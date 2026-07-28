నామినీ vs చట్టపరమైన వారసులు - ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్న తేడాలు ఏంటి?
-ఆస్తుల బదిలీ సజావుగా జరగాలంటే నామినీకి, చట్టపరమైన వారసులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవాలట - లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!
Published : July 28, 2026 at 4:56 PM IST
Nominee vs Legal Heirs: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా ఎఫ్డీలలో ఇన్వెస్ట్ చేయడంతో పాటు బీమా పాలసీలు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఇక వీటితో పాటు ఆస్తులు కూడా కూడబెడుతున్నారు. అయితే మరణానంతరం ఆ వ్యక్తులకు ఉండే ఆస్తుల బదిలీ సజావుగా జరగాలంటే నామినీకి, చట్టపరమైన వారసులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. నామినీ తాత్కాలికంగా నిధులను కాపాడితే, చట్టపరమైన వారసులు సరైన యాజమాన్యాన్ని పొందుతారంటున్నారు. ఈ స్పష్టత వివాదాలను నివారించి, కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రతను కల్పిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడాలంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చాలా భారతీయ కుటుంబాలలో సరైన ఎస్టేట్ ప్లాన్ లేదని, ఇది వివాదాలకు దారితీస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలు నివారించడానికి, నిజమైన వారసులకు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందించడానికి నామినీకి, చట్టపరమైన వారసుడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం అంటున్నారు. ఇది కేవలం ఒక చట్టపరమైన అంశం మాత్రమే కాదని, ఆర్థిక స్పష్టతకు చాలా కీలకం అని సూచిస్తున్నారు.
నామినీ: నామినీ అంటే ఖాతాదారుడు లేదా పెట్టుబడిదారుడు మరణించినప్పుడు వారి ఆస్తులను స్వీకరించడానికి ఖాతాదారుడు స్వయంగా ఎంచుకున్న వ్యక్తి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే నామినీలు సంరక్షకులుగా మాత్రమే వ్యవహరిస్తారని, యజమానులు కాదంటున్నారు. చట్టబద్ధమైన వారసులు ఆస్తులను క్లెయిమ్ చేసే వరకు వీరు ఆస్తులను కాపాడాతారని వివరిస్తున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు, బీమా పాలసీలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు మొదలగు వాటి కోసం నామినీలను నియమించవచ్చంటున్నారు.
ఇక నామినీలను, చట్టబద్ధమైన వారసులను ఒకేలా భావించడం వల్ల వివాదాలు, జాప్యాలు, చివరికి కోర్టు పోరాటాలు కూడా తలెత్తుత్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, నామినీలు కేవలం ధర్మకర్తలుగా మాత్రమే వ్యవహరిస్తారని భారత్లోని అనేక వారసత్వ కేసులు స్పష్టం చేస్తున్నాయని, ఈ వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడంలో విఫలమయ్యే కుటుంబాలు తరచుగా దీర్ఘకాలిక న్యాయపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాయంటున్నారు. నామినీలు చట్టబద్ధమైన వారసుల స్థానాన్ని భర్తీ చేయలేరని భారత్లోని కోర్టులు గతంలో తీర్పులు కూడా ఇచ్చాయంటున్నారు.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల విషయంలో, నామినీలు, చట్టబద్ధమైన వారసులు ఇద్దరికీ నిర్దిష్ట పాత్రలు ఉన్నాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఆర్థిక సంస్థ నుంచి మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని నామినీ సులభంగా క్లెయిమ్ చేసుకున్నప్పటికీ, చట్టబద్ధమైన వారసులు చట్టపరమైన పత్రాల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత FDకి సంబంధించిన అసలైన లబ్ధిదారులుగా మారతారంటున్నారు. నామినీ.. నియమాలను అర్థం చేసుకుని పెట్టుబడిదారులకు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, వివాదాలను నివారించడానికి సహాయపడతారని చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు FD ఖాతాదారుడు నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసుడి వివరాలను నమోదు చేయడం మర్చిపోవచ్చని, అటువంటి సందర్భంలో, బ్యాంకు/NBFC కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నిస్తుందంటున్నారు.
చట్టబద్ధమైన వారసులు: చట్టబద్ధమైన వారసులు అంటే వారసత్వ చట్టాల ప్రకారం ఆస్తి లేదా సంపదను వారసత్వంగా పొందేందుకు అర్హత ఉన్న వ్యక్తులు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, కొన్ని సందర్భాల్లో తోబుట్టువులకు కూడా అర్హత ఉంటుందని, ఎవరూ లేకపోతే దగ్గర బంధువులకు కూడా అర్హత ఉంటుందంటున్నారు. భారత వారసత్వ చట్టంలో మతాన్ని బట్టి హిందూ వారసత్వ చట్టం, ముస్లిం వ్యక్తిగత చట్టం ఆస్తుల పంపిణీని నియంత్రిస్తాయని, కేవలం సంరక్షకులుగా మాత్రమే వ్యవహరించే నామినీలకు భిన్నంగా, చట్టబద్ధమైన వారసులు పూర్తి యాజమాన్య హక్కులను పొందుతారంటున్నారు. ఆస్తులకు సంబంధించి వీలునామా ఉంటే దాని ప్రకారం నామినీలు వారసులకు పంచుతారని, ఒకవేళ వీలునామా రాయకపోతే, వారసత్వ చట్టాలు ఎవరు వేటిని వారసత్వంగా పొందాలో నిర్ణయిస్తాయంటున్నారు. అయితే సమీప కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
చాలా మంది, ఒకసారి నామినీని చేర్చిన తర్వాత పని పూర్తయిందని భావిస్తారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదంటున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక బ్యాంకు ఖాతాలో మీ పిల్లల్లో ఒకరిని నామినీగా పేర్కొన్నారు అనుకుందాం. కానీ, బ్యాంకు అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బును పిల్లలందరికీ సమానంగా పంచాలని వీలునామాలో ఉంటే, ఆ నియమానికి కట్టుబడి ఉండాలని, నామినీ ఆ డబ్బును తదనుగుణంగా అందజేయాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. ఒకవేళ వీలునామా లేకపోతే, ఎవరికి ఏమి దక్కుతుందో వారసత్వ చట్టాలే నిర్ణయిస్తాయని చెబుతున్నారు. అయితే ఇక్కడే వీలునామా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటుందని, ఇది అనిశ్చితిని తొలగించి, ఎవరికి ఏం దక్కాలో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందంటున్నారు.
మినహాయింపులు: కొన్ని బీమా పాలసీలు లేదా ఉద్యోగుల ప్రయోజన పథకాలలో, నామినీకి డబ్బు నేరుగా అందవచ్చు(ప్రత్యేకించి నియమాలు వారిని "లబ్ధిదారు నామినీ"గా పరిగణిస్తే). కానీ, ఇది అన్ని సందర్భాల్లోనూ వర్తిస్తుందని భావించలేమంటున్నారు. ఇది నిజంగా ఆ పథకం రకం, దాన్ని నియంత్రించే చట్టంపై ఆధారపడి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ఆస్తి యజమాని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు లేదా తెలిసిన వారితో సహా ఎవరినైనా నామినీగా నియమించవచ్చని, అయితే, అనేక ఆర్థిక సంస్థలు సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులనే నియమించాలని కోరుకుంటాయి లేదా కొన్ని షరతులను విధిస్తాయంటున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నామినీయే చట్టపరమైన వారసుడు కూడా కావచ్చని, దీనివల్ల ఆస్తుల బదిలీ ప్రక్రియ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా సాగుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
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