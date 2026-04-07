ఇకపై టోల్ ప్లాజాలు క్యాష్ లెస్- ఏప్రిల్ 10 నుంచి అంతా డిజిటల్లోనే!
టోల్ వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటల్గా మార్చే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం- ఏప్రిల్ 10 నుంచి టోల్ బూత్ల వద్ద నగదు చెల్లింపులను స్వీకరించబోమని ఉత్తర్వులు జారీ
Published : April 7, 2026 at 4:26 PM IST
No Cash At Toll Plazas : జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే వారికి అలర్ట్! టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదుతో చెల్లింపులు చేస్తున్నారా? ఇకపై టోల్ప్లాజాలో నగదు తీసుకోరు. టోల్ ప్లాజాల వద్ద నగదు చెల్లింపులను పూర్తిగా నిలిపివేస్తున్నట్లు రహదారి రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ఏప్రిల్ 10 నుంచి టోల్ బూత్ల వద్ద నగదు చెల్లింపులను స్వీకరించబోమని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఫీజు చెల్లింపులకు పూర్తిగా డిజిటల్ లావాదేవీలను మాత్రమే ఉపయోగించాలని భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) కు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి సూచించారు. టోల్ప్లాజాల వద్ద రద్దీని తగ్గించడం, ప్రయాణ సమయాన్ని ఆదాచేయడం, రుసుముల వసూళ్లలో పారదర్శకత కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు.
"ఒక వాహనం సరైన ఫాస్టాగ్ లేకుండా టోల్ ప్లాజాలోకి ప్రవేశించిన సందర్భాల్లో వినియోగదారులు ఇప్పటికే UPI ద్వారా రుసుము చెల్లించవచ్చు. అయితే, ఆ వాహన వర్గానికి వర్తించే సాధారణ రుసుము కంటే 1.25 రెట్లు అధిక మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వాహన యజమాని లేదా డ్రైవర్ ఈ నియమం కింద నిర్దేశించిన పద్ధతిలో రుసుము చెల్లించడానికి అంగీకరించకపోతే, అటువంటి వాహనంపై నియమం 14 ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు.టోల్ వసూలుకు ఫాస్టాగ్ విధానంగా కొనసాగుతుందని, సరైన ఫాస్టాగ్ లేకుండా వచ్చే వాహనాలకు UPI ప్రత్యామ్నాయ చెల్లింపు మార్గంగా ఉపయోగపడుతుంది."
--భారత రహదారి రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ
టోల్ వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటల్గా మార్చే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం
కాగా, టోల్ చెల్లింపుల్లో చాలా వరకు ఫాస్టాగ్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. దాదాపు 98 శాతం లావాదేవీలు ఈ రూపంలోనే జరుగుతున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఫాస్టాగ్ లేకపోవడం, పనిచేయకపోవడం వంటి కారణాలతో టోల్ప్లాజా వద్దకు వచ్చే వాహనాల నుంచి చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్నికి రెండింతల ఫీజును తీసుకుంటున్నారు. అదే యూపీఐ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే 1.25 రెట్లు ఫీజు మాత్రమే వసూలు చేస్తున్నారు. ఇంకా నగదు చెల్లింపులకు అవకాశం ఉండటంతో రసీదు జారీ, చిల్లర సమస్య కారణంగా వాహన రాకపోకల సమయంలో జాప్యం జరుగుతోంది. జాతీయ రహదారుల టోల్ వ్యవస్థను పూర్తిగా డిజిటల్గా మార్చే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ చెప్పింది.
దేశవ్యాప్తంగా 1,150 టోల్ప్లాజాలు
ఇటీవల ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ విధానంలో 50 లక్షల మంది చందాదారులు నమోదు చేసుకుని అరుదైన మైలురాయిని కూడా NHAI అధిగమించింది. ఈ పాస్ ద్వారా వినియోగదారులు సంవత్సరానికి రూ.3,000 చెల్లించి, గరిష్ఠంగా 200 సార్లు టోల్ ప్లాజాలను దాటి ప్రయాణించవచ్చు. ఆగస్టు 15న ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ పాస్ల ద్వారా మొత్తం 26.55 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయని పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్ప్రెస్వేలపై 1,150 టోల్ప్లాజాలు ఉన్నాయి.
టోల్ప్లాజాల వద్ద వేచి చూడకుండా త్వరలో కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం జాతీయ రహదారులపై ఉన్న టోల్ప్లాజాల వద్ద ఇకపై ఒక్క క్షణం కూడా ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండా కొత్త వ్యవస్థను తీసుకువస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ త్వరలో అందుబాటులోకి రానుందని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వివరించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న విధానం తెర మరుగై ఏడాదిలోగా దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి రానుందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం 10 ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా విధానాన్ని అమలుచేస్తున్నామని చెప్పారు. దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించనున్నామని లోక్సభలో ప్రశోత్తరాల సమయంలో తెలిపారు. టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఫీజు వసూలు చేసేందుకు నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ టోల్ కలెక్షన్ (NETC) కార్యక్రమాన్ని నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) తీసుకొచ్చింది. ఇది కూడా ఫాస్టాగ్ ద్వారానే పని చేస్తుంది. అయితే, టోల్ప్లాజా మీదుగా వెళ్లినప్పుడు వాహనం ఆపాల్సిన అవసరం లేకుండానే యూజర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఫీజు ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతుంది.