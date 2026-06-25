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ఎఫ్​డీలపై అధిక వడ్డీ ఇచ్చే "టాప్ 10 కంపెనీలు" ఇవే! - ఆ సంస్థలో ఎంత ఉందంటే?

ఎఫ్​డీలపై బ్యాంకుల కన్నా ఎక్కువ వడ్డీ! - ఏ కంపెనీ ఎంత వడ్డీ చెల్లిస్తుందంటే?

NBFC FD Interest Rates List 2026
NBFC FD Interest Rates List 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 3:39 PM IST

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NBFC FD Interest Rates List 2026 : ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది తాము సంపాదించే ఆదాయంలో ఎంతో కొంత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువమంది బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల్లో ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్ చేస్తుంటారు. అయితే, వీటి మాదిరిగానే నాన్​ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కూడా ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లు చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, ఈ కంపెనీల్లో బ్యాంకుల కంటే వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగానే ఉంటాయి. మరి, పెట్టుబడులపై అధిక రాబడినిచ్చే కంపెనీని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ప్రస్తుతం మంచి రేటింగ్ ఉన్న ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఎఫ్​డీలపై వడ్డీ రేట్లు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులపై మంచి రాబడిని సంపాదించడానికి బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులతో పాటు NBFC(నాన్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఫైనాన్స్‌ కంపెనీ)లను ఎంచుకోవచ్చు. ఈ కంపెనీల్లో కూడా ఫిక్స్​డ్ డిపాజిట్లు చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ డిపాజిట్ల కాలవ్యవధి 1 నుంచి 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అలాగే, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఈ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు 1 నుంచి 1.50% అధికంగానే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, కంపెనీలలో సీనియర్‌ సిటిజన్ల డిపాజిట్లపై కూడా 0.25 నుంచి 0.50% వరకు అదనపు వడ్డీని ఆఫర్‌ చేస్తున్నాయి.

అయితే, ఈ నాన్​ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ సంస్థల్లో డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు వాటి క్రెడిట్‌ రేటింగ్‌లను తప్పక చూడాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. వాటి రేటింగ్​ను బట్టి ఎంచుకోవడం ద్వారా పెట్టుబడిపై రిస్క్ తగ్గుతుందని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'AAA' రేటింగ్‌ ఉన్న కంపెనీల్లో డిపాజిట్ చేయడం మంచిదంటున్నారు. వీటిల్లో డిపాజిట్లకు గ్యారెంటీ ఎక్కువని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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మంచి రేటింగ్ ఉన్న ప్రముఖ NBFCలు వివిధ కాలవ్యవధులకు తమ ఎఫ్​డీలపై ఎంతెంత వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నాయో కింది పట్టికలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కంపెనీ పేరు వడ్డీ రేటు (శాతంలో) రేటింగ్
ఒక ఏడాదికి 3 ఏళ్లకు 5 ఏళ్లకు
శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ6.75 7.257.25ఇక్రా-ఏఏఏ
మహీంద్రా ఫైనాన్స్ 6.60 7.007.00క్రిసిల్-ఏఏఏ
సుందరం ఫైనాన్స్ 6.70 7.00 -క్రిసిల్-ఏఏఏ
పీఎన్​బీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ 6.60 6.90 6.90 క్రిసిల్-ఏఏఏ
సుందరం హోమ్ ఫైనాన్స్ 6.70 7.00 7.15 క్రిసిల్-ఏఏఏ
బజాజ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ 7.408.10 8.10 క్రిసిల్-ఏఏఏ
ఐసీఐసీఐ హోమ్ ఫైనాన్స్ 6.75 6.90 7.00 క్రిసిల్-ఏఏఏ
ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ 6.706.85 6.90 క్రిసిల్-ఏఏఏ

కేరళ ట్రాన్స్​పోర్ట్ డెవలప్​మెంట్

ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్.

7.00 7.00 6.75 కేరళ ప్రభుత్వ హామి
కెన్​ ఫిన్ హోమ్స్ లిమిటెడ్ 6.50 7.50 6.75 ఇక్రా-ఏఏఏ

నోట్ :

  • బ్యాంకులో చేసే ఫిక్స్​డ్​ డిపాజిట్​లపై 'DICGC' కవరేజీ ఉంటుంది. అన్ని గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసిన రూ.5 లక్షల వరకు(వడ్డీతో కలిపి) డిపాజిట్లకు ఈ బీమా ఫెసిలిటీ ఉంటుంది.
  • అయితే, కంపెనీ డిపాజిట్లకు బ్యాంకుల మాదిరిగా DICGC బీమా సౌకర్యం ఉండదని గమనించాలి.
  • అదేవిధంగా, బ్యాంకు ఎఫ్‌డీ వడ్డీ ఆదాయంపై సెక్షన్‌ 80TTB కింద రూ.50 వేలు పన్ను మినహాయింపు పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.
  • ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ డిపాజిట్లపై ఇలాంటి మినహాయింపులు ఉండవని గుర్తుంచుకోవాలి. పైగా బ్యాంకు డిపాజిట్లతో పోలిస్తే కంపెనీ(NBFC) డిపాజిట్లు ఎక్కువ రిస్క్‌ కలిగి ఉంటాయని గమనించాలి.
  • కాబట్టి, ఎవరైనా సరే NBFCలలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు కంపెనీ క్రెడిట్‌ రేటింగ్‌, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని చెక్‌ చేసి డిపాజిట్లు చేయడం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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