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ఈ20 పెట్రోల్ తర్వాత- డీజిల్‌లో 15% ఐసోబ్యూటనాల్ కలపడంపై కేంద్రం దృష్టి

పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసిన భారత్- ఇప్పుడు డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ కలిపేందుకు సిద్ధం- కీలక ప్రకటన చేసిన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ

Isobutanol Blend In Diesel
Isobutanol Blend In Diesel (IANS (Representative Image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 6:10 PM IST

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Isobutanol Blend In Diesel : పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ (E20) మిశ్రమ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిత గడువు కంటే భారత్ ముందుగానే విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఇప్పుడు బయోఫ్యూయెల్ రంగంలో మరో కీలక ముందడుగు వేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. డీజిల్‌లో 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ మిశ్రమాన్ని కలిపే దిశగా, దీనిని అనుమతించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. దేశాన్ని ఇంధన రంగంలో స్వయం సమృద్ధిగా మార్చడం, ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం సహా కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఇథనాల్‌తో సాధ్యం కాదు అందుకే ఐసోబ్యూటనాల్
ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం రూపొందించిన వ్యూహాన్ని వివరిస్తూ గడ్కరీ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్‌ను కలపడం సాధ్యమైనప్పటికీ , అదే విధంగా డీజిల్‌లో నేరుగా ఇథనాల్‌ను కలపడం సాంకేతికంగా సాధ్యపడదని స్పష్టం చేశారు. అందుకే ఇథనాల్‌ను ఆధారంగా చేసుకొని ఐసోబ్యూటనాల్ తయారు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. 'ఇథనాల్‌ను డీజిల్‌లో నేరుగా కలపలేం. అందుకే ఇథనాల్ నుంచి ఐసోబ్యూటనాల్‌ను తయారు చేస్తున్నాం. ఇది డీజిల్‌కు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.' అని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. డీజిల్‌లో గరిష్ఠంగా 15 శాతం ఐసోబ్యూటనాల్ మిశ్రమాన్ని అనుమతించే దిశగా ప్రభుత్వం విధానపరమైన చర్యలు తీసుకుంటోందని మంత్రి తెలిపారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే విదేశాల నుంచి ముడి చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది. దేశీయ బయోఫ్యూయెల్ ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. కాలుష్య ఉద్గారాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. రైతులకు అదనపు ఆదాయ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి.

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ISOBUTANOL BLEND IN DIESEL
ISOBUTANOL BLEND IN DIESEL

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