పాస్పోర్ట్ ఫీజుల నుంచి ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ వరకు - జులై 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త రూల్స్!
-జులై 1 నుంచి ఆర్థిక అంశాలకు సంబంధించి పలు మార్పులు - సామాన్యులు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు!
Published : July 1, 2026 at 10:50 AM IST
New Rules from July 1: జూన్ నెల ముగిసిపోయింది. నేటి నుంచి జులై నెలలోకి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక జులై నెల ప్రారంభంతో దేశవ్యాప్తంగా పలు కీలక మార్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. బ్యాంకింగ్ రూల్స్, పాస్పోర్ట్ ఫీజులు, పెట్రోల్.. ఇలా కొత్త అప్డేట్లు ఎన్నో అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ మార్పులు నేరుగా సామాన్య ప్రజల జీవితాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ వీటి గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం అవసరమంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. మరి ఆ కొత్త రూల్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఐటీఆర్ ఫైల్ కోసం: ఐటీఆర్-1, ఐటీఆర్-2 రిటర్నుల దాఖలు గడువు జులై 31తో ముగియనుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రాథమిక పన్ను మినహాయింపు పరిమితి దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ రిటర్నులు దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. డెడ్లైన్లోపు రిటర్నలు దాఖలు చేయకుంటే పెనాల్టీ చెల్లించాలి. కాబట్టి ముందే ఫైల్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
6 నెలలు ఆధార్ ఫ్రీ: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆధార్ కార్డ్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమే. ఇక ఉడాయ్ కూడా వినియోగదారుల అవసరాల నిమిత్తం ఎన్నెన్నో మార్పులు చేస్తూనే ఉంది. ఇటీవలె భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) తన మొబైల్ యాప్లో ఇ-మెయిల్ అప్డేషన్పై ఫీజులను తొలగించింది. ప్రస్తుతం ఇ-మెయిల్ ఐడీ అప్డేషన్ కోసం రూ.75 చొప్పున ఫీజు వసూలు చేస్తుండగా.. నేటి నుంచి(జులై 1) నుంచి ఆరు నెలల పాటు అంటే 2026 డిసెంబర్ 31వరకు ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని ఉడాయ్ కల్పిస్తోంది.
పాస్పోర్ట్ ఫీజు పెంపు: జులై 1 నుంచి పాస్పోర్ట్ ఫీజులను కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరించింది. 36 పేజీలతో కూడిన పాస్పోర్ట్ రుసుమును రూ.1500 నుంచి రూ.2,500కు పెంచింది. తత్కాల్ ఫీజును రూ.3,500 నుంచి రూ.5 వేలకు సవరించింది. ఇక 60 పేజీల పాస్పోర్ట్కు ప్రస్తుతం రూ.2 వేలు వసూలు చేస్తుండగా ఇక నుంచి రూ.3500 వసూలు చేయనున్నారు. తత్కాల్ ఫీజును రూ.6 వేలుగా నిర్ణయించారు. 18 ఏళ్ల కన్నా తక్కువ వయసున్న దరఖాస్తుదారులకు కొత్త పాస్పోర్ట్ రుసుము ప్రస్తుతం రూ.1000 ఉండగా దీనిని రూ.1750కి పెంచారు.
SBI క్రెడిట్కార్డు యూజర్లకు షాక్: ఫోన్పే- ఎస్బీఐ కార్డ్ కో బ్రాండెడ్ క్రెడిట్ కార్డుల రివార్డు పాయింట్ ప్రోగ్రామ్లో ఎస్బీఐ కార్డ్ మార్పులు చేసింది. ఫోన్పే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ పర్పుల్, ఫోన్పే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ సెలెక్ట్ బ్లాక్ రివార్డు పాయింట్లకు కొత్త పరిమితులను నిర్దేశించింది. ఇక హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లాంజ్ యాక్సెస్ ప్రోగ్రాములో మార్పులు చేసింది. త్రైమాసికంలో కనీసం రూ.60 వేలు ఖర్చు చేసిన వారికే తదుపరి నెల ఉచిత లాంజ్ యాక్సెస్ కల్పించేలా మార్పులు చేసింది.
సిలిండర్ ధరల తగ్గింపు: వాణిజ్య, పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు కాస్త ఊరట కలగనుంది. 19 కేజీల వాణిజ్య సిలిండర్పై రూ.183 తగ్గిస్తున్నట్లు చమురు సంస్థలు ప్రకటించాయి. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, ఎల్పీజీ సరఫరా మెరుగుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. దీంతో దిల్లీలో ఒక్క సిలిండర్ రూ.2,930కి లభ్యం కానుంది. ఇన్ని రోజులు దీని ధర రూ.3,113గా ఉంది. మరోవైపు ప్రైవేటు రంగ ఇంధన సంస్థ నయారా ఎనర్జీ కూడా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను తగ్గించింది. ఈ క్రమంలోనే లీటర్కు రూ.5, డీజిల్పై రూ.3 ధర తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
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