కొత్త "పాన్ కార్డు" రూల్స్ ఇవే - అప్లికేషన్ నుంచి అప్డేట్ వరకు కీలక మార్పులు!
- ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి కొత్త పాన్ నిబంధనలు - డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రూఫ్కు ఆధార్తోపాటు ఇవి ఉండాల్సిదే!
Published : April 3, 2026 at 3:11 PM IST
New Pan Card Rules 2026 : భారతీయులకు పాన్ కార్డు ఎంత ముఖ్యమైనదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆధార్, డెబిట్ కార్డుల మాదిరిగానే పాన్ కార్డు కూడా నిత్యం వాడే కార్డుల జాబితాలో చేరిపోయింది. ప్రస్తుతం ఎలాంటి చిన్న ఆర్థిక లావాదేవీ జరపాలన్నా పాన్ చాలా కీలకం. అందుకే, ప్రతి ఒక్కరూ పాన్ కార్డు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, కొత్తగా పాన్ కార్డు తీసుకోవాలనుకుంటున్నవారు, ఇప్పటికే ఉన్న కార్డులో వివరాలు మార్చుకోవాలనుకునేవారు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి మారిన "పాన్ కార్డు కొత్త నిబంధనలు" తప్పకుండా తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్లికేషన్ నుంచి పాత వివరాల సవరణ వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న రూల్స్ను మరింత కఠినతరం చేసింది కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ). ఇంతకీ, పాన్ విషయంలో తీసుకొచ్చిన ఆ మార్పులేంటో ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో పాన్ కార్డు విషయంలో కొన్ని కీలక సవరణలు చేస్తూ సీబీడీటీ కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. న్యూ పాన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ నుంచి పాత డీటెయిల్స్ అప్డేట్ వరకు అనేక మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా దరఖాస్తుదారుల గుర్తింపు, పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. కొత్త పాన్ రూల్స్లో భాగంగానే ఇప్పటివరకూ వాడుతున్న పాన్ కార్డు దరఖాస్తు, సవరణలకు సంబంధించిన పాత అప్లికేషన్ ఫామ్స్ రద్దు చేసింది. పాత వాటి స్థానంలో కొత్త అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ప్రవేశపెట్టింది.
కొత్త పాన్ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ ఇవే :
మొన్నటివరకు కొత్తగా పాన్ కార్డుకు అప్లై చేసేవారు 49ఏ, 49ఏఏ ఫారాలను ఉపయోగించేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం అవి రద్దు చేస్తూ, వాటి స్థానంలో ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి నాలుగు కొత్త ఫారాలను తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. ఇప్పుడు కొత్తగా అప్లై చేసే పాన్ కార్డు దరఖాస్తుదారులు తమ హోదాను బట్టి కింద పేర్కొన్న ఫారాలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఫారం 93 : భారతీయ పౌరులు, ప్రవాస భారతీయులు ఈ ఫారం తీసుకొని అప్లై చేయాలి.
- ఫారం 94 : సంస్థలు, కంపెనీలు, ట్రస్టులు వంటి భారతీయ సంస్థలు దీన్ని ఎంచుకోవాలి.
- ఫారం 95 : ఈ ఫారం విదేశీ పౌరులకు(వ్యక్తులు) వర్తిస్తుంది.
- ఫారం 96 : విదేశీ సంస్థలు కొత్త పాన్ కోసం ఈ ఫారం తీసుకోవాలి.
పాత వివరాల అప్డేట్లో కీలక మార్పులు :
- కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ) ఆదాయపు పన్ను నిబంధనలు 2026, రూల్ 158(12) కింద పాన్ సమాచారం లేదా మార్పుల కోసం న్యూ అప్లికేషన్ ఫామ్స్ను నోటిఫై చేసింది.
- ఇప్పటికే పాన్ కార్డు ఉన్న సాధారణ వ్యక్తులు అందులో ఏమైనా డీటెయిల్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇకపై "పాన్ సీఆర్-01" ఫారం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే, సంస్థల కోసం "పాన్ సీఆర్-02" ఫారాన్ని ఉపయోగించాలి.
- పాన్ వివరాల సవరణ ఫారంలో దరఖాస్తుదారు పేరు, లింగం, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, అడ్రస్, పాస్పోర్ట్ నంబరు, ఫోన్ నంబరు, తల్లిదండ్రుల పేర్లు వంటివి కచ్చితంగా నమోదు చేయాలి.
- పాన్ కార్డుపై తండ్రి లేదా తల్లి పేర్లలో ఎవరి పేరు నమోదు చేయాలనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.
- ఆఫ్లైన్లో ఫారాన్ని సమర్పించేటప్పుడు బ్లాక్ పెన్తో, పెద్ద ఆంగ్ల అక్షరాల్లోనే నింపాలని సూచించింది ఆదాయపు పన్ను శాఖ. పాన్ కార్డు పోయిన సందర్భాల్లో అప్లికేషన్తోపాటు విధిగా FIR కాపీని యాడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది.
ఆధార్తో పాటు ఇవి ఉండాల్సిదే!
- కొత్త పాన్ కార్డుకు అప్లై చేసేటప్పుడు గుర్తింపు కోసం ఆధార్ కార్డు జీరాక్స్ ఇస్తుంటాం. అయితే, అది కీలకమైనప్పటికీ మారిన నిబంధనల ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణకు ఆధార్తో పాటు మరికొన్ని పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫ్రూఫ్ కోసం దరఖాస్తుదారులు ఆధార్తో పాటు అదనంగా మున్సిపల్ అధికారులు జారీ చేసిన బర్త్ సర్టిఫికేట్ (ముఖ్యంగా అక్టోబరు 1, 2023 తర్వాత జన్మించిన వారికి ఇది తప్పనిసరి)
- పదో తరగతి మార్కుల సర్టిఫికెట్
- పుట్టిన తేదీ స్పష్టంగా ఉన్న పాస్పోర్టు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు వంటివి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కొత్త పాన్ రూల్స్ ప్రకారం పాన్ కార్డు - ఆధార్ అనుసంధానం తప్పనిసరి. ఇలా జత చేయకపోతే ఇకపై పాన్ కార్డులు పని చేయవని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అందుకే, కొత్తగా పాన్ కార్డు అప్లై చేసుకునేవారు అప్లికేషన్ స్టేజ్లోని అన్ని పత్రాల్లో సమాచారం సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకుంటే భవిష్యత్తులో పన్నుపరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
