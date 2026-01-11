ETV Bharat / business

కొత్త లేబర్ కోడ్‌లతో మెరుగైన పని వాతావరణం, వ్యాపారాల వికాసం : కోడ్‌ల ప్రధాన రూపకర్త ఓంకార్ శర్మ

కొత్త లేబర్ కోడ్‌ల ప్రధాన రూపకర్త కీలక వ్యాఖ్యలు- సమతూకంగా ‘కోడ్‌లు’ తయారు చేశామన్న ఓంకార్ శర్మ- కార్మికుల సాధకబాధకాలు తనకు తెలుసని వెల్లడి - లేబర్ కోడ్‌లపై దేశ వాణిజ్య రాజధానిలో ముఖ్యోపన్యాసం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 11, 2026 at 5:16 PM IST

New Labour Laws 2025 : నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్‌ల రూపకల్పనలో ప్రధాన పాత్ర పోషించిన కేంద్ర కార్మిక శాఖ మాజీ చీఫ్ కమిషనర్ ఓంకార్ శర్మ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ కోడ్‌ల వల్ల ఉద్యోగులు, కార్మికుల పని వాతావరణం మరింత మెరుగుపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. వ్యాపారాల వికాసానికీ ఇవి దోహదకరంగా ఉంటాయన్నారు. అసంఘటిత రంగాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు, ఉద్యోగులకు సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలనూ అందించేలా కొత్త లేబర్ కోడ్‌లను తయారు చేశామన్నారు. పాత ముంబయి, నవీ ముంబయి‌ జంట నగరాలకు చెందిన 'ట్విన్ సిటీ ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయర్స్ అసోసియేషన్' ఆధ్వర్యంలో కొత్త లేబర్ కోడ్‌లపై దేశ వాణిజ్య రాజధానిలో నిర్వహించిన సెమినార్‌‌లో ఓంకార్ శర్మ ముఖ్యోపన్యాసం ఇచ్చారు. ''నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్‌లు : అవి వరమా ? ఆటంకమా ? సవాళ్లు - అవకాశాలు, వాణిజ్యంపై ప్రభావం, వ్యాపారాలు - పరిశ్రమలు'' అనే అంశంపై చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులు, న్యాయవాదులు, హెచ్‌ఆర్ నిపుణులు, కన్సల్టెంట్లు ప్రసంగించారు. ఈ సెమినార్ ప్రారంభ సెషన్‌కు ఛైర్మన్‌గా బాంబే హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మిలింద్ జాదవ్ వ్యవహరించారు.

సమతూకంగా లేబర్ కోడ్‌లు
కేంద్ర కార్మిక శాఖ మాజీ చీఫ్ కమిషనర్‌గా పనిచేసిన అనుభవం కొత్త లేబర్ కోడ్‌ల రూపకల్పనలో తనకు బాగా పనికొచ్చిందని ఓంకార్ శర్మ తెలిపారు. కార్మికుల సాధకబాధకాలు, వారి సంక్షేమ ప్రాధాన్యాలపై తనకు మంచి అవగాహన ఉందని ఆయన చెప్పారు. వ్యాపార సంస్థల ప్రయోజనాలు దెబ్బతినకుండా, కార్మికుల సంక్షేమానికి విఘాతం కలగకుండా సమతూకంగా లేబర్ కోడ్‌లను తయారు చేశామన్నారు.

సెమినార్‌లో ప్రసంగాలు - ప్రస్తావనలు

  • కొత్త లేబర్ కోడ్‌ల వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే చట్టపరమైన అంశాల గురించి సీనియర్ అడ్వకేట్ జేపీ కామా ప్రసంగించారు.
  • కార్మికులపై కొత్త లేబర్ కోడ్‌లు చూపే ప్రభావం గురించి మహారాష్ట్ర సీఐటీయూ కార్యదర్శి వివేక్ మోంటీరో ప్రసంగించారు.
  • లేబర్ కోడ్‌ల వల్ల వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలపై పడే ప్రభావాల గురించి రాజేన్ మెహ్రోత్రా మాట్లాడారు. గతంలో ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ దక్షిణాసియా ప్రాంత సీనియర్ ఎంప్లాయర్స్ స్పెషలిస్ట్‌గా సేవలు అందించిన అనుభవం ఈయనకు ఉంది.
  • 'ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ కోడ్, 2020' అనేది నాలుగు కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లలో ఒకటి. గత కార్మిక చట్టాలతో పోలిస్తే ఈ నిర్దిష్ట విభాగంలో జరిగిన మార్పులేంటి? అవి కార్మికులు, సంస్థలపై చూపబోయే ప్రభావాలు ఏమిటి? అనే దాని గురించి అడ్వకేట్ శైలేశ్ నాయుడు ప్రసంగించారు.

ఏమిటీ లేబర్ కోడ్స్? ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి?
'వేతనాల కోడ్ - 2019', 'పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ - 2020', 'కార్మికుల భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితుల కోడ్ - 2020', 'సామాజిక భద్రత కోడ్ - 2020' పేర్లతో నాలుగు లేబర్‌ కోడ్‌లను కేంద్ర సర్కారు రూపొందించింది. బ్రిటీష్ కాలం నాటి 29 కార్మిక చట్టాల స్థానంలో ఈ నాలుగు లేబర్‌ కోడ్‌లను అమల్లోకి తెచ్చేందుకు సర్కారు సమాయత్తం అవుతోంది. కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్‌ రూల్స్‌ను 2025 సంవత్సరం డిసెంబరు 30న కేంద్ర సర్కారు నోటిఫై చేసింది. దీని ప్రకారం వేతనాలు, సామాజిక భద్రత, పారిశ్రామిక సంబంధాలు, వృత్తి భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితులతో ముడిపడిన కోడ్‌ల ముసాయిదా నిబంధనలపై అభిప్రాయ సేకరణను చేపడతారు. 2026 ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి వీటిని దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి తెస్తారు. కార్మిక సంక్షేమం అనేది ఉమ్మడి జాబితాలోకి వచ్చే అంశం. అందుకే దేశంలోని రాష్ట్రాలు కూడా ఈ డ్రాఫ్ట్ రూల్స్‌ను నోటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్‌ - 2020కి 30 రోజులు, మిగిలిన మూడు కోడ్‌లకు 45 రోజులు చొప్పున రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గడువు ఇచ్చింది. కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లను నోటిఫై చేసేంత వరకు పాత కార్మిక చట్టాలే అమల్లో ఉంటాయి.

NEW LABOUR CODES
TWIN CITY EMPLOYERS ASSOCIATION
LABOR CODES KEY FACTS
LABOR CODES ARCHITECT ONKAR SHARMA
NEW LABOUR LAWS 2025

