లోన్ క్లియర్ చేశాక "నో డ్యూ సర్టిఫికెట్" తీసుకుంటున్నారా? - లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవట!
- భవిష్యత్తులో రుణాల కోసం NDC ముఖ్యం - మరి, దీనిని ఎలా పొందాలి?
Published : May 17, 2026 at 12:02 PM IST
No Dues Certificate Importance: ఇల్లు కట్టుకోవడానికి, చదువుకోవడానికి, కారు కొనడానికి.. ఇలా ఇతర అవసరాల కోసం చాలా మంది రకరకాల రుణాలు తీసుకుంటుంటారు. ఇక లోన్ తీసుకున్నాక కొన్నేళ్ల కాలానికి దానిని పూర్తిగా చెల్లించేస్తారు. ఇక డబ్బులు మొత్తం కట్టేయగానే ఓ పని అయిపోయిందని, లోన్ తీరిపోయిందని రిలాక్స్ అవుతుంటారు. అయితే, ఇక్కడే ఓ విషయం గుర్తించుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డబ్బులు చెల్లించగానే లోన్ పూర్తైనట్లు కాదని.. రుణ సంస్థల నుంచి ఎలాంటి బకాయిలూ లేవని ధ్రువీకరణ పత్రం(No Dues Certificate)ను పొందడం ముఖ్యమంటున్నారు. అసలు నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ అంటే ఏమిటి? దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి? NDC తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలేంటి, తీసుకోకపోవడం వల్ల కలిగే ఇబ్బందులేంటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ అంటే ఏమిటి: లోన్కు సంబంధించి చివరి EMI చెల్లించిన తర్వాత రుణగ్రహీతకు బ్యాంకు జారీ చేసే ఒక అధికారిక రసీదునే నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ అంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి తన బకాయిలన్నింటినీ తిరిగి చెల్లించారని ఈ పత్రం ధ్రువీకరిస్తుంది. రుణగ్రహీత వైపు నుంచి ఎటువంటి పేమెంట్స్ పెండింగ్లో లేవని ఈ సర్టిఫికేట్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందని.. భవిష్యత్తులో రుణానికి సంబంధించి బ్యాంకు ఏదైనా వివాదాన్ని లేవనెత్తిన పక్షంలో ఇది ఆ వ్యక్తికి రక్షణ కల్పిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
NDC తీసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు :
క్రెడిట్ స్కోరుపై ప్రభావం: NDC రుణగ్రహీతల క్రెడిట్ స్కోర్పై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి రుణాన్ని పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత, బ్యాంకు ఆ విషయాన్ని క్రెడిట్ సంస్థలకు తెలుపుతుందని.. క్రెడిట్ బ్యూరో రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన క్రెడిట్ రిపోర్ట్లో లోన్కు సంబంధించిన వాస్తవ స్థితిని అప్డేట్ చేస్తుందని అంటున్నారు. దీనివల్ల రుణగ్రహీతకు సంబంధించిన రుణ అర్హత పెరిగి, అతని క్రెడిట్ స్కోరు మెరుగుపడుతుందని.. బకాయిలు క్లియర్గా ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో రుణాలు పొందడం మరింత సులభమవుతుందని చెబుతున్నారు.
NDC లేకపోతే కలిగే నష్టాలు: లోన్ డబ్బులు పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాత చాలా మంది ఈ NDC తీసుకోరు. అయితే రుణం క్లియర్ చేశాక ఈ పత్రాన్ని తప్పక తీసుకోవాలని నిపుణులు అంటున్నారు. లోన్ తీర్చిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికెట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల చట్టపరంగా, ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంటున్నారు. అవేంటంటే..
భవిష్యత్ రుణాలకు ఆటంకం: లోన్ డబ్బులు చెల్లించిన తర్వాత NDC తీసుకోకపోతే.. క్రెడిట్ బ్యూరోల రికార్డుల్లో మీ రుణ అకౌంట్ క్లోజ్ అయినట్లుగా ఉండదని, యాక్టివ్లో ఉన్నట్టే చూపిస్తుందని అంటున్నారు. ఈ స్థితి మీ క్రెడిట్ స్కోరును, కొత్త రుణాలు పొందే అవకాశాలను తగ్గేలా చేస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో మీకు వేరే లోన్ కావాలనుకున్నప్పుడు పాత లోన్కు సంబంధించిన NDC సమర్పించకపోతే, కొన్ని బ్యాంకులు రుణ దరఖాస్తును పరిగణనలోకి తీసుకోకపోవచ్చంటున్నారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు: లోన్ పూర్తైన తర్వాత బ్యాంకు నుంచి మీకు NDC అందకపోతే, ఇంకా రుణం ఉందని, మళ్లీ తిరిగి చెల్లించమని అడిగే అవకాశాలున్నాయంటున్నారు. ఎందుకంటే నో డ్యూ సర్టిఫికెట్ తీసుకోకపోతే మీ లోన్ అకౌంట్ క్లోజయినట్లుగా ఉండదు. దీనివల్ల బ్యాంకు మీకు వడ్డీ, జరిమానాలను చెల్లించమని కోరవచ్చు. ఈ పరిస్థితి ఆర్థిక నష్టానికి దారితీసేలా చేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, మీ రుణ చెల్లింపులపై మీరు క్లెయిమ్ చేసిన పన్ను మినహాయింపుల ప్రయోజనాలను కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
చట్టపరమైన ఇబ్బందులు: మీరు లోన్ పూర్తిగా చెల్లించి కూడా NDC పొందనట్లయితే చట్టపరమైన ఇబ్బందులను కూడా ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. NDC లేకపోతే, బ్యాంకులకు మీరు బకాయిలు పూర్తిగా చెల్లించారని నిరూపించడానికి మీ వద్ద ఎటువంటి చట్టపరమైన రుజువు ఉండదని.. దాంతో వారికి డబ్బు బాకీ ఉన్నారని రుణ సంస్థ వాదించి, మీపై చట్టపరమైన చర్యలను కూడా ప్రారంభించవచ్చంటున్నారు. ఇలాంటివి మానసిక ఒత్తిడిని, ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయంటున్నారు. అదే విధంగా మీ దగ్గర రుణ క్లియరెన్స్కు సంబంధించిన NDC లేకపోతే బ్యాంకుకు మీరు పెట్టిన తాకట్టు ఆస్తులపై హక్కు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, రుణం కోసం హామీగా తాకట్టు పెట్టిన మీ ఆస్తిని బదిలీ చేయడంలో లేదా విక్రయించడంలో కూడా మీరు ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
NDC ఎలా పొందాలి?: లోన్కు సంబంధించి రుణగ్రహీత చివరి ఈఎంఐ చెల్లించిన తర్వాత, బ్యాంకు అతని లోన్ అకౌంట్ను క్లోజ్ చేసి మెయిల్ లేదా కొరియర్ లేదా రెండింటి ద్వారా బకాయిలు లేవని No Due Certificate జారీ చేస్తుంది. ఒకవేళ అనుకోని కారణాల వల్ల రుణగ్రహీతకు ఈ సర్టిఫికేట్ అందకపోతే, వారు నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా NDC కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చంటున్నారు. రుణగ్రహీతలు అవసరమైన పత్రాలతో పాటు బ్యాంకు శాఖలో నేరుగా కూడా దీని కోసం దరఖాస్తును సమర్పించవచ్చంటున్నారు. అయితే నో డ్యూస్ సర్టిఫికెట్ కోసం మీ రుణ ఖాతాను మూసివేసినాక వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
