ఫాస్టాగ్ యూజర్స్కు బిగ్ అలర్ట్ - ఏప్రిల్ 1 నుంచి "వార్షిక్ పాస్" ధర పెంపు!
- ఫాస్టాగ్ యాన్యువల్ పాస్ల విషయంలో వాహనదారులకు కేంద్ర షాక్ - కొత్త వార్షిక పాస్ ధరలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు!
Published : March 27, 2026 at 2:28 PM IST
FASTag Annual Pass Fee Increased: నేషనల్ హైవేస్పై ప్రయాణించే వాహనదారులకు కేంద్రం పెద్ద షాకిచ్చింది. మరో నాలుగు రోజుల్లో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభం కానుండటంతో, వార్షిక టోల్ పాస్ల ధరలను పెంచుతూ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వార్షిక టోల్ పాస్ ధరను 2.5శాతం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఈ పెంచిన ధరలు అమలులోకి రానున్నాయి. మరి కొత్త ధర ఎంత? ఆన్లైన్లో వార్షిక పాస్ను ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వార్షిక పాస్ అంటే :
తరచుగా హైవేలపై ప్రయాణించే వారికి టోల్ ఛార్జీల భారాన్ని తగ్గించేందుకు 2025 ఆగస్టు 15న కేంద్ర ప్రభుత్వం యాన్యూవల్ పాస్ను ప్రారంభించింది. పదేపదే టోల్ చెల్లింపులు చేసే అవసరం లేకుండా, డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే కేవలం నాన్ కమర్షియల్ అవసరాలకు వాడే ప్రైవేట్ వాహనాలకు (కార్లు, వ్యాన్లు, జీపులు) మాత్రమే ఈ పాస్ వర్తిస్తుంది. వాలిడ్ ఫాస్ట్ట్యాగ్ కలిగిన ఏ ప్రైవేట్ కారు యజమాని అయినా ఈ పాస్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ పాస్ను కొనుగోలు చేసినప్పటి నుంచి ఒక ఏడాది వరకు యాక్టివ్లో ఉంటుంది. లేదంటే జాతీయ రహదారులపై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల గుండా 200 సార్లు ప్రయాణించే వరకు ఇది చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు పూర్తయినా పాస్ గడువు ముగిసినట్లుగా పరిగణిస్తారు. అంటే.. ఏడాది లోపే 200 ట్రిప్పులు పూర్తయిపోతే మళ్లీ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హైవే నెట్వర్క్లోని వివిధ ప్లాజాల వద్ద ఉండే టోల్ ధరలతో సంబంధం లేకుండా ఈ పాస్ ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.
ఏప్రిల్ 1 నుంచి పాస్ ధర ఎంత?: ప్రస్తుతం ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ధర రూ.3000గా ఉంది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఈ పాస్ ధరను 2.5 శాతం పెంచనున్నట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ తెలిపింది. అంటే ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఫాస్టాగ్ యాన్యువల్ పాస్ ధర రూ.3075కు చేరనుంది. రహదారుల నిర్వహణ, టోల్ రేట్ల వార్షిక సమీక్షలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఆన్లైన్లో FASTag యాన్యువల్ పాస్ ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?:
- ముందుగా మీ ఫోన్లో రాజ్ మార్గ్ యాత్ర యాప్ లేదా NHAI అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- మీ వెహికల్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, ఫాస్టాగ్ డీటెయిల్స్ ద్వారా లాగిన్ కావాలి.
- తర్వాత పేమెంట్ గేట్వేను ఉపయోగించి రూ.3,075 చెల్లించాలి. అది ఏప్రిల్1 తర్వాత అయితే. అదే మార్చి 31లోపు అయితే రూ.3వేలు పే చేస్తే సరిపోతుంది.
- పేమెంట్ పూర్తైనాక 2 గంటల్లో వార్షిక పాస్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. మొబైల్కు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది.
