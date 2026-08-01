ఐటీఆర్ ఫైల్ చేశాక "నోటీసులు" వచ్చాయా? - ఈ వివరాలు తెలుసుకుంటే నో టెన్షన్!
- నోటీసులు వచ్చినప్పుడు ఆందోళన పడకుండా ఈ విషయాలను గమనించాలని నిపుణుల సూచన!
Published : August 1, 2026 at 1:49 PM IST
Notices After ITR Filing: 2025-26 అసెస్మెంట్ సంవత్సరానికి గానూ ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి గడువు ముగిసింది. జులై 31నే చివరి తేదీ. ఇక ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు చేసిన వారికి సంస్థ నుంచి నోటీసులు వస్తుంటాయి. వివిధ కారణాలతో ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఈ నోటీసులు పంపిస్తోంది. అయితే ఐటీ శాఖ నుంచి నోటీసులు రాగానే చాలా మంది టెన్షన్ పడుతుంటారు. కాగా ఇక్కడ అన్ని నోటీసులూ ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టవనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? నోటీసులు వస్తే ఏం చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది: ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్(ITR) దాఖలు చేసిన తర్వాత, దానిని ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ప్రాసెస్ చేసి, ఆదాయపు పన్ను శాఖ వద్ద ఉన్న డేటాతో సరిపోల్చుతారంటున్నారు. ఇందులో TDS, ముందస్తు పన్ను, స్వీయ-అంచనా పన్ను, ఇతర మార్గాల ద్వారా తెలిపిన ఆదాయాలుంటాయని చెబుతున్నారు. ఈ వివరాలను పోల్చిన తర్వాత ఐటీ శాఖ ITRను ప్రాసెస్ చేసి, సెక్షన్ 143(1) కింద పన్ను చెల్లింపుదారుకు ఒక సమాచార నోటీసును పంపుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది అంగీకారాన్ని, రీఫండ్ను నిర్ధారిస్తుందని.. వ్యత్యాసముంటే, పన్ను డిమాండ్లను లేవనెత్తుతుందంటున్నారు.
నోటీసులు వస్తే ఏం చేయాలి: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత ఐటీ శాఖ నుంచి వచ్చే అన్ని సమాచారాలపైనా నిశితంగా దృష్టి ఉంచాలని.. సెక్షన్ 143(1) కింద జరిగిన ప్రాసెసింగ్ సరిగ్గా ఉందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. పన్ను వ్యత్యాసం కారణంగా ఏదైనా డిమాండ్ నోటీసు వస్తే, 30 రోజుల్లోగా స్పందించాలంటున్నారు. ఒకవేళ అది తప్పుగా అనిపిస్తే, సవరణ అవసరమా కాదా అని నిర్ధారించడానికి దాన్ని వెంటనే పరిశీలించాలి. ఈ క్రమంలో ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
వ్యత్యాసం: సెక్షన్ 143(1) సమాచారంలో పేర్కొన్న సర్దుబాట్లు లేదా పన్ను డిమాండ్తో ట్యాక్స్ పేయర్ ఏకీభవించకపోతే, ఆ వ్యత్యాసానికి గల కారణాన్ని గుర్తించాలంటున్నారు. సాధారణ కారణాలలో టీడీఎస్ తప్పుగా ఎంటర్ చేయడం, ఆదాయాన్ని పేర్కొనకపోవడం, పన్ను చెల్లింపులలో వ్యత్యాసం వంటివి ఉండొచ్చని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు.. ఐటీ శాఖకు సంబంధించిన ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా బకాయి ఉన్న డిమాండ్కు ఆన్లైన్లో స్పందించొచ్చని వివరిస్తున్నారు. స్పష్టమైన పొరపాటు ఉన్నచోట సెక్షన్ 154 కింద సవరణ అభ్యర్థనను ఫైల్ చేయడం లేదా చట్ట ప్రకారం అనుమతి ఉన్న చోట సవరించిన రిటర్న్ను దాఖలు చేయడం ద్వారా స్పందనను తెలియజేయవచ్చని చెబుతున్నారు. పన్ను డిమాండ్ సరైందేనని తేలితే, దాన్ని వెంటనే చెల్లించి, చెల్లింపుల వివరాలను పోర్టల్లో అప్డేట్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
కాలపరిమితి: సెక్షన్ 143(1) నోటీసు ద్వారా పన్ను డిమాండ్ జారీ అయి, ఆ సమయంలో చివరితేదీని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనకపోతే, పన్ను చెల్లింపుదారులు నోటీసు అందిన తేదీ నుంచి 30 రోజులలోపు ఆ ట్యాక్స్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. పన్ను శాఖ ఏదైనా వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించిన పక్షంలో, పన్ను చెల్లింపుదారునికి తన రియాక్షన్ను తెలియజేయడానికి 15 నుంచి 30 రోజుల సమయం ఉంటుందని గుర్తుచేస్తున్నారు.
ఐటీఆర్ నోటీసు: రిటర్న్ తప్పుగా ఉందని ఆదాయపు పన్ను శాఖ భావించినప్పుడు సెక్షన్ 139(9) కింద నోటీసు జారీ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని అర్థం రిటర్న్ లోపభూయిష్టంగా ఉందని కాదని, కొంత తప్పనిసరి సమాచారం లేదా పత్రాలు లేవనే అర్థం కిందకు వస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ నోటీసుకు కారణం అసంపూర్ణంగా ఉన్న ITR అని కూడా చెప్పొచ్చంటున్నారు. ఇ-ఫైలింగ్ పోర్టల్ ద్వారా సరిదిద్దిన రిటర్న్ను సమర్పించడం ద్వారా దాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి పన్ను చెల్లింపుదారునికి అవకాశం ఉంటుందని, అయితే, నిర్దేశించిన సమయంలోగా రిటర్న్ లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవాలని, లేకపోతే ఆ రిటర్న్ను చెల్లనిదిగా పరిగణిస్తారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
విచారణ నోటీసు: సెక్షన్ 142(1) కింద విచారణ నోటీసును జారీ చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని అర్థం ఒకవేళ రిటర్న్ దాఖలు చేయకపోతే దాన్ని ఫైల్ చేయమని కోరడం లేదా దాఖలు చేసిన రిటర్న్లోని వివరాలను ధ్రువీకరించడానికి అదనపు సమాచారాన్ని కోరడానికి గానీ జారీ చేస్తారంటున్నారు. ఇక సెక్షన్ 143(2) కింద జారీ చేసే నోటీసు, ఆ రిటర్న్ సవివరమైన పరిశీలన కోసం ఎంపిక చేశారనే విషయాన్ని సూచిస్తుందంటున్నారు.
ఇక చివరగా నోటీసు అందిన తర్వాత పన్ను చెల్లింపుదారులు నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా స్పందించాలంటున్నారు. నోటీసులను విస్మరిస్తే అదనపు పన్ను డిమాండ్లతో పాటు, జరిమానాలు, సుదీర్ఘమైన వ్యాజ్యానికి దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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