'నెట్ బ్యాంకింగ్ Vs యూపీఐ' - ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ రక్షణ కల్పిస్తుంది?
పెద్ద మొత్తాల చెల్లింపులకు ఏది బెటర్? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 1:58 PM IST
Net Banking Vs UPI : ఒకప్పుడు ఎవరికైనా డబ్బులు పంపించాలంటే బ్యాంకుకు వెళ్లి, గంటల తరబడి క్యూలైన్లో నిల్చొవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ, నేటి డిజిటల్ యుగం అందుకు పూర్తి భిన్నం. చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండి, ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు చిటికెలో ఎవరికైనా మనీ సెండ్ చేయొచ్చు. అయితే, మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని వేల రూపాయల ట్రాన్సక్షన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి కొన్ని రకాల సందేహాలు వస్తుంటాయి. బ్యాంకుకు సంబంధించిన నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్ ద్వారా నేరుగా పంపడం సురక్షితమా? యూపీఐ ద్వారా చెల్లించడం మేలా? ఏది మన డబ్బుకు ఎక్కువ రక్షణ కల్పిస్తుంది? వంటి ప్రశ్నలు మీ మనసులో మెదులుతుంటాయి. మరి, వీటికి సమాధానం తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
సాంకేతికంగా చూస్తే నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ రెండు సురక్షితమైనవే అంటున్నారు నిపుణులు. దేశంలోని కఠినమైన డిజిటల్ చెల్లింపుల నియంత్రణ పరిధిలోనే ఇవి రెండూ పనిచేస్తాయంటున్నారు. రెండింటిలోనూ తగిన రక్షణ వ్యవస్థలు, ధ్రువీకరణ విధానాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. కానీ, ఇక్కడ అసలైన సమస్య సాంకేతికతతో లేదు. మనం ఎవరికి మనీ సెండ్ చేస్తున్నాం, ఆ ట్రాన్సక్షన్ను ముందే సరిగ్గా చెక్ చేసుకున్నామా? లేదా? అనేదానిపైనే భద్రత ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు. ముఖ్యంగా నేటి రోజుల్లో నకిలీ వెబ్సైట్లు, క్యూఆర్ కోడ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు పెరిగిన కారణంగా ఈ వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
పెద్ద మొత్తాల చెల్లింపులకు ఏది బెటర్?
- పెద్ద మొత్తంలో బిల్లులు కడుతున్నప్పుడు మనం ఏ కంపెనీకి మనీ పంపాలో, ఆ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను మనమే స్వయంగా ఓపెన్ చేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అక్కడ బిల్లు డీటెయిల్స్, పే చేయాల్సిన మొత్తాన్ని సరి చూసుకోవాలంటున్నారు.
- ఆ తర్వాతనే అందులో చూపించే చెల్లింపుల మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ విధానం వల్ల మనం సరైన సంస్థకే మనీ సెండ్ చేస్తున్నామని నిశ్చింతగా ఉండొచ్చంటున్నారు.
- ఆ తర్వాత నెట్ బ్యాంకింగ్, కార్డు, యూపీఐ వీటిల్లో ఏది వాడినా ప్రమాదం ఉండదని చెబుతున్నారు.
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నెట్ బ్యాంకింగ్లో రక్షణ ఎంత?
- నెట్ బ్యాంకింగ్, బ్యాంకు మొబైల్ యాప్ ట్రాన్సక్షన్స్ పూర్తిగా బ్యాంకు నియంత్రణలో జరుగుతాయి. పెద్ద మొత్తంలో మనీ పంపేటప్పుడు అవతలి వ్యక్తి అకౌంట్ నంబరు, పేరు వంటి వివరాలను నిదానంగా చెక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇందులో ఉంటుంది. అయితే, నెట్ బ్యాంకింగ్లోనూ మోసాలు జరుగుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- మోసగాళ్లు బ్యాంకు వ్యవస్థలను హ్యాక్ చేయాల్సిన పని లేదు. నిజమైన బ్యాంకు సైటును పోలిన నకిలీ వెబ్సైట్ను క్రియేట్ చేసి, మన యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్లను దొంగిలిస్తారంటున్నారు నిపుణులు.
- అప్పుడు మనం స్వయంగా మన డీటెయిల్స్ నకిలీ వెబ్సైట్లలో నమోదు చేస్తే, బ్యాంకు రక్షణ వ్యవస్థలు కూడా మనల్ని కాపాడలేవని చెబుతున్నారు.
- అంతేకాదు, ఖాతాదారుడి నిర్లక్ష్యం వల్ల సమాచారం బయటికి పోతే నష్టానికి ఖాతాదారుడే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) నిబంధనలూ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
UPI విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
- యూపీఐ పూర్తిగా ఆర్బీఐ కంట్రోల్లోనే పనిచేస్తుంది. ఇందులో పిన్ నంబరే ప్రధాన రక్షణ అని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఎవరికీ యూపీఐ పిన్ను చెప్పొద్దు అనేది ప్రాథమిక హెచ్చరిక. యూపీఐ యాప్లు కూడా మీ పిన్ను ఎక్కువగా దాచి ఉంచవు. బ్యాంకు సిబ్బందీ ఎప్పుడూ మీ పిన్ను అడగరని గమనించాలి.
- యూపీఐ వేగం, సులభంగా ఉండే గుణం ఒక్కోసారి మోసాలకు దారితీస్తుందంటున్నారు. మానవ తప్పిదాల వల్లే ఇక్కడ ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.
- అవతలి వ్యక్తి వివరాలు సరిచూసుకోకుండానే తొందరపడి మనీ సెండ్ చేస్తే వేరే వారికి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
- అలాగే, క్యూఆర్ కోడ్ కనిపించగానే అది సరైనదో కాదో తెలియకుండా స్కాన్ చేయకూడదంటున్నారు. అవతలి వ్యక్తి పేరు స్క్రీన్పై చూసుకున్న తర్వాతే డబ్బులు పంపాలని చెబుతున్నారు.
- చాలామంది మోసగాళ్లు డబ్బులు పంపిస్తామని ఆశ చూపి 'కలెక్ట్ రిక్వెస్ట్' పంపిస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో యూపీఐ పిన్ అడుగుతుంటారు.
- కానీ, మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే డబ్బులు అందుకునేందుకు ఎప్పుడూ యూపీఐ పిన్ నంబరును ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పంపించేందుకు మాత్రమే యూపీఐ పిన్ వాడతామనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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