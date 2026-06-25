ఎఫ్డీలపై అధిక వడ్డీ ఇచ్చే "టాప్ 10 కంపెనీలు" ఇవే! - ఆ సంస్థలో ఎంత ఉందంటే?
ఎఫ్డీలపై బ్యాంకుల కన్నా ఎక్కువ వడ్డీ! - ఏ కంపెనీ ఎంత వడ్డీ చెల్లిస్తుందంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 3:39 PM IST
NBFC FD Interest Rates List 2026 : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది తాము సంపాదించే ఆదాయంలో ఎంతో కొంత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువమంది బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తుంటారు. అయితే, వీటి మాదిరిగానే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కూడా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ఈ కంపెనీల్లో బ్యాంకుల కంటే వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. మరి, పెట్టుబడులపై అధిక రాబడినిచ్చే కంపెనీని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ప్రస్తుతం మంచి రేటింగ్ ఉన్న ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఎఫ్డీలపై వడ్డీ రేట్లు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులపై మంచి రాబడిని సంపాదించడానికి బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులతో పాటు NBFC(నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ)లను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కంపెనీల్లో కూడా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ డిపాజిట్ల కాలవ్యవధి 1 నుంచి 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అలాగే, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఈ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు 1 నుంచి 1.50% అధికంగానే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, కంపెనీలలో సీనియర్ సిటిజన్ల డిపాజిట్లపై కూడా 0.25 నుంచి 0.50% వరకు అదనపు వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
అయితే, ఈ నాన్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ సంస్థల్లో డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు వాటి క్రెడిట్ రేటింగ్లను తప్పక చూడాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వాటి రేటింగ్ను బట్టి ఎంచుకోవడం ద్వారా పెట్టుబడిపై రిస్క్ తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'AAA' రేటింగ్ ఉన్న కంపెనీల్లో డిపాజిట్ చేయడం మంచిదంటున్నారు. వీటిల్లో డిపాజిట్లకు గ్యారెంటీ ఎక్కువని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"హోం లోన్" తక్కువ వడ్డీకి ఏ బ్యాంక్ ఇస్తుందో తెలుసా? - "SBI"లో ఎంత ఉందంటే?
మంచి రేటింగ్ ఉన్న ప్రముఖ NBFCలు వివిధ కాలవ్యవధులకు తమ ఎఫ్డీలపై ఎంతెంత వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయో కింది పట్టికలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
|కంపెనీ పేరు
|వడ్డీ రేటు (శాతంలో)
|రేటింగ్
|ఒక ఏడాదికి
|3 ఏళ్లకు
|5 ఏళ్లకు
|శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ
|6.75
|7.25
|7.25
|ఇక్రా-ఏఏఏ
|మహీంద్రా ఫైనాన్స్
|6.60
|7.00
|7.00
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|సుందరం ఫైనాన్స్
|6.70
|7.00
|-
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|పీఎన్బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
|6.60
|6.90
|6.90
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|సుందరం హోమ్ ఫైనాన్స్
|6.70
|7.00
|7.15
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
|7.40
|8.10
|8.10
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|ఐసీఐసీఐ హోమ్ ఫైనాన్స్
|6.75
|6.90
|7.00
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
|ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్
|6.70
|6.85
|6.90
|క్రిసిల్-ఏఏఏ
కేరళ ట్రాన్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్
ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్.
|7.00
|7.00
|6.75
|కేరళ ప్రభుత్వ హామి
|కెన్ ఫిన్ హోమ్స్ లిమిటెడ్
|6.50
|7.50
|6.75
|ఇక్రా-ఏఏఏ
నోట్ :
- బ్యాంకులో చేసే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై 'DICGC' కవరేజీ ఉంటుంది. అన్ని గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసిన రూ.5 లక్షల వరకు(వడ్డీతో కలిపి) డిపాజిట్లకు ఈ బీమా ఫెసిలిటీ ఉంటుంది.
- అయితే, కంపెనీ డిపాజిట్లకు బ్యాంకుల మాదిరిగా DICGC బీమా సౌకర్యం ఉండదని గమనించాలి.
- అదేవిధంగా, బ్యాంకు ఎఫ్డీ వడ్డీ ఆదాయంపై సెక్షన్ 80TTB కింద రూ.50 వేలు పన్ను మినహాయింపు పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- ఎన్బీఎఫ్సీ డిపాజిట్లపై ఇలాంటి మినహాయింపులు ఉండవని గుర్తుంచుకోవాలి. పైగా బ్యాంకు డిపాజిట్లతో పోలిస్తే కంపెనీ(NBFC) డిపాజిట్లు ఎక్కువ రిస్క్ కలిగి ఉంటాయని గమనించాలి.
- కాబట్టి, ఎవరైనా సరే NBFCలలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీ క్రెడిట్ రేటింగ్, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని చెక్ చేసి డిపాజిట్లు చేయడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మీ దగ్గర "క్రెడిట్ కార్డు" ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే అప్పుల్లోకే!
జీతం వచ్చిన వెంటనే ఈ "7 పనులు" చేయండి! - భవిష్యత్లో అప్పులకు 'నో' ఛాన్స్!