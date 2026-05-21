దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్కు కొరత లేదు- రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు తగ్గలేదు : ఓఎంసీ
దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీకి ఎలాంటి కొరత లేదన్న చమురు సంస్థలు- రష్యా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతులు తగ్గలేదని స్పష్టం-కోతల కాలం, ధరల తేడాలతో కొన్ని బంకుల్లో అమ్మకాలు పెరిగినట్లు వెల్లడి
Visual from a petrol pump (ANI)
Published : May 21, 2026 at 2:21 PM IST
OMC On Russia Crude Oil : పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు సరఫరాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ ఎలాంటి కొరత లేదని చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు (ఓఎంసీలు) స్పష్టం చేశాయి. రష్యా నుంచి భారత్కు వస్తున్న ముడి చమురు సరఫరాలో ఎటువంటి తగ్గుదల లేదని ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల వర్గాలు గురువారం వెల్లడించాయి. ఇక దేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని తెలిపాయి. భారత్ ప్రస్తుతం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల విషయంలో నికర ఎగుమతిదారుగా కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నాయి.