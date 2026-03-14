మీకు "బ్యాంక్ అకౌంట్" ఉందా? - వెంటనే ఈ పని చేయండి!
- నామినీ విషయంలో కొత్త నిబంధనలు - ఎవరికి ఎంత వాటా దక్కాలనే విషయంలో క్లారిటీ ఇస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు
Published : March 14, 2026 at 4:07 PM IST
How to Register Nomination in Bank Account : మనం ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించాలన్నా ఏదో ఒక బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉండాల్సిందే. ఇదే క్రమంలో ఒక్కొక్కరు అవసరాలను బట్టి మూడ్నాలుగు ఖాతాలను ఓపెన్ చేస్తుంటారు. అయితే, బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉన్నవారందరూ ఒక పని తప్పనిసరిగా చేయాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ పని ఏంటి? అది చేయకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
మన దేశంలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో లక్షల కోట్ల రూపాయలు "అన్ క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్"గా పడి ఉన్నాయి. స్వయంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విషయం వెల్లడించింది. అంటే.. బ్యాంకు అకౌంట్లలో ఉన్న ఆ డబ్బును ఎవరూ వెనక్కి తీసుకోవడం లేదన్నమాట. అందుకు ముఖ్యకారణం ఖాతాదారుడు నామినీని ఎంచుకోకపోవడమే! దీంతో మరణించిన ఖాతాదారుల కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఆ డబ్బును క్లెయిమ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అంతేకాదు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఖాతాదారులు, నామినీ మరణించిన తర్వాత బ్యాంకు అకౌంట్లో డబ్బు ఉన్న సంగతి కూడా వారసులకు తెలియడం లేదు. అందుకే, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడే మీ అకౌంట్కు నామినీని యాడ్ చేశారో, లేదో చెక్ చేసుకొని, ఆ పనిని పూర్తి చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
నామినీ యాడ్ చేశామా, లేదా అని తెలుసుకోవడమెలా?
నార్మల్గా బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడే నామినీ పేరు యాడ్ చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో అలా జరగదు. చాలా మంది తాము నామినీ యాడ్ చేశామో లేదో మర్చిపోతుంటారు. మీరు అకౌంట్కు నామినీని యాడ్ చేశారో లేదో తెలుసుకోవడానికి అత్యంత సౌకర్యవంతమైన విధానం మీ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కు వెళ్లడమే. అక్కడ సంబంధిత వివరాలు తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ యాడ్ చేయనట్లయితే నామినీ ఫామ్ను నింపి సమర్పిస్తే సరిపోతుంది.
అలాగే, ప్రస్తుతం అన్ని బ్యాంకులూ అధికారిక మొబైల్ యాప్స్ను కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. తద్వారా బ్యాంకుకు వెళ్లకుండానే మొబైల్లో ఉన్న సంబంధిత యాప్లోనే సింపుల్గా నామినీ వివరాలు చెక్ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తున్నాయి. కాబట్టి, మీరూ మీ బ్యాంక్ యాప్ ఓపెన్ చేసి నామినీ వివరాలు యాడ్ చేశారో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ యాడ్ చేయకపోతే వెంటనే మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఆ పనిని పూర్తి చేయండి. అయితే, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కు నామినీ పేర్లను నమోదు చేసేటప్పుడు, వారి ఫోన్ నంబరు, ఇ-మెయిల్ ఐడీ వంటి వివరాలు కూడా ఇవ్వాలి. ఈ వివరాలు ఇవ్వడం ద్వారా అవసరమైన సందర్భంలో బ్యాంకు వారిని సులువుగా సంప్రదించగలదు.
నామినీ కొత్త నిబంధనలిలా..
ఇప్పటి వరకు బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్లు ఉన్నవారికి ఒక్కరినే నామినీగా పేర్కొనే ఛాన్స్ ఉండేది. కానీ, నవంబరు 1, 2025 నుంచి నలుగురు వ్యక్తులను నామినీగా ఎంచుకునే కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అంటే, ఈ రూల్స్ ప్రకారం ఇకపై మీరు మీ అకౌంట్కు ఒకేసారి నలుగురిని నామినీలుగా పేర్కొనవచ్చు. అంతేకాదు, ఎవరికి ఎంత వాటా(శాతం) వెళ్లాలి అన్న దానిపై కూడా మీరే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు జీవిత భాగస్వామికి 50 శాతం, మిగతాది పిల్లలకు అన్నట్లు పంపకాలు చేయొచ్చు.
లాభాలేమిటి?
- మీ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్కు నామినీ వివరాలు అందించడం ద్వారా మీ మరణానంతరం మీరు సంపాదించిన డబ్బులు మీకు ఇష్టమైన వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేరతాయి.
- మీరు పొదుపు చేసిన మనీ ఎవరికి చెందాలనే విషయంలో మీకు పూర్తి స్వేచ్ఛ, స్పష్టత ఉంటాయి.
- ఖాతాదారుడి మరణానంతరం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డబ్బులను వెనక్కి తీసుకోగలుగుతారు.
- బ్యాంకుల్లో ఎవరూ పట్టించుకోని డబ్బు మొత్తం గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
యాడ్ చేయకపోతే ఎదురయ్యే ఇబ్బందులిలా!
బ్యాంక్ అకౌంట్కు నామినీ యాడ్ చేయకపోతే ఖాతాదారుడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో మరణిస్తే కుటుంబ సభ్యులు అతని ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులు పొందడం కోసం కోర్టులు, బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. లీగల్ హెయిర్ సర్టిఫికెట్, అఫిడవిట్ అంటూ రకరకాల డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ముందుగానే మీ బ్యాంకు ఖాతాకు నామినీ యాడ్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు.
