గిగ్ వర్కర్లు కనీసం 90రోజులు పనిచేయాల్సిందే- అప్పుడే సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ వర్తిస్తాయ్!
Published : January 2, 2026 at 12:58 PM IST
Gig Workers Working Days Rule : గిగ్ వర్కర్లు ఒక ఏడాదిలో కనీసం 90 రోజులు పనిచేస్తేనే వారికి సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. మెరుగైన వేతనాలు, సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని గిగ్ వర్కర్లు డిమాండ్ చేస్తూ గత నెల రెండు సార్లు సమ్మెకు దిగిన నేపథ్యంలో కేంద్రం తాజాగా ఓ ముసాయిదాను విడుదల చేసింది. అందులో ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో గిగ్ వర్కర్లు ఒక అగ్రిగేటర్ వద్ద కనీసం 90 రోజులు పనిచేయాలని, వేర్వేరు అగ్రిగేటర్ల వద్దనైతే కనీసం 120 రోజులు పనిచేయాల్సి ఉంటుందని ప్రతిపాదించింది.
కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వశాఖ స్టేక్హోల్డర్స్ అభిప్రాయాలను కోరుతూ గురువారం 4 లేబర్ కోడ్స్పై ముసాయిదా నిబంధనలను ముందస్తుగా ప్రచురించింది. అవి: వేతనాల కోడ్-2019, పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్-2020, సామాజిక భద్రత కోడ్-2020, వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితుల కోడ్-2020 ఉన్నాయి. 2026 ఏప్రిల్ 1 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి వీటిని పూర్తిగా అమలులోకి తీసుకురావాలని కేంద్రం యోచిస్తోంది.
ఒకేసారి ఎక్కువ మంది దగ్గర పనిచేస్తే?
ఒక గిగ్ వర్కర్ చాలా మంది అగ్రిగేటర్ల వద్ద పనిచేస్తే పరిస్థితి ఏమిటి? అనే ప్రశ్నకు తాజాగా విడుదల చేసిన ముసాయిదాలో వివరణ ఇచ్చారు.
- ఒక గిగ్ వర్కర్, ఒక అగ్రిగేటర్ వద్ద ఒక రోజంతా పనిచేస్తే, సంపాదించిన ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా, అతను ఒక రోజు పనిచేసినట్లుగా పరిగణిస్తారు.
- ఒకవేళ ఒక గిగ్ వర్కర్, వేర్వేరు అగ్రిగేటర్ల వద్ద పనిచేస్తే, అతని పనిదినాలను అందరు అగ్రిగేటర్లతో కలిపి లెక్కిస్తారు.
- ఒక గిగ్ వర్కర్ ఒక నిర్దిష్ట క్యాలెండర్ రోజున ముగ్గురు అగ్రిగేటర్లతో పనిచేస్తే, అప్పుడు అతను మూడు రోజులు పనిచేసినట్లు లెక్కిస్తారు.
రాష్ట్రాల అభిప్రాయాన్ని కోరిన కేంద్రం
వాస్తవానికి మన దేశంలో కార్మిక రంగం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉంది. అందుకే లేబర్ కోడ్లపై కేంద్రం, రాష్ట్రాల అభిప్రాయాన్ని కోరింది. ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్, 2020పై అభిప్రాయాలు తెలిపేందుకు 30 రోజుల సమయం, మిగిలిన 3 కోడ్లపై అభిప్రాయాలు తెలిపేందుకు 45 రోజుల సమయం ఇచ్చింది.
దీనిపై సీఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ స్పందిస్తూ, "4 కార్మిక కోడ్లకు సంబంధించిన ముసాయిదా నిబంధనల విడుదల, భారతదేశ కార్మిక సంస్కరణలను అమలు చేయడంలో ఒక కీలక ముందడుగు" అని అన్నారు. "నిబంధనలు అమలు చేయడానికి స్పష్టమైన, ఆచరణాత్మకమైన మార్గాలను అందించడం వల్ల స్థిరమైన దేశాభివృద్ధికి మద్దతు లభిస్తుందని, అదే సమయంలో కార్మికుల రక్షణను బలోపేతం చేస్తుందని" ఆయన అన్నారు.
'ప్రస్తుతం దేశంలో 94 కోట్ల మంది కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కల్పిస్తున్నాం. 2026 మార్చి నాటికి 100 కోట్ల మంది కార్మికులకు సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రయోజనాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది" అని కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖా మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ అన్నారు. కాగా 2015 నాటికి దేశంలో సామాజిక భద్రత కేవలం 19 శాతం మంది కార్మికులకు అందించగా, 2025 నాటికి ఇది 64 శాతానికి పైగా పెరిగిందని ఆయన అన్నారు.
అయితే కార్మిక రంగం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నందున, దేశవ్యాప్తంగా వీటిని పూర్తిగా అమలు చేయడానికి, కేంద్రంతోపాటు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ 4 లేబర్ కోడ్ నిబంధనలను నోటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది.
లేబర్ కోడ్స్ ప్రతిపాదన ప్రకారం, ఇకపై కార్మికులను తప్పనిసరిగా నియామక పత్రం అందించాలి. 40 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సున్న కార్మికులకు ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించాలి. సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి. వివిధ షిఫ్టుల్లో పనిచేయడానికి మహిళలకు సమాన అవకాశాలు కల్పించాలి.
