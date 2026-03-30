ఏప్రిల్​ 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త రూల్స్​ - ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​, పాన్​కు సంబంధించి భారీ మార్పులు!

Published : March 30, 2026 at 1:24 PM IST

New Rules from April 1: మరో రెండో రోజుల్లో కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్​ కారణంగా ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి అనేక ఆర్థిక పరమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి . ప్రతి కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ మార్పులు సహజమే అయినప్పటికీ.. కొత్త ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ చట్టం, లేబర్‌ కోడ్స్‌, రైల్వే టికెట్‌ క్యాన్సిలేషన్‌ రూల్స్​ వంటి కారణంగా ఈసారి పెద్ద సంఖ్యలో మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. కాబట్టి ఈ మార్పుల గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 2025: 1961 ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ యాక్ట్​ స్థానంలో కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి కొత్త చట్టం అమల్లోకి రానుంది. సరళమైన భాషలో ఈ చట్టాన్ని రూపొందించారు. అయితే పన్నులు, పన్ను శ్లాబులు ఎటువంటి మార్పుల్లో లేవు. అవి యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.
  • ట్యాక్స్‌ ఇయర్‌: గతంలో పన్నుల విషయంలో ఫైనాన్షియల్‌ ఇయర్‌, అసెస్‌మెంట్‌ ఇయర్‌గా అని వేర్వేరు పేర్లు ఉపయోగించేవారు. దీంతో పన్ను చెల్లింపుదారులు గందరగోళానికి గురయ్యేవారు. ఇకపై ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి మార్చి 31 వరకు ఉండే కాలాన్ని ట్యాక్స్‌ ఇయర్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.
  • పాన్‌కు దరఖాస్తు నిబంధనలు: పాన్​కు సంబంధించిన కూడా ఏప్రిల్​ 1 నుంచి పలు కీలక మార్పులు రానున్నాయి. అవి
  1. అదనపు పత్రాలు అవసరం: సాధారణంగా పాన్‌ కార్డు పొందాలంటే ఆధార్‌ కార్డు ఒక్కటి సరిపోయేది. అయితే ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఈ రూల్​ మారనుంది. పాన్​ కార్డు కావాలంటే ఇకపై ఓటర్‌ ఐడీ, పాస్‌పోర్ట్‌, బర్త్‌ సర్టిఫికెట్ వంటి అదనపు పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  2. రూ.10 లక్షలు దాటితే: ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో అకౌంట్​లో రూ.10 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నగదును ఒకేసారి లేదా విడతల వారీగా డిపాజిట్​ చేసినా, విత్​ డ్రా చేసుకున్నా పాన్‌ వివరాలు తప్పనిసరి. ప్రస్తుతం ఒక రోజులో రూ.50 వేలు దాటితేనే పాన్‌ అడుగుతున్నారు.
  3. ఆ లావాదేవీలపై కూడా: ఇళ్లు, స్థలాల కొనుగోలు, అమ్మకం, గిఫ్ట్​ లేదా ఉమ్మడి డెవలప్‌మెంట్‌ ఒప్పందాల విషయంలో ట్రాన్సాక్షన్​ విలువ రూ.20లక్షలు దాటితే ఇకపై అంటే ఏప్రిల్​ 1 నుంచి పాన్‌ తప్పనిసరి కానుంది. ప్రస్తుతం ఈ పరిమితి రూ.10 లక్షలుగా ఉంది.
  4. బండి కొనుగోలు: టూవీలర్​ సహా ఏ మోటారు వాహనమైనా, దాని ధర రూ.5 లక్షలు మించితే కొనుగోలుదారుడు పాన్‌ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పాత చట్టంలో ద్విచక్ర వాహనాలకు ఈ నిబంధన లేదు.
  5. ఆ చెల్లింపులకు: ఇకపై హోటళ్లు లేదా రెస్టారెంట్ల బిల్లులు, కన్వెన్షన్‌ సెంటర్లు, ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సంస్థలకు చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్​ రూ.లక్ష దాటితే పాన్‌ వివరాలు అందించాలి. ప్రస్తుతం హోటల్‌, రెస్టారంట్‌ బిల్లు రూ.50 వేలు దాటితే పాన్‌ ఇవ్వాల్సి వస్తోంది.
  6. బీమా విషయంలో కూడా: ప్రస్తుతం బీమా పాలసీ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వార్షిక ప్రీమియం రూ.50వేలు దాటితే మాత్రమే పాన్‌ అడిగేవారు. ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఇందులో కూడా మార్పు రానుంది. దాని ప్రకారం ప్రతి పాలసీకి పాన్‌ సమర్పించడం తప్పనిసరి.
  • హెచ్‌ఆర్‌ఏ 50 శాతం: హౌజ్​ రెంట్​ అలవెన్స్ ​(హెచ్‌ఆర్‌ఏ) కింద తమ బేసిక్​ పేలో 50% పన్ను మినహాయింపు పొందే నగరాల జాబితాను కేంద్రం పెంచింది. ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్​లో దిల్లీ, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై నగరాలు ఉండగా.. ఏప్రిల్​ 1 నుంచి ఈ సంఖ్య 8కి చేరనుంది. అంటే ఈ లెక్కన పైవాటితో పాటు హైదరాబాద్, పుణె, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు నివసించేవారికి ఈ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అయితే హెచ్‌ఆర్‌ఏ కింద మినహాయింపులు పొందాలంటే అద్దెదారు, ఇంటి యజమాని మధ్య ఉన్న అద్దె ఒప్పందం/సంబంధ వివరాలు వెల్లడించడం తప్పనిసరి. పాన్ వివరాలు కూడా ఇవ్వాలి. ఇది కూడా పాత పన్ను విధానం ఎంపిక చేసుకున్నవారికే!
  • రైలు టికెట్‌ క్యాన్సిలేషన్‌ రూల్స్‌: రైల్వే టికెట్‌కు సంబంధించిన క్యాన్సిలేషన్‌ రూల్స్​ మారాయి. రైలు బయలుదేరడానికి 8 గంటల లోపల టికెట్‌ను రద్దు చేస్తే ఎలాంటి రీఫండ్‌ రాదు. అలాగే, రైలు స్టార్ట్​ కావడానికి 24 గంటల ముందు నుంచి ఎనిమిది గంటల మధ్య ఎప్పుడైనా టికెట్​ను క్యాన్సిల్​ చేసుకుంటే 50%, 72-24 గంటల మధ్య టికెట్లు రద్దు చేసుకుంటే 25% మొత్తాన్ని మినహాయిస్తారు. రైలు బయల్దేరడానికి కనీసం 72 గంటల సమయం ఉన్నప్పుడు క్యాన్సిల్​ చేసుకుంటే క్యాన్సిలేషన్‌ రుసుములు మినహాయించుకుని మిగిలిన మొత్తాన్ని రీఫండ్​ చేస్తారు.
  • టేక్‌ హోమ్‌ తగ్గే అవకాశం?: కొత్త లేబర్ కోడ్ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఉద్యోగి బేసిక్ శాలరీ మొత్తం జీతంలో (CTC) కనీసం 50% ఉండాలి. ప్రస్తుతం చాలా కంపెనీల్లో బేసిక్ పే 30-40% మాత్రమే ఉంటోంది. ఇది 50 శాతానికి పెరగడం వల్ల, దానిపై ఆధారపడి లెక్కించే పీఎఫ్‌, గ్రాట్యుటీ కంట్రిబ్యూషన్లు పెరుగుతాయి. ఈ మార్పు ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
  • ఫ్యూచర్‌ అండ్‌ ఆప్షన్స్‌పై STT పెంపు: ఫ్యూచర్స్‌పై సెక్యూరిటీస్‌ లావాదేవీల పన్ను (ఎస్‌టీటీ) 0.02 శాతం నుంచి 0.05 శాతానికి, ఆప్షన్స్‌ ప్రీమియం, ఆప్షన్స్‌పై ఎస్‌టీటీ 0.01 శాతం నుంచి వరుసగా 0.15శాతం, 0.125 శాతానికి పెంచుతూ బడ్జెట్‌లో నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి ఎఫ్‌అండ్‌ఓ ట్రేడర్లపై ఈ ప్రభావం పడనుంది.
  • గ్యాస్​ ధరలు సవరించే అవకాశం: మార్చి నెలలో ఇంట్లో వాడే వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్‌ రూ.60, వాణిజ్య సిలిండర్‌ రూ.114.5 చొప్పున పెంచింది. ఏప్రిల్‌ 1న కూడా కేంద్రం ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధరలమరోసారి సవరించే అవకాశం ఉంది.

