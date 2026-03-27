ఫాస్టాగ్​ యూజర్స్​కు బిగ్​ అలర్ట్​ - ఏప్రిల్​ 1 నుంచి "వార్షిక్​ పాస్"​ ధర పెంపు!

- ఫాస్టాగ్ యాన్యువల్ పాస్‌ల విషయంలో వాహనదారులకు కేంద్ర షాక్​ - కొత్త వార్షిక పాస్​ ధరలు ఏప్రిల్​ 1 నుంచి అమలు!

Published : March 27, 2026 at 2:28 PM IST

FASTag Annual Pass Fee Increased: నేషనల్​ హైవేస్​పై ప్రయాణించే వాహనదారులకు కేంద్రం పెద్ద షాకిచ్చింది. మరో నాలుగు రోజుల్లో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభం కానుండటంతో, వార్షిక టోల్​ పాస్​ల ధరలను పెంచుతూ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న వార్షిక టోల్ పాస్​ ధరను 2.5శాతం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఈ పెంచిన ధరలు అమలులోకి రానున్నాయి. మరి కొత్త ధర ఎంత? ఆన్​లైన్​లో వార్షిక పాస్​ను ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వార్షిక పాస్ అంటే :

తరచుగా హైవేలపై ప్రయాణించే వారికి టోల్ ఛార్జీల భారాన్ని తగ్గించేందుకు 2025 ఆగస్టు 15న కేంద్ర ప్రభుత్వం యాన్యూవల్​ పాస్​ను ప్రారంభించింది. పదేపదే టోల్ చెల్లింపులు చేసే అవసరం లేకుండా, డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే కేవలం నాన్ కమ‌ర్షియ‌ల్ అవసరాలకు వాడే ప్రైవేట్ వాహనాలకు (కార్లు, వ్యాన్లు, జీపులు) మాత్రమే ఈ పాస్ వర్తిస్తుంది. వాలిడ్ ఫాస్ట్‌ట్యాగ్ కలిగిన ఏ ప్రైవేట్ కారు యజమాని అయినా ఈ పాస్​ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ఈ పాస్​ను​ కొనుగోలు చేసినప్పటి నుంచి ఒక ఏడాది వరకు యాక్టివ్​లో ఉంటుంది. లేదంటే జాతీయ రహదారులపై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల గుండా 200 సార్లు ప్రయాణించే వరకు ఇది చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ రెండింటిలో ఏది ముందు పూర్తయినా పాస్​ గడువు ముగిసినట్లుగా పరిగణిస్తారు. అంటే.. ఏడాది లోపే 200 ట్రిప్పులు పూర్తయిపోతే మళ్లీ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హైవే నెట్‌వర్క్‌లోని వివిధ ప్లాజాల వద్ద ఉండే టోల్ ధరలతో సంబంధం లేకుండా ఈ పాస్ ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు.

ఏప్రిల్​ 1 నుంచి పాస్​ ధర ఎంత?: ప్రస్తుతం ఫాస్టాగ్ వార్షిక పాస్ ధర రూ.3000గా ఉంది. ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఈ పాస్ ధరను 2.5 శాతం పెంచనున్నట్లు ఎన్​హెచ్​ఏఐ తెలిపింది. అంటే ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఫాస్టాగ్ యాన్యువల్ పాస్ ధర రూ.3075కు చేరనుంది. రహదారుల నిర్వహణ, టోల్ రేట్ల వార్షిక సమీక్షలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

ఆన్‌లైన్‌లో FASTag యాన్యువల్ పాస్ ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?:

  • ముందుగా మీ ఫోన్​లో రాజ్ మార్గ్ యాత్ర యాప్ లేదా NHAI అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • మీ వెహికల్ నంబర్‌, మొబైల్‌ నంబర్‌, ఫాస్టాగ్‌ డీటెయిల్స్ ద్వారా లాగిన్‌ కావాలి.
  • తర్వాత పేమెంట్‌ గేట్‌వేను ఉపయోగించి రూ.3,075 చెల్లించాలి. అది ఏప్రిల్​1 తర్వాత అయితే. అదే మార్చి 31లోపు అయితే రూ.3వేలు పే చేస్తే సరిపోతుంది.
  • పేమెంట్​ పూర్తైనాక 2 గంటల్లో వార్షిక పాస్‌ యాక్టివేట్‌ అవుతుంది. మొబైల్‌కు కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది.

