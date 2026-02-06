వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్- గల్ఫ్ దేశాల చర్చలు- కుమిలిపోతున్న పాక్- దాయాది బాధ ఏంటి?
Published : February 6, 2026 at 9:07 PM IST
INDIA GCC FTA EFFECT ON PAKISTAN : ప్రపంచ దేశాలతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల (ఎఫ్టీఏ)ను కుదుర్చుకునే విషయంలో రాకెట్ వేగంతో భారత్ దూసుకుపోతోంది. యూరోపియన్ యూనియన్(ఈయూ)తో జనవరి 27న ఎఫ్టీఏను ఖరారు చేసుకున్న భారత్, ఫిబ్రవరి 2న అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్పై కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పుడు 6 అరబ్ దేశాలతో కూడిన గల్ఫ్ సహకార మండలి (జీసీసీ)తో ఎఫ్టీఏను కుదుర్చుకునేందుకు చకచకా పావులు కదుపుతోంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ఉద్దేశించిన టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ (టీఓఆర్)పై తాజాగా గురువారం (ఫిబ్రవరి 5న) భారత్, జీసీసీ ప్రతినిధులు సంతకాలు చేశారు. త్వరలోనే తొలివిడత చర్చలు సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ నగరం వేదికగా జరగనున్నాయి. ఇంతకీ ఏమిటీ జీసీసీ? జీసీసీతో భారత్ చేసుకోబోయే డీల్ గురించి పాకిస్థాన్ ఎందుకు బాధపడిపోతోంది? ఎఫ్టీఏ కుదిరితే భారత్, జీసీసీలకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? ప్రస్తుతం ఇరుపక్షాల వాణిజ్య బంధం ఎలా ఉంది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఏమిటీ జీసీసీ?
గల్ఫ్ సహకార మండలి (జీసీసీ) 1981 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది. దీనిలో 6 దేశాలు సభ్యులుగా ఉన్నాయి. అవి సౌదీ అరేబియా, ఖతర్, యూఏఈ, ఒమన్, కువైట్, బహ్రైన్. పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, శాస్త్రీయ అభివృద్ధి, ఆర్థిక రంగాల్లో పరస్పర సహకారం, సమన్వయాన్ని అందించుకునే లక్ష్యంతో జీసీసీని 6 గల్ఫ్ దేశాలు కలిసి ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఆరు గల్ఫ్ దేశాల ప్రభుత్వాలు, ప్రజలను ఏకతాటిపైకి తేవడం, వారి మధ్య అన్ని విభాగాల్లో సహకార భావాన్ని పెంచడం అనేది జీసీసీ ప్రధాన లక్ష్యం.
జీసీసీతో భారత్ బంధం ఎలా ఉంది?
జీసీసీ ఏర్పడక ముందు నుంచే అన్ని గల్ఫ్ దేశాలతో భారత్కు బలమైన వాణిజ్య, ఆర్థిక, ఇంధన, దౌత్య సంబంధాలు ఉన్నాయి. దాదాపు 1 కోటి మందికిపైగా భారతీయులు గల్ఫ్ సహకార మండలిలోని 6 దేశాల పరిధిలో ఉపాధి అవకాశాలను పొందుతున్నారు. జీసీసీ పరిధిలో ప్రధానంగా యూఏఈలో జాబ్స్ చేస్తున్న భారతీయుల నుంచి మనదేశానికి ఏటా పెద్దమొత్తంలో ఫారిన్ రెమిటెన్స్లు వస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే, అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయులు ఏటా అత్యధికంగా ఫారిన్ రెమిటెన్స్లను భారత్కు పంపుతున్నారు. సౌదీ అరేబియా, ఖతర్లోనూ పెద్దసంఖ్యలోనే ఇండియన్ కార్మికులు ఉన్నారు. ఇక ఏటా భారత్ దిగుమతి చేసుకునే ముడి చమురు, సహజ వాయువులలో ఎక్కువ భాగం సౌదీ అరేబియా, ఖతర్ల నుంచే వస్తున్నాయి.
వాణిజ్యం లెక్కలు ఏం చెబుతున్నాయి?
• గత కొన్ని సంవత్సరాల కాలంలో భారత్, జీసీసీ దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం గణనీయంగా పెరిగింది. 2021–22 నాటికి ఇరుపక్షాల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం విలువ దాదాపు 155 బిలియన్ డాలర్లు. ఇది 2022–23లో 185 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఇందులో దిగుమతుల విలువ 133.2 బిలియన్ డాలర్లు, ఎగుమతుల విలువ 51.3 బిలియన్ డాలర్లు.
• 2023–24లో భారత్, జీసీసీ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం విలువ 162 బిలియన్ డాలర్లు. ఇది 2024–25లో 178.7 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఇందులో భారతదేశ ఎగుమతుల విలువ 56.9 బిలియన్ డాలర్లు, దిగుమతుల విలువ 121.7 బిలియన్ డాలర్లు.
• 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీసీసీ పరిధిలో భారత్కు మూడో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా యూఏఈ నిలిచింది. అప్పట్లో యూఏఈ నుంచి భారత్కు 36.63 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన ఎగుమతులు, 63.40 బిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు జరిగాయి. ఫలితంగా 2024-25లో భారత్కు 26.76 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్య లోటు ఏర్పడింది.
• 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సౌదీ అరేబియాకు భారత్ ఎగుమతుల విలువ 11.75 బిలియన్ డాలర్లు. దిగుమతుల విలువ 30.12 బిలియన్ డాలర్లు. ఖతర్కు భారత్ 1.68 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు, 12.46 బిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు చేసింది. ఒమన్కు భారత్ 4 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు, 6.54 బిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు చేసింది. కువైట్కు భారత్ 1.93 బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు, 8.28 బిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు చేసింది. బహ్రెయిన్కు భారత్ 797.47 మిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు, 843.44 మిలియన్ డాలర్ల దిగుమతులు చేసింది.
2004లో మొదలైన ఎఫ్టీఏ చర్చలు ఎందుకు ఆగాయి?
వాస్తవానికి భారత్, జీసీసీ దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై 2004లోనే చర్చలు మొదలయ్యాయి. 2004 నుంచి 2006 వరకు పలు విడతల్లో ఇరుపక్షాల ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత రెండేళ్ల పాటు భారత్, జీసీసీ మౌనంగా ఉండిపోయాయి. తిరిగి 2008లో ఇరుపక్షాల చర్చలు షురూ అయ్యాయి. చివరకు 2011లో జీసీసీ దేశాలు సంచలన ప్రకటన చేశాయి. భారత్, చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) సహా పలు దేశాలతో ఎఫ్టీఏలపై జరుపుతున్న చర్చలను నిరవధికంగా నిలిపి వేస్తున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఆ సమయానికి పలు గల్ఫ్ దేశాల్లో రాజ కుటుంబాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజా ఉద్యమాలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై స్పందించిన ఈయూ దేశాల కూటమి, జీసీసీ దేశాల ఎదుట కీలక ప్రతిపాదన పెట్టింది. తమతో కుదుర్చుకోబోయే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంలో మానవ హక్కుల క్లాజ్లను, ప్రజల రాజకీయ డిమాండ్లను కూడా చేర్చాలని ఐరోపా దేశాలు డిమాండ్ చేశాయి. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసిన గల్ఫ్ దేశాలు, ఎఫ్టీఏలతో ముడిపడిన అన్ని చర్చలను ఆపేస్తున్నట్లు ఆనాడు వెల్లడించాయి.
మళ్లీ 2022లో మొదలై.. 2026లో కీలక మలుపు
ఎట్టకేలకు మళ్లీ 2022లో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ)పై భారత్, జీసీసీ చర్చలను ప్రారంభించాయి. చర్చల ప్రతిపాదనల సమాచారంతో కూడిన టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ (టీఓఆర్)ను 2023లో భారత్కు జీసీసీ దేశాలు పంపాయి. చివరకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 5న(గురువారం) న్యూదిల్లీ వేదికగా టీఓఆర్పై భారత్, జీసీసీ ప్రతినిధులు సంతకాలు చేశారు. భారత వాణిజ్యశాఖ మంత్రి పీయుష్ గోయల్, భారత వాణిజ్య శాఖ అదనపు కార్యదర్శి అజయ్ భదూ, జీసీసీ ప్రధాన సంధానకర్త రజా అల్ మర్జౌకి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ ఒప్పందంపై తొలి విడత చర్చలకు సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్ నగరం వేదికగా నిలువనుంది. వీలైనంత వేగం ఎఫ్టీఏను కుదుర్చుకోవడంపై భారత్, జీసీసీ ఫోకస్ పెట్టాయని తెలుస్తోంది.
భారత్ - జీసీసీ బంధంపై పాక్కు బాధ ఎందుకు?
అన్ని గల్ఫ్ దేశాలతో పాకిస్థాన్ ఆర్థిక, వాణిజ్య, సైనిక సంబంధాలను కలిగి ఉంది. తాజాగా 2025 సెప్టెంబరు 17న సౌదీ అరేబియాతో వ్యూహాత్మక పరస్పర సహకార రక్షణ ఒప్పందాన్ని పాక్ కుదుర్చుకుంది. యూఏఈతోనూ పాక్కు సైనిక అనుబంధం ఉంది. సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే, పాక్లు కలిసి ఇస్లామిక్ రక్షణ కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తాయనే ప్రచారం కూడా జరిగింది. తుర్కియే ఇప్పటికే అమెరికా సారథ్యంలోని నాటో కూటమిలో ఉన్నందున, ఇస్లామిక్ రక్షణ కూటమి ఏర్పాటు సాధ్యం కాదని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఆర్థికంగా దివాలా తీసిన పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం అప్పుల ఊబిలో ఉంది. అది అన్ని మిత్రదేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలను అప్పులు అడుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో తన కీలక మిత్రులైన జీసీసీ దేశాలతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని (ఎఫ్టీఏ) కుదుర్చుకునే దిశగా భారత్ కసరత్తు చేస్తుండటం పాక్లో కలవరాన్ని కలిగిస్తోంది. మిత్రదేశాలు తనకు దూరం అవుతాయేమో అనే ఆందోళనకు పాక్ లోనవుతోంది. జీసీసీ దేశాలు మాత్రం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ శక్తిని, ఇక్కడి అతిపెద్ద మార్కెట్ను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. అప్పుల ఊబిలో ఉన్న పాక్ కంటే, బలంగా ఉన్న భారత్తో దోస్తీయే తమకు అన్ని విధాలా కలిసొస్తుందనే అభిప్రాయంతో జీసీసీ కూటమి ఉంది. మొత్తం మీద ఈ పరిణామం ఆసియా ప్రాంతంలో పాక్ వెయిటేజీని తగ్గిస్తుందనే విషయం విస్పష్టం.
జీసీసీ నుంచి భారత్ ఏం ఆశిస్తోంది?
• గల్ఫ్ దేశాల పరిధిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన రంగంలో చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటిని భారత కంపెనీలు అందిపుచ్చుకోవచ్చు.
• భారత పెట్రోకెమికల్ పరిశ్రమకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
• భారతదేశ సమాచార, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థలు జీసీసీ దేశాల మార్కెట్లో అవకాశాలను పొందుతాయి.
• ఈ డీల్ వల్ల భారత్కు ఇంధన భద్రత లభిస్తుంది.
• జీసీసీ దేశాలు భారత్లోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని పెంచుతాయి.
భారత్ నుంచి జీసీసీ ఏం ఆశిస్తోంది?
• భారత్తో ఎఫ్టీఏ ఖరారైతే జీసీసీ దేశాలకు ఆహార భద్రత లభిస్తుంది.
• భారత్ నుంచి తక్కువ రేట్లకే జీసీసీ దేశాలకు వస్తు, ఉత్పత్తులు సప్లై అవుతాయి.
• భారత్ నుంచి గల్ఫ్ దేశాల్లోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరుగుతుంది.
ఇప్పటికే రెండు జీసీసీ దేశాలతో భారత్ డీల్
వాస్తవానికి ఇప్పటికే జీసీసీలోని యూఏఈ, ఒమన్ దేశాలతో భారత్కు ట్రేడ్ డీల్స్ ఉన్నాయి. 2022లో యూఏఈతో భారత్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇక 2025 డిసెంబరులో భారత్ - ఒమన్ మధ్య సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఏడాది చివరికల్లా జీసీసీతోనూ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే భారత వాణిజ్యానికి రెక్కలొస్తాయి. మొత్తం 6 జీసీసీ దేశాలకు ఏకకాలంలో పెద్దఎత్తున వస్తు,సేవలను ఎగుమతి చేసే ఛాన్స్ భారతీయ పరిశ్రమలు, ఎగుమతిదారులకు లభిస్తుంది. ఈ పరిణామం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతాన్ని అందిస్తుంది.