వీడియోకాన్ మాజీ డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్ ధూత్ దివాలా : ఎన్సీఎల్టీ
Videocon Promoter Venugopal Bankrupt : వీడియోకాన్ ఇండస్ట్రీస్ మాజీ ప్రమోటర్, డైరెక్టర్ వేణుగోపాల్ ధూత్ దివాలా తీశారు. ఈ మేరకు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ప్రకటించింది.
Published : November 6, 2026 at 3:03 PM IST
వీడియోకాన్ ఇండస్ట్రీస్ మాజీ ప్రమోటర్, డైరెక్టర్ అయిన వేణుగోపాల్ ధూత్ దివాలా తీసినట్లు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) ముంబయి బెంచ్ ప్రకటించింది. వ్యక్తిగత దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ, ప్రతిపాదిత రుణ చెల్లింపు ప్రణాళిక విఫలమైన తర్వాత, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను అనుసరించి, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టసీ కోడ్ (IBC) కింద NCLT ఈ ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
వీడియోకాన్ ఇండస్ట్రీస్, వీడియోకాన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్తో సహా గ్రూప్ కంపెనీల తరపున ధూత్ వ్యక్తిగత హామీలు ఇచ్చిన రుణాలపై డిఫాల్ట్లు జరగడంతో, బ్యాంకులు 2018 ఫిబ్రవరిలోనే క్లెయిమ్లను ప్రారంభించాయి. వ్యక్తిగత దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియలో భాగంగా, సిలిగుడిలోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి సేకరించిన రూ. 600 కోట్లను 36 నెలల్లో తిరిగి చెల్లించే ప్రణాళికను ధూత్ ప్రతిపాదించారు. ఎటువంటి ముందస్తు చెల్లింపు లేకపోవడం, అంచనా వేసిన భవిష్యత్ చెల్లింపులపై విశ్వాసం లేకపోవడాన్ని ఉటంకిస్తూ రుణదాతలు ఈ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించారు.
ఫలితంగా, జులైలో ఎన్సిఎల్టి ప్రాథమిక ప్రక్రియను ముగించి, పూర్తిస్థాయి దివాలా చర్యలకు అధికారం ఇచ్చింది. దీని ఫలితంగా ఈ తాజా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ధర్మాసనం ఆశిశ్ నారాయణ్ను దివాలా ట్రస్టీగా నియమించి, రుణదాతల నుంచి క్లెయిమ్లను ఆహ్వానించాలని ఆదేశించింది. 90 రోజుల్లోగా ప్రాథమిక నివేదికను సమర్పించాలని ట్రస్టీకి సూచించింది. అదనంగా, ధూత్కు తన ఆర్థిక వివరాలను సమర్పించడానికి ఏడు రోజుల గడువు ఇచ్చింది. దివాలా ప్రక్రియ కింద ఎస్బిఐ మొత్తం రూ. 12,668 కోట్లను కోరుతోంది.