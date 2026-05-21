ETV Bharat / business

దేశంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌కు కొరత లేదు- రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు తగ్గలేదు : ఓఎంసీ

దేశంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, ఎల్​పీజీకి ఎలాంటి కొరత లేదన్న చమురు సంస్థలు- రష్యా నుంచి క్రూడ్‌ ఆయిల్‌ దిగుమతులు తగ్గలేదని స్పష్టం-కోతల కాలం, ధరల తేడాలతో కొన్ని బంకుల్లో అమ్మకాలు పెరిగినట్లు వెల్లడి

OMC On Russia Crude Oil
Visual from a petrol pump (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

OMC On Russia Crude Oil : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు సరఫరాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ దేశంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, ఎల్​పీజీ ఎలాంటి కొరత లేదని చమురు మార్కెటింగ్‌ సంస్థలు (ఓఎంసీలు) స్పష్టం చేశాయి. రష్యా నుంచి భారత్‌కు వస్తున్న ముడి చమురు సరఫరాలో ఎటువంటి తగ్గుదల లేదని ఆయిల్‌ మార్కెటింగ్‌ కంపెనీల వర్గాలు గురువారం వెల్లడించాయి. ఇక దేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని తెలిపాయి. భారత్‌ ప్రస్తుతం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల విషయంలో నికర ఎగుమతిదారుగా కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నాయి.

TAGGED:

OMC ON RUSSIA CRUDE OIL
OMC ON PETROL DIESEL SHORTAGE
OMC ON RUSSIA CRUDE OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.