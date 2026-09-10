మారిన 'పీఎఫ్ అడ్వాన్స్ విత్డ్రా' రూల్స్ - ఏ అవసరాలకు ఎన్నిసార్లు డబ్బు తీసుకోవచ్చంటే?
అడ్వాన్స్ నగదు ఉపసంహరణ విషయంలో EPFO కొత్త రూల్స్ - ఎంత డబ్బు తీసుకోవచ్చో తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:55 PM IST
New EPF Withdraw Rules : ఈపీఎఫ్ అకౌంట్లో జమ అవుతున్న డబ్బులు రిటైర్మెంట్ కోసం ఉద్దేశించినవైనా, అత్యవసర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చందాదారులు పాక్షికంగా విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ(EPFO). విద్య, వైద్యం, పెళ్లి, ఇంటి నిర్మాణం ఇలా పలు సందర్భాల్లో పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి కొంత మొత్తం నగదును అడ్వాన్స్గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అయితే, తాజాగా అడ్వాన్స్ నగదు విత్డ్రా విషయంలో పలు కీలక మార్పులు చేసింది ఈపీఎఫ్వో. మరి, కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న ఉద్యోగి ఏ అవసరాలకు, ఎన్నేళ్ల సర్వీసుపై ఎంత నగదు తీసుకోవచ్చు? ఎన్నిసార్లు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి(ఈపీఎఫ్) నుంచి ఉపసంహరణలను మరింత సులభతరం చేస్తూ కొత్త నిబంధనలను తీసుకొచ్చింది ఈపీఎఫ్వో. ముఖ్యంగా చందాదారుడు తమ వైద్య అవసరాల కోసం నిబంధనలను అనుసరించి ఎన్నిసార్లయినా నగదు విత్డ్రా చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది. ఈ మేరకు ఈపీఎఫ్ అడ్వాన్స్కు సంబంధించి కొత్త రూల్స్ను వెల్లడించింది.
పీఎఫ్ డబ్బులు ఎప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చంటే?
ఇప్పటికే ఉద్యోగులు, కార్మికులు తమ వ్యక్తిగత ఈపీఎఫ్ ఖాతాలో కనీసం 25% డబ్బును అలాగే నిల్వ ఉంచి, మిగిలిన మొత్తాన్ని మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకునేలా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్(సీబీటీ) ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఇందుకు చందాదారులు ఈపీఎఫ్ సభ్యత్వం తీసుకొని సంవత్సరం దాటాలి. ఈ అర్హత ఉన్న తర్వాత మాత్రమే ఈపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ నుంచి 75 శాతం వరకు నగదును విత్డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. గతంలో పీఎఫ్ అకౌంట్ నుంచి నగదు విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే అనేక పరిమితులు ఉండేవి. అయితే, ప్రస్తుతం పీఎఫ్ పాక్షిక ఉపసంహరణల కోసం గతంలో ఉన్న 13 రకాల సంక్లిష్ట నిబంధనలను విలీనం చేసి మూడు కేటగిరీలుగా విభజించింది. అత్యవసరాలు(అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం), ఇంటికి సంబంధించిన అవసరాలు, ప్రత్యేక పరిస్థితులు అనే మూడు విభాగాలుగా వర్గీకరిస్తూ మార్పులు చేసింది ఈపీఎఫ్వో.
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కొత్త పీఎఫ్ విత్డ్రా రూల్స్ ఇలా :
కేటగిరీ-1 :
అత్యవసరాలు ఈ కేటగిరీ కింద వస్తాయి.
అనారోగ్యం : దీనికి ఇంత పరిమితి అని ఏం లేదు. ఈపీఎఫ్ చందాదారుడు తన సర్వీసులో వ్యక్తిగత, కుటుంబసభ్యుల వైద్య చికిత్సల కోసం ఎన్నిసార్లయినా ఈపీఎఫ్ నుంచి నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈపీఎఫ్వో నిబంధనలు వర్తిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
విద్య : వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల చదువు కోసం మొత్తం సర్వీసులో 10 సార్లు పీఎఫ్ నుంచి డబ్బులు ఉపసంహరించుకోవచ్చు
పెళ్లి : వ్యక్తిగత, కుటుంబ సభ్యుల వివాహ ఖర్చుల కోసం ఈపీఎఫ్ చందాదారు ఐదుసార్లు క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.
కేటగిరీ 2 :
ఇంటికి సంబంధించిన అవసరాలు ఈ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి. ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు, ఇంటి నిర్మాణం, హోమ్ లోన్ చెల్లింపు, మరమ్మతుల కోసం ఈపీఎఫ్ చందాదారుడు తన మొత్తం సర్వీసులో ఐదుసార్లు నగదును అడ్వాన్స్గా తీసుకోవచ్చు
కేటగిరీ 3 :
కొన్ని 'ప్రత్యేక పరిస్థితులు' ఈ కేటగిరీ కింద చేర్చింది ఈపీఎఫ్వో. అవేంటంటే, ప్రకృతి విపత్తులు, లాకౌట్/సంస్థ మూసివేత, ఉద్యోగం కోల్పోవడం, రోగాల వ్యాప్తి వంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పీఎఫ్ చందాదారులు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండుసార్లు నగదును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
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