుల్ని సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇదే జరిగితే భారతదేశంలో పరిమాణం (ఇష్యూ సైజ్) పరంగా ఇదే అతిపెద్ద ఐపీఓగా చరిత్ర సృష్టిస్తుంది.

పబ్లిక్ ఇష్యూకు సంబంధించి నిధుల సమీకరణ, షేర్ ఇష్యూ ప్రైస్, వాల్యుయేషన్, సబ్‌స్క్రిప్షన్, లిస్టింగ్ తేదీలు వంటివి త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ప్రస్తుత అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా ఉంది. 2024లో వచ్చిన ఈ ఐపీఓ ద్వారా సంస్థ రూ. 27,858.75 కోట్ల మేర నిధుల్ని సమీకరించింది. దానినే ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ అధిగమించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇక హ్యుందాయ్ మోటార్ తర్వాత 2022లో వచ్చిన ఎల్ఐసీ రూ. 20,557.23 కోట్లు, పేటీఎం రూ. 18300 కోట్లు (2021), టాటా క్యాపిటల్ రూ. 15,511.87 కోట్లు (2025), కోల్ ఇండియా రూ. 15200 కోట్లు (2010) వరుసగా ఉన్నాయి.

సెప్టెంబరులోనే ఐపీఓ- ఇదే నెలలో లిస్టింగ్ కూడా?
సెబీ అనుమతులు వచ్చినా అధికారికంగా ఇష్యూ ప్రైస్, సబ్‌స్క్రిప్షన్, లిస్టింగ్ తేదీల గురించి ప్రకటన రాలేదు. వచ్చే వారమే ఈ వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 15న ఎన్ఎస్ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 24- 25 తేదీల్లోనే స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ చేసే అవకాశాల్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. సెప్టెంబర్ 26 నుంచి పితృపక్షం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో అంతకుముందే స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల్లో లిస్టింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఎన్ఎస్ఈ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిసింది. బ్యాంకర్లు, మార్కెట్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం NSE ఒక్కో షేరు ధర సుమారు రూ. 2 వేల స్థాయిలో ఉండొచ్చు. అధికారికంగా ఈ వివరాల్ని వారంలోగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఒక్కటే- కొత్త షేర్లను ఇష్యూ చేయట్లేదు!
ఎన్ఎస్ఈ ఐపీఓ పూర్తిగా ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) విధానంలోనే ఉంటుంది. అంటే ప్రమోటర్లు తమ వాటాల్ని విక్రయిస్తారు. ఫ్రెష్ ఇష్యూ కింద కొత్త షేర్లను జారీ చేయడం లేదు. అంటే ఐపీఓ ద్వారా వచ్చే నిధులు ఇక్కడ ప్రమోటర్లకే చేరతాయి. ఎన్ఎస్ఈలో దాదాపు 6 శాతం వాటాకు సమానమైన 14.89 కోట్ల షేర్లను ఇక్కడ ఐపీఓ కోసం అందుబాటులో ఉంచనుంది. NSE ఐపీఓ డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) ప్రకారం ఇందులో వాటాదారులుగా ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) సుమారు 2.48 కోట్ల వరకు షేర్లను విక్రయించనుండగా, ఎంఎస్ స్ట్రాటజిక్ (మారిషస్) లిమిటెడ్ 1.60 కోట్ల షేర్లను విక్రయిస్తోంది.

ఇతర విక్రయదారుల్లో కెనడా పెన్షన్ ప్లాన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బోర్డ్, అరందా ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ది న్యూ ఇండియా అష్యురెన్స్ కంపెనీ, నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, స్టాక్ హోల్డింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వంటివి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఈలో సుమారు 10.72 శాతం వాటాతో అతిపెద్ద వాటాదారుల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఎల్ఐసీ మాత్రం ఐపీఓలో భాగంగా ఒక్క షేరును కూడా విక్రయించకపోవడం గమనార్హం.

రూ. 5 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ వాల్యుయేషన్!
ఇక ఎన్ఎస్ఈలో ప్రస్తుతం ఎస్బీఐకి 3.23 శాతం వాటా ఉంది. ఎస్బీఐ సబ్సిడరీ ఎస్బీఐ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్‌కు మరో 4.33 శాతం వాటా ఉంది. స్టాక్ హోల్డింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎన్ఎస్ఈలో 4.44 శాతం వాటా ఉంది. ఇక ఎన్ఎస్ఈకి మొత్తంగా 1.80 లక్షల మంది షేర్ హోల్డర్లు ఉన్నారు. ఐపీఓ లిస్టింగ్‌తో NSE మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ. 5 లక్షల కోట్లకుపైగా ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. లిస్టింగ్‌తో ఇదే విలువ కలిగి ఉంటే, భారతదేశంలో మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ పరంగా టాప్- 10 కంపెనీల్లో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

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