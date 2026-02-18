ETV Bharat / business

ఉచితంగా రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ పొందండి! - జస్ట్ ఒక్క ఫొటో పంపితే చాలు!

- వాహనదారులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించిన NHAI - "క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్" ఛాలెంజ్​లో పాల్గొంటే ఫ్రీగా రీఛార్జ్!

NHAI FASTag Free Recharge Offer
NHAI FASTag Free Recharge Offer (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 11:46 AM IST

3 Min Read
NHAI FASTag Free Recharge Offer : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జాతీయ రహదారులపై నిత్యం ఎంతో మంది తమ వాహనాలపై రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అలా నేషనల్ హై-వేలపై ప్రయాణించే ఫాస్టాగ్ ఉన్న వాహనదారులకు ఒక బంఫర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది NHAI(నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా). టోల్ గేట్ల వద్ద ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, టోల్ వసూలు సులభతరం చేయడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్న ఎన్​హెచ్ఏఐ.. తాజాగా జాతీయ రహదారులను శుభ్రంగా ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కొత్త ​కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. అందులో భాగంగా మీరు టోల్ గేట్ వద్ద ఒక చిన్న పని చేస్తే చాలు రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్​ను ఉచితంగా పొందే అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది. మరి, ఆ పని ఏంటి? ఫ్రీగా రూ. 1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్​ ఎలా పొందాలి? అన్నది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం, పరిశుభ్రత గల ప్రమాణాలతో సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది NHAI. అదే, "క్లీన్ టాయిలెట్ పిక్చర్ ఛాలెంజ్". ఈ ప్రత్యేక పరిశుభ్రతా కార్యక్రమం ద్వారా ఫాస్టాగ్ ఉన్న వాహనదారులకు అద్దిరిపోయే ఆఫర్​ను అందిస్తోంది. ఈ స్పెషల్ క్యాంపెయిన్‌లో పాల్గొని రిపోర్ట్ చేసినవారికి ఉచితంగా రూ.1000 ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ అందిస్తామని "సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా" వెల్లడించింది NHAI.

ఏం చేయాలంటే?

NHAI తీసుకొచ్చిన ఈ ఛాలెంజ్​లో భాగంగా వాహనదారులు దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ రహదారులపై టోల్ గేట్ల వద్ద అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ ఫొటో తీసి అప్​లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టోల్ ప్లాజాల్లో డర్టీగా ఉండే మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్ల ఫొటో తీసి అపరిశుభ్ర టాయిలెట్ల విషయాన్ని ఎవరైతే ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారో వారూ వెయ్యి రూపాయల ఫాస్టాగ్ రీఛార్జ్ ఉచితంగా పొందవచ్చు. 2026, జూన్ 30 వరకు ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఫొటో ఎలా పంపించాలంటే?

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్​లో లేటెస్ట్ వెర్షన్ రాజమార్గ్​యాత్ర యాప్​(Rajmargyatra App) ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత మీరు టోల్ ప్లాజ్ వద్ద గుర్తించిన అపరిశుభ్ర టాయిలెట్ ఫొటోలను ఆ యాప్ ద్వారా తీసి పంపించాలి.
  • అయితే, ఆ ఫొటోలు తప్పనిసరిగా జియో-ట్యాగింగ్ కలిగి ఉండాలి. తద్వారా మీరు ఎక్కడ ఫొటో తీశారో ఆ ప్లేస్​ కచ్చితంగా నమోదు అవుతుంది. దాంతో అధికారులకు ఆ ప్రాంతాన్ని గుర్తించడం ఈజీగా ఉంటుంది.
  • అలాగే, ఫొటోతోపాటు మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, టాయిలెట్ ఎక్కడుందో తెలిపే ప్లేస్​(టోల్ ప్లాజ్ నేమ్), మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్(VRN) నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • అనంతరం NHAI అధికారులు అది వెరిఫై చేసుకుని మీరు తీసిన ఫొటో ఓకే అయితే మీ వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్​కు లింక్ అయిన ఫాస్టాగ్​కు ఫ్రీగా రూ.1000 రీఛార్జ్ లభిస్తుంది.
  • అలాగని ఎన్ని ఫొటోస్ పంపితే అన్ని రివార్డులు ఇవ్వరు. ఒక్క వెహికల్​ నెంబర్​కు ఒక్క రివార్డ్ మాత్రమే అందిస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఒక నేషనల్ హైవేలోని టోల్ ప్లాజా వద్ద ఒక టాయిలెట్‌కు రోజులో ఒకసారి మాత్రమే ఈ రివార్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని కేంద్రం తెలిపింది. అలాగే, ఒకే మూత్రశాల, మరుగుదొడ్డికి సంబంధించినవి ఎక్కువ ఫొటోలు పంపితే వాటిల్లో మొదటగా పంపిన దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • NHAI అందిస్తున్న ఈ రివార్డ్ నాన్ ట్రాన్స్‌ఫరేబుల్. అదేవిధంగా, క్యాష్ రూపంలో క్లెయిమ్ చేసుకోవడం కుదరదని గమనించాలి.

ఆ టాయిలెట్లకు ఆఫర్ వర్తించదు :

దేశవ్యాప్తంగా అన్ని నేషనల్ హైవేలపై ఉన్న టోల్ ప్లాజాల వద్ద అపరిశుభ్రంగా ఉన్న టాయిలెట్స్ ఫోటోలు తీసి పంపించవచ్చు. అలాగే, ఈ ఆఫర్ అనేది కేవలం NHAI పరిధిలో ఉన్న టాయిలెట్స్​కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతేకానీ, జాతీయ రహదారుల వెంబడి ఉండే డాబాలు, పెట్రోల్ బంకులు, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో ఉండే వాష్​రూమ్స్​కు వర్తించదని కేంద్రం తెలిపింది. జియో ట్యాగ్ చేసి టైమ్ స్టాంప్ ఉన్న ఫొటోలను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుని వెరిఫై చేసి రూ.1000 రిఛార్జ్​ రివార్డ్​ను అందిస్తారు.

ఈ ఫొటోలను అంగీకరించరు!

టాయిలెట్స్ ఫొటోలు అస్పష్టంగా ఉన్నా, మానిప్యులేట్‌ చేసినట్లుగా ఉన్నా NHAI అధికారులు రిజెక్ట్ చేస్తారు. అలాగే, డూప్లికేట్ లేదా వేరేవాళ్లు అంతకంటేముందే పంపిన ఫొటోలను అప్​లోడ్ చేసినా కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోరు. అవసరమైతే AI ఆధారిత స్క్రీనింగ్, మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చెక్ చేస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి.

