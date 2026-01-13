ఇకపై 10 నిమిషాల్లో డెలవరీ లేదు- కేంద్రం జోక్యంతో వెనక్కి తగ్గిన ఈ కామర్స్ సంస్థలు

ETV Bharat / business

Blinkit 10 Minute Delivery : 10 నిమిషాల్లో డెలవరీ నిబంధన విషయంలో గిగ్ వర్కర్లకు ఊరట లభించింది. కేంద్ర కార్మిక శాఖ జోక్యంతో ఈ కామర్స్ సంస్థలు వెనక్కి తగ్గాయి. ఇకపై 10 నిమిషాల డెలివరీ విధానాన్ని నిలిపివేయడానికి బ్లింకిట్ లాంటి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థలు అంగీకరించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. మంగళవారం దిల్లీలో గిగ్​ వర్కర్ల భద్రత దృష్ట్యా కేంద్ర కార్మిఖ శాఖ మంత్రి మన్​సుఖ్​ మాండవీయతో బ్లింకిట్‌, జెప్టో, స్విగ్గీ, జొమాటో ప్రతినిధులు భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆదేశాల మేరకు బ్లింకిట్ తన 10 నిమిషాల క్విక్‌ డెలివరీ సదుపాయాన్ని తొలిగించింది. త్వరలోనే మిగతా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు సైతం 10 నిమిషాల డెలివరీ నిబంధనను తొలగించే అవకాశం ఉంది. పది నిమిషాల డెలివరీ విధానంతో గిగ్ వర్కర్లుపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటోందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. పలువురు ప్రమాదాలకు కూడా గురైనట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో కేంద్ర కార్మికశాఖ జోక్యం చేసుకొని పది నిమిషాల డెలివరీ విధానాన్ని నిలిపివేయాలని ఈ-కామర్స్ సంస్థలను ఆదేశించింది.

