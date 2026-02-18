ఉచితంగా రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ పొందండి! - జస్ట్ ఒక్క ఫొటో పంపితే చాలు!
- వాహనదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించిన NHAI - "క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్" ఛాలెంజ్లో పాల్గొంటే ఫ్రీగా రీఛార్జ్!
Published : February 18, 2026 at 11:46 AM IST
NHAI FASTag Free Recharge Offer : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జాతీయ రహదారులపై నిత్యం ఎంతో మంది తమ వాహనాలపై రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అలా నేషనల్ హై-వేలపై ప్రయాణించే ఫాస్టాగ్ ఉన్న వాహనదారులకు ఒక బంఫర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది NHAI(నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా). టోల్ గేట్ల వద్ద ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, టోల్ వసూలు సులభతరం చేయడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న ఎన్హెచ్ఏఐ.. తాజాగా జాతీయ రహదారులను శుభ్రంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా మీరు టోల్ గేట్ వద్ద ఒక చిన్న పని చేస్తే చాలు రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ను ఉచితంగా పొందే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ పని ఏంటి? ఫ్రీగా రూ. 1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ ఎలా పొందాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం, పరిశుభ్రత గల ప్రమాణాలతో సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది NHAI. అదే, "క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్ ఛాలెంజ్". ఈ ప్రత్యేక పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం ద్వారా ఫాస్టాగ్ ఉన్న వాహనదారులకు అద్దిరిపోయే ఆఫర్ను అందిస్తోంది. ఈ స్పెషల్ క్యాంపెయిన్లో పాల్గొని రిపోర్ట్ చేసినవారికి ఉచితంగా రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ అందిస్తామని "సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా" వెల్లడించింది NHAI.
ఏం చేయాలంటే?
NHAI తీసుకొచ్చిన ఈ ఛాలెంజ్లో భాగంగా వాహనదారులు దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై టోల్ గేట్ల వద్ద అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ ఫొటో తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టోల్ ప్లాజాల్లో డర్టీగా ఉండే మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్ల ఫొటో తీసి అపరిశుభ్ర టాయిలెట్ల విషయాన్ని ఎవరైతే ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారో వారూ వెయ్యి రూపాయల ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ ఉచితంగా పొందవచ్చు. 2026, జూన్ 30 వరకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
Report & Get Rewarded!— NHAI (@NHAI_Official) February 12, 2026
To enhance commuter convenience and hygiene standards across National Highways, NHAI is conducting the ‘Clean Toilet Picture Challenge’ till 30th June 2026. The initiative encourages National Highway users to report any unclean toilet facilities at Toll… pic.twitter.com/fu3cmstoSZ
ఫొటో ఎలా పంపించాలంటే?
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో లేటెస్ట్ వెర్షన్ రాజమార్గ్యాత్ర యాప్(Rajmargyatra App) ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మీరు టోల్ ప్లాజ్ వద్ద గుర్తించిన అపరిశుభ్ర టాయిలెట్ ఫొటోలను ఆ యాప్ ద్వారా తీసి పంపించాలి.
- అయితే, ఆ ఫొటోలు తప్పనిసరిగా జియో-ట్యాగింగ్ కలిగి ఉండాలి. తద్వారా మీరు ఎక్కడ ఫొటో తీశారో ఆ ప్లేస్ కచ్చితంగా నమోదు అవుతుంది. దాంతో అధికారులకు ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తించడం ఈజీగా ఉంటుంది.
- అలాగే, ఫొటోతోపాటు మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, టాయిలెట్ ఎక్కడుందో తెలిపే ప్లేస్(టోల్ ప్లాజ్ నేమ్), మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్(VRN) నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అనంతరం NHAI అధికారులు అది వెరిఫై చేసుకుని మీరు తీసిన ఫొటో ఓకే అయితే మీ వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్కు లింక్ అయిన ఫాస్టాగ్కు ఫ్రీగా రూ.1000 రీఛార్జ్ లభిస్తుంది.
- అలాగని ఎన్ని ఫొటోస్ పంపితే అన్ని రివార్డులు ఇవ్వరు. ఒక్క వెహికల్ నెంబర్కు ఒక్క రివార్డ్ మాత్రమే అందిస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఒక నేషనల్ హైవేలోని టోల్ ప్లాజా వద్ద ఒక టాయిలెట్కు రోజులో ఒకసారి మాత్రమే ఈ రివార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని కేంద్రం తెలిపింది. అలాగే, ఒకే మూత్రశాల, మరుగుదొడ్డికి సంబంధించినవి ఎక్కువ ఫొటోలు పంపితే వాటిల్లో మొదటగా పంపిన దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
- NHAI అందిస్తున్న ఈ రివార్డ్ నాన్ ట్రాన్స్ఫరేబుల్. అదేవిధంగా, క్యాష్ రూపంలో క్లెయిమ్ చేసుకోవడం కుదరదని గమనించాలి.
ఆ టాయిలెట్లకు ఆఫర్ వర్తించదు :
దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నేషనల్ హైవేలపై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల వద్ద అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ ఫోటోలు తీసి పంపించవచ్చు. అలాగే, ఈ ఆఫర్ అనేది కేవలం NHAI పరిధిలో ఉన్న టాయిలెట్స్కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతేకానీ, జాతీయ రహదారుల వెంబడి ఉండే డాబాలు, పెట్రోల్ బంకులు, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో ఉండే వాష్రూమ్స్కు వర్తించదని కేంద్రం తెలిపింది. జియో ట్యాగ్ చేసి టైమ్ స్టాంప్ ఉన్న ఫొటోలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని వెరిఫై చేసి రూ.1000 రిఛార్జ్ రివార్డ్ను అందిస్తారు.
ఈ ఫొటోలను అంగీకరించరు!
టాయిలెట్స్ ఫొటోలు అస్పష్టంగా ఉన్నా, మానిప్యులేట్ చేసినట్లుగా ఉన్నా NHAI అధికారులు రిజెక్ట్ చేస్తారు. అలాగే, డూప్లికేట్ లేదా వేరేవాళ్లు అంతకంటేముందే పంపిన ఫొటోలను అప్లోడ్ చేసినా కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోరు. అవసరమైతే AI ఆధారిత స్క్రీనింగ్, మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చెక్ చేస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.
