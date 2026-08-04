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F&O ట్రేడింగ్​లో కీలక మార్పులు- చివరి 25 నిమిషాల్లో ట్రేడర్స్ ఏం చేయవచ్చు? ఏం చేయకూడదు?

డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్ సమయం పొడిగిస్తూ సెబీ కీలక నిర్ణయం- సోమవారం నుంచే క్లోజింగ్​ ఆక్షన్ సెషన్​ ప్రారంభం

Stock Market
Stock Market (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 10:41 AM IST

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New Stock Market Timings : ఈక్విటీ క్యాష్ విభాగంలో క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్​ (CAS) సోమవారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అర్హత కలిగిన స్టాక్ల ముగింపు ధరలు నిర్ణయించడానికి కొత్తగా వేలం ఆధారిత (ఆక్షన్​-బేస్డ్) విధానాన్ని సెబీ తీసుకువచ్చింది.

మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ (సెబీ) ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త నిబంధనలు ధరల గుర్తింపు ప్రక్రియను (ప్రైస్ డిస్కవరీ) మరింత పారదర్శకంగా, బలంగా మార్చే లక్ష్యంతో తీసుకురావడం జరిగింది. అయితే ఇది కేవలం డెరివేటివ్ కాంట్రాక్టులు (ఎఫ్​ అండ్ ఓ) కలిగిన క్యాష్ మార్కెట్ స్టాక్​లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగిలిన సాధారణ స్టాక్​లకు ప్రస్తుతం ఉన్న వాల్యూమ్​-వెయిటెడ్​ యావరేజ్ ప్రైస్ (VWAP) పద్ధతే కొనసాగుతుంది. ఇంతకు ముందు వరకు, మార్కెట్ ముగిసే చివరి 30 నిమిషాల ట్రేడింగ్​ (వీడబ్ల్యూఏపీ) ఆధారంగా ముగింపు ధరలను లెక్కించేవారు. కాగా, తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన వేలం ఆధారిత విధానం భారతదేశాన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రమాణాలకు మరింత దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది.

గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది?
గ్లోబల్ మార్కెట్లలో కొనుగోలు, విక్రయాలను ఒకే లిక్విడిటీ పూల్​గా ఏకీకృతం చేసి, వేలం ద్వారా ముగింపు ధరలను నిర్ణయిస్తారు. ఈ కొత్త విధానం వల్ల పెద్ద పెద్ద ఆర్డర్​ల నిర్వహణ చాలా సులువు అవుతుంది. డెరివేటివ్స్​, ఇండెక్స్​ల సెటిల్​మెంట్ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అలాగే పాసివ్​ ఫండ్స్​ ఎలాంటి ట్రాకింగ్ లోపం లేకుండా ముగింపు ధరల వద్ద లావాదేవీలు జరపడానికి వీలవుతుందని సెబీ పేర్కొంది.

న్యూ టైమింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
కొత్త విధానం ప్రకారం, ప్రతి రోజు సాధారణ ట్రేడింగ్ ముగిసిన తర్వాత, మధ్యాహ్నం 3.15 గంటల నుంచి 3.35 గంటల వరకు అంటే 20 నిమిషాల పాటు సీఏఎస్​​ ప్రత్యేక సెషన్​ నడుస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆర్డర్ ఎంట్రీ, లిమిట్​-ఆర్డర్ -ఓన్లీ, ఆర్డర్ మ్యాచింగ్ ప్రక్రియలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్​గా అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. దీనిని మరింత వివరంగా చెప్పాలంటే, మధ్యాహ్యం 3.15 నుంచి 3.20 వరకు పరివర్తన కాలం (ట్రాన్సిసన్ పీరియడ్​) ఉంటుంది. 3.20 నుంచి 3.25 మధ్య క్లోజింగ్ ఆక్షన్​ మొదటి దశ ఉంటుంది. 3.25 నుంచి 3.30 వరకు రెండో దశ ఉంటుంది. ఈ రెండో దశలో పెట్టుబడిదారులు తమ మార్కెట్ ఆర్డర్లను సవరించడానికి లేదా రద్దు చేయడానికి వీలుండదు. చివరి రెండు నిమిషాల వ్యవధిలో వేలం యాదృచ్ఛికంగా (ర్యాండమ్లీ) ముగిస్తుంది. అయితే ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్​ (ఎఫ్​ అండ్ ఓ) విభాగంలో ట్రేడింగ్ సాయంత్రం 3.40 వరకు కొనసాగుతుంది. అలాగే క్యాష్ మార్కెట్లో పోస్ట్​-క్లోజ్​ సెషన్ సాయంత్రం 3.50 నుంచి 4 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో సీఏఎస్​ నిర్ణయించిన ముగింపు ధర వద్దే లావాదేవీలు జరుగుతాయి.

రిఫరెన్స్​ ధర, ప్రైస్​ బ్యాండ్​ నిబంధనలు
రిఫరెన్స్ ధరను మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 3.15 గంటల మధ్య జరిగిన లావాదేవీలు వీడబ్ల్యూఏపీ ఆధారంగా తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఎలాంటి లావాదేవీలు జరగకపోతే, ఆ రోజు చివరిగా ట్రేడ్ అయిన ధరను (ఎల్​టీపీ)ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అసలు ఆ రోజంతా ఎలాంటి ట్రేడింగ్ జరగకపోతే, మునుపటి ట్రేడింగ్ రోజు ముగింపు ధరనే రిఫరెన్స్​ ధరగా పరిగణిస్తారు. కాగా, వేలం సెషన్ సమయంలో రిఫరెన్స్ ధర నుంచి ప్లస్​ లేదా మైనస్ 3 శాతం ప్రైస్ బ్యాండ్ వర్తిస్తుంది.

ఆగస్టు 3 నుంచే ప్రారంభం
ఆగస్టు 3 (సోమవారం) నుంచే ఈ కొత్త నిబంధనలు, ట్రేడింగ్ సమయాలు అమల్లోకి వచ్చాయి. దీని వల్ల డెరివేటివ్స్ ట్రేడింగ్​ సమయం పెరిగింది. ప్రీ-ఓపెన్ మార్కెట్ సమయాలను కూడా సవరించారు. సెబీ సవరించిన ట్రేడింగ్ నిబంధనల ప్రకారం, ఇకపై పెట్టుబడిదారులు కొత్త స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ సమయాలకు అనుగుణంగా మారవలసి ఉంటుంది.

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